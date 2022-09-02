13 признаков, по которым можно понять, что к этому мастеру маникюра больше ни ногой

Многие из нас не любят приводить ногти в порядок самостоятельно. Проще доверить свои руки профессиональному мастеру маникюра, который все сделает идеально, и не нужно будет опасаться, что покрытие отколется тем же вечером или ноготь будет неудачно спилен. Но, к сожалению, в салонах не всегда работают одни лишь профессионалы — некоторые работники нейл-индустрии делают свою работу недобросовестно.

В сегодняшней статье мы в ADME решили разобраться, какие признаки сигнализируют о том, что к этому мастеру ходить не стоит.

Наносит много масла на кутикулу

В небольших количествах масло для кутикулы помогает смягчить и защитить тонкую кожу вокруг ногтя. Но если злоупотреблять маслом, можно получить обратный эффект: без средства кожа станет еще суше, чем была. Так что небольшой капли будет вполне достаточно.

Не использует маску и перчатки

За день мастера маникюра обслуживают множество клиентов и постоянно прикасаются к чужим рукам. Убедитесь, что специалист надевает одноразовые перчатки перед тем, как начать работу. В противном случае он может ненароком занести грязь или инфекцию. Кроме того, работа с ногтями подразумевает наличие большого количества вредных веществ в воздухе: пыли от спиленного покрытия и испарений от лака. Хороший салон должен быть оснащен вытяжками, а мастеру лучше носить маску во время работы. Таким образом он побеспокоится о собственном здоровье и о здоровье клиента.

Берет плату за снятие покрытия, не предупредив

Большинство салонов, по словам клиентов, снимают предыдущее покрытие (гель-лак) совершенно бесплатно. Как правило, снятие покрытия уже входит в маникюр и дополнительные расходы на эту услугу не нужны. Но кое-где могут, не предупредив, потребовать доплаты за снятие уже в конце, когда клиент расплачивается. Чтобы это не стало для вас неприятной неожиданностью, лучше уточнить заранее, нужно ли доплачивать за снятие старого покрытия.

Экономит на материалах и расходниках

Простые одноразовые пилочки, к примеру, обходятся дешево, но способны повредить ногти. Уже после первого применения наклеенная наждачная бумага начинает отставать от полотна, что приводит к появлению сколов на ногтях. Обратите внимание на состояние пилочек в салоне. Некоторые мастера к тому же могут для экономии разбавлять загустевший лак ацетоном вместо специального средства. А поскольку ацетон растворяет лак, текстура получится неоднородная, ляжет на ноготь неровно и не продержится долго. Убедитесь, что лаки, которые использует мастер, качественные: не расслаиваются, не выглядят слишком густыми и не источают специфический запах.

Имеет проблемы с собственными ногтями

Обратите внимание на ногти мастера маникюра: многие профессионалы предпочитают делать себе маникюр самостоятельно и по рукам можно определить уровень мастера. Если ногти с гель-лаком, посмотрите, аккуратно ли нанесено покрытие, насколько сильно отрос лак, в каком состоянии кутикула. Если руки мастера ухоженные, скорее всего, к рукам клиента он отнесется так же бережно.

Окунает ваш ноготь в баночку с пудрой

Если дизайн ногтей предполагает нанесение пудры, проследите за тем, чтобы мастер не окунал ваш ноготь в баночку с продуктом, а насыпал пудру прямо на ноготь. Помните о том, что до вас здесь был другой клиент и, если он точно так же помещал пальцы в пудру, там могли остаться микробы и бактерии.

Позволяет клиенту слишком долго носить гель-лак

Гель-лак куда проще удалить в день нанесения, чем через 3 недели. Все дело в том, что чем дольше гель держится на ногтях, тем труднее будет его снять. Кроме того, долгое ношение геля ослабляет ногтевое ложе, а под покрытие могут со временем попасть бактерии. Поэтому грамотный мастер непременно напомнит, что покрытие необходимо снять через 2, максимум 3 недели, и, вероятно, даже сразу предложит записаться на нужное время.

Использует одно базовое покрытие для всех типов ногтей

Существует несколько видов базового покрытия, и все они служат разным целям. К примеру, для отслаивающихся и слабых ногтей база будет совершенно иной, чем для здоровых и крепких, и хороший мастер об этом знает.

Критикует работу других мастеров и состояние ногтей клиента

Не слишком приятно, придя в салон, услышать: «Кто вам это сделал?» Даже если мастер действительно видит, что предыдущий маникюр сделан не слишком качественно, клиент вряд ли захочет слышать подобные укоры в адрес своего вкуса и выбора. И уж тем более невежественно звучат комментарии насчет состояния рук клиента — длины ногтей или их качества. И впечатление у клиентов, скорее всего, останется негативным.

Отказывается исправлять собственные ошибки

Со слов мастера маникюра, салон, который дорожит своей репутацией, непременно сделает все, чтобы исправить плохо выполненный маникюр: пригласит другого мастера, к примеру, или вернет деньги. Если в салоне отказываются исправить недочеты, будь то неровное покрытие или что-то еще, это говорит о недостаточном уровне сервиса.

Плохо информирован или отказывается отвечать на вопросы

Настоящий профессионал всегда спокойно ответит на любые вопросы клиента. Не стесняйтесь расспрашивать мастера о процедуре маникюра, о марках гель-лака и стерилизации инструментов.

Использует неподходящую пилочку

Как и в случае с базовым покрытием, нельзя использовать одну и ту же пилочку для разных типов ногтей. Пилочки бывают разные: от самых мягких до самых жестких. Поэтому важно использовать подходящую: для ломких и хрупких ногтей — одну, для здоровых и крепких — другую, а для опиливания геля — третью.

Оттягивает кутикулу при использовании щипчиков

Обрезать кутикулу в целом не рекомендуется, но, если вы привыкли к обрезному маникюру или мастер обрабатывает заусенцы, приглядитесь к тому, как он это делает. Щипчики должны быть достаточно острыми, чтобы удалить кутикулу одним легким нажатием. Если они не заточены, мастеру приходится тянуть кутикулу, а это чревато повреждениями.