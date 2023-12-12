13 пар звезд, которые как две капли воды похожи на своих коллег по цеху
Говорят, у каждого человека есть свой двойник. И знаменитости не исключение. Вспомнить хотя бы такие пары как Марго Робби и Джейми Прессли, Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган. А иногда бывает так, что поразительно похожие черты имеют звезды с разных континентов.
Екатерина Климова — Кери Расселл
Оксана Акиньшина — Ивонн Страховски
East News, FayesVision / WENN.com/agefotostock/East News
Нюша — Нина Добрев
EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/AP/East News
Ян Цапник — Джереми Реннер
East News, Hahn Lionel/ABACA/EAST NEWS
Александра Бортич — Эмили де Рэвин
Данила Якушев — Райан Гослинг
Lomohov Anatoly/East News, Joel Ryan/Invision/AP/East News
Анна Михайловская — Лейтон Мистер
Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS
Геннадий Хазанов — Роберт Де Ниро
EAST NEWS, East News
Ирина Тонева — Кэмерон Диас
East News, HNW / PictureLux/PictureLux/agefotostock/East News
Паулина Андреева — Шарлотта Ле Бон
Tarakanov Vadim/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
Алена Свиридова — Тони Коллетт
EAST NEWS, EAST NEWS
Константин Крюков — Джастин Тимберлейк
East News/Ксения Угольникова, AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News
Светлана Устинова — Клаудия Шиффер
Кстати, а вы знали о существовании ресурса, с помощью которого абсолютно каждый может найти своего двойника?
Фото на превью Московский роман / Жар-птица, AFP/EAST NEWS
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