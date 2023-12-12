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13 пар звезд, которые как две капли воды похожи на своих коллег по цеху

Культура
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Говорят, у каждого человека есть свой двойник. И знаменитости не исключение. Вспомнить хотя бы такие пары как Марго Робби и Джейми Прессли, Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган. А иногда бывает так, что поразительно похожие черты имеют звезды с разных континентов.

Екатерина Климова — Кери Расселл

Tarakanov Vadim/East News, © AFF / Alamy Stock Photo

Оксана Акиньшина — Ивонн Страховски

East News, FayesVision / WENN.com/agefotostock/East News

Нюша — Нина Добрев

EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Ян Цапник — Джереми Реннер

East News, Hahn Lionel/ABACA/EAST NEWS

Александра Бортич — Эмили де Рэвин

Данила Якушев — Райан Гослинг

Lomohov Anatoly/East News, Joel Ryan/Invision/AP/East News

Анна Михайловская — Лейтон Мистер

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Геннадий Хазанов — Роберт Де Ниро

EAST NEWS, East News

Ирина Тонева — Кэмерон Диас

East News, HNW / PictureLux/PictureLux/agefotostock/East News

Паулина Андреева — Шарлотта Ле Бон

Tarakanov Vadim/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Алена Свиридова — Тони Коллетт

EAST NEWS, EAST NEWS

Константин Крюков — Джастин Тимберлейк

East News/Ксения Угольникова, AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News

Светлана Устинова — Клаудия Шиффер

Кстати, а вы знали о существовании ресурса, с помощью которого абсолютно каждый может найти своего двойника?

Фото на превью Московский роман / Жар-птица, AFP/EAST NEWS
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AdMe/Культура/13 пар звезд, которые как две капли воды похожи на своих коллег по цеху
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