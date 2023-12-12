13 пар звезд, которые как две капли воды похожи на своих коллег по цеху

Говорят, у каждого человека есть свой двойник. И знаменитости не исключение. Вспомнить хотя бы такие пары как Марго Робби и Джейми Прессли, Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган. А иногда бывает так, что поразительно похожие черты имеют звезды с разных континентов.