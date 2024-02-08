13 сюжетных дыр в любимых книгах, над которыми читатели до сих пор нервно хихикают

Действительно хорошо написанная книга настолько увлекает нас сюжетными перипетиями, что мы порой не замечаем очевидных просчетов и нестыковок. И только после второго или третьего прочтения у нас возникают вопросы к автору произведения. Правда, ответы получается найти далеко не всегда.

Надпись на воротах в Морию и странная история с орлами

В прославленной эпопее Толкина есть несколько моментов, которые до сих пор ставят читателей в тупик. Так на Вратах Дурина, ведущих в подземное королевство, начертано «Мория». Однако это название, данное эльфами, не использовалось до тех пор, пока владения гномов не захватил балрог. А это случилось спустя много лет после создания ворот.

Когда Фродо и Сэм окончательно теряют надежду на спасение на склонах Роковой горы, к ним на помощь приходят орлы — птицы уносят хоббитов в безопасное место. Поэтому многих смутило, что же помешало орлам помочь Хранителям раньше. Как минимум, с помощью пернатых можно было перебраться через Туманные горы на пути к Ородруину. Это бы сильно упростило жизнь Фродо и его товарищей.

Путаница со временем в серии книг о Гарри Поттере

Над серией книг о жизни юного волшебника Джоан Роулинг работала много лет, поэтому неудивительно, что в ее произведениях можно отыскать и логические ошибки и сюжетные дыры. Например, никто из детей не знает, как проходит церемония распределения по факультетам. И если невежество Гарри и Гермионы легко можно объяснить, то Рон уж точно должен был выяснить все подробности у родителей и старших братьев. Писательница приурочивает часть дат к определенным дням недели и большинство из них не совпадает с реальным календарем. На протяжении нескольких лет занятия в Хогвартсе начинаются в понедельник 2-го сентября, что совершенно невозможно в нашем мире.

С этим же связана и еще одна нестыковка. 1 сентября 1993, когда на Гарри по дороге в Хогвартс напали охранники Азкабана, было полнолуние. Поэтому Люпин просто не мог спасти Гарри от дементоров. Он просто не рискнул бы сесть в поезд, ведь позже в книге рассказывается, что каждое полнолуние профессор в целях безопасности вынужден скрываться от людей на протяжении трех дней.

Путешествие Гамлета в Данию

Вот уже не одно столетие читатели ломают голову над загадочным поведением пиратов в пьесе Шекспира. Принц датский в четвертом акте вынужден отправиться в Англию по приказанию своего отчима, короля Клавдия. Однако до берегов Туманного Альбиона он так и не добирается. В море его судно захватывают пираты, но они почему-то возвращают Гамлета в Данию. Возможно, Шекспир просто не знал, как вытащить принца из Англии и доставить обратно на родину, поэтому решил ввести в свое произведение на редкость добрых и заботливых разбойников.

Загадочная кончина шофера в «Глубоком сне»

Роман Рэймонда Чандлера считается одним из лучших детективов, при этом в произведении есть сюжетная дыра, которая многим не дает спать спокойно. Главный герой детектив Филип Марлоу расследует обстоятельства гибели Оуэна Тейлора. В процессе он выясняет массу секретов, встречается с подозрительными личностями, но виновного так и не находит. Когда создатели первой экранизации спросили у автора романа, кто же все-таки был убийцей, тот не смущаясь заявил: «Да я понятия не имею».

Приключения Джейн Эйр после побега из Торнфильда

Когда Джейн Эйр покидает Торнфильд, выяснив, что ее возлюбленный женат, уже на следующей день она остается без средств. Девушка бродит по селению, надеясь найти работу, но все безуспешно. В результате ночью она падает в полном изнеможении на крыльце чужого дома. Один из читателей остался в недоумении, как же девушка, лишившись еды и крова всего на пару дней, могла дойти до такой степени истощения. По одной из версий, Шарлотта Бронте таким образом пыталась показать перерождение героини, которая оставляет прежнюю жизнь позади и начинает новую главу.

Странное решение Уикхема в «Гордости и предубеждении»

Мистер Уикхем, хитрый и пронырливый негодяй, ловко втирается в доверие к Элизабет Беннет и настраивает всех жителей городка против гордого мистера Дарси. Он великолепно плетет интриги и все время пытается раздобыть деньги, в которых постоянно нуждается. Но в какой-то момент Уикхем ведет себя совершенно глупо и сбегает с юной Лидией Беннет. Девушка симпатичная, но богатой ее никак не назовешь. Этот поступок навлекает на Уикхема позор и не приносит никакой выгоды, зато двигает сюжет в необходимом направлении.

Абсурдное поведение Шерлока Холмса

В рассказе «Пустой дом» знаменитый сыщик неожиданно воскресает. Конан Дойл был не в восторге от возвращения своего самого известного персонажа, а потому, возможно, и придумал весьма странные причины, по которым Холмс не сообщил Ватсону, что он жив и здоров. Сыщик заявляет, что должен был покончить с бандой Мориарти, а для этого ему было нужно, чтобы все считали его мертвым. При этом главный сообщник злодея, полковник Моран, знал о том, что Шерлок жив. Так что не очень понятно, от кого и с какой целью скрывал правду Холмс.

Провалы в памяти у Луизы Лейднер в «Убийстве в Месопотамии»

Многих фанатов творчества Агаты Кристи печалит одна нестыковка в этом романе. Главная героиня Луиза Лейднер обладает острым умом и завидной наблюдательностью. При этом она умудрилась дважды выйти замуж за одного и того же человека и даже не осознать этого. И хотя между двумя браками прошло около 20 лет и первое супружество было недолгим, муж Луизы не настолько изменился, чтобы его вообще невозможно было узнать. Он всего лишь отрастил бороду.

Избирательное обоняние у вампиров в «Сумерках»

Есть ощущение, что порой Стефани Майер чересчур увлекается переживаниями своих героев и забывает о важных сюжетных деталях. Например, писательница отмечает, что запах крови сводит вампиров с ума. При этом приемные дети доктора Каллена годами ходят в школу и чувствуют себя замечательно, хотя, по идее, они давно бы уже рехнулись даже из-за месячных. Ведь в школе учатся и девочки-подростки. Да и от травм, которые могут сопровождаться кровотечением, в учебном заведении никто не застрахован. Видимо, Майер решила забыть об этом нюансе, чтобы не портить романтическую атмосферу саги о вампирах.

Вампиры в мире Майер не прячутся днем, но под солнечными лучами их кожа сияет. Именно поэтому семейство Калленов перебралось в городок Форкс, где всегда пасмурно. Однако облачность и туманы не могут «перебить» ультрафиолетовое излучение, поэтому вампиры должны были бы блистать и в хмурую погоду. Если же дело в яркости освещения, то Каллены сияли бы и в школе, где всегда относительно светло.

Бесконечные объяснения в книге «Первому игроку приготовиться»

В научно-фантастическом романе повествование ведется от первого лица. Рассказ главного героя предназначен для людей, которые живут с ним в одном мире. Поэтому когда юноша начинает объяснять значение тех или иных явлений и подробно описывать окружающую реальность, это выглядит странно. Его современники и так должны все это знать.

Финал «Голодных игр»

Иногда писатели ради красивого финала заставляют свои героев вести себя нелогично. В завершающей сцене книжной трилогии Китнисс с умилением глядит на своих детей, играющих на лугу. Картинка идиллическая, но несколько странная. На протяжении всей серии девушка была одиночкой и не демонстрировала особого желания завести семью. Они с Питом вполне могли наслаждаться семейной жизнью, но выносить именно этот момент в финал вряд ли стоило — он просто не вяжется с характером героини, к которому мы уже успели привыкнуть.

Необъяснимое поведение Джада в «Кладбище домашних животных»

В романе Стивена Кинга Джадд Крендалл знает, к каким мрачным последствиям приводит использование кладбища. К тому же, мужчина кажется вполне приятным и заботливым человеком. Однако именно Джадд предлагает главному герою отнести на кладбище кота, дабы вернуть животное к жизни, что и запускает цепочку мрачных событий. Сам Кинг так и не объяснил поведение Крендалла и его мотивы.

Передвижения героев в «Там, где раки поют»

Зачастую писатели не обращают внимания на небольшие детали, из-за чего возникают сюжетные дыры. В романе «Там, где раки поют» герои отправляются в другой город, чтобы купить велосипеды. Однако читатели отметили, что для этого им бы пришлось пересечь весь штат. Повод для такого путешествия уж слишком пустяковый.