13 вещей, которые мы видим каждый день, но не знаем, почему они так выглядят

Каждый момент своей жизни мы окружены множеством разнообразных предметов, которые делают наш быт проще. Мы настолько привыкли к этим вещам, что редко задумываемся, почему они выглядят именно так, а не иначе.

Мы в ADME задались вопросом, почему, например, канализационные люки круглые, а не квадратные, у вилки 4 зубчика, а не 3 или 5, а такси желтого цвета, а не зеленого или красного. На все эти вопросы есть вполне логичные ответы.

Почему у кукол Барби непропорциональная фигура

Кукол Барби не раз критиковали за несоответствие фигуры естественным пропорциям: у нее слишком большая голова, непомерно узкая талия, таз и тонкие ножки. Дескать, так у девочек складывается неверное представление о том, как должна выглядеть их фигура. Но ведущий дизайнер Барби Ким Калмон утверждает, что есть веская причина, по которой тело куклы столь непропорционально: «Тело Барби и не должно быть реалистичным. Она была создана для того, чтобы девочки могли легко одевать и раздевать ее».

Зачем сзади на джинсы пришивают кожаную нашивку

Очень часто на поясе джинсов можно увидеть кожаную прямоугольную нашивку, функции которой для многих остаются загадкой. На самом деле эта деталь называется «жакроновый патч», так как ее обычно делают из жакрона (разновидности искусственной кожи). Первыми такую этикетку, только кожаную, стали нашивать производители одежды Levi’s, чтобы покупатели могли отличать их джинсы от подделок. На ней указывали плотность денима и некоторую другую информацию. А сейчас это дань традиции и вместе с тем удачное место для размещения логотипа бренда.

Почему кабина машиниста расположена сзади, а не спереди паровоза

На первый взгляд паровоз с будкой в задней части кажется очень неудобной конструкцией, так как обзор пути у машиниста ограничен. Ему мешает котел с трубами. Причина такого строения кроется в удобстве рабочего процесса. Сразу за кабиной машиниста располагался тендер — вагон с запчастями и топливом. Кочегар брал там уголь и бросал его в топку, которая находилась в будке паровоза. Так кочегар и машинист могли общаться, а это было очень важно во время работы.

Зачем на некоторых новых шинах торчат странные резиновые волоски

Можно подумать, что они как-то помогают при торможении или разгоне или являются индикатором износа. Но это не так. «Волоски» появляются из-за вентиляционных отверстий пресс-формы, в которую заливается резина. Чтобы каучук полностью заполнил форму, необходимы небольшие отверстия для выхода воздуха. Так и появляются эти ворсинки, никакого предназначения у них нет. Современные производители их обычно «сбривают». Если шина «небритая», то она, скорее всего, не очень высокого качества. Но на самом деле от этих ворсинок есть практическая польза: можно проверить качество резины. Если потянуть за ворсинку и она легко оторвется, значит, в составе резины много сажи и шина быстро придет в негодность.

Почему USB-разъем не сделали круглым

Многие замечали, что нужно 3 попытки, чтобы правильно вставить штекер в USB-разъем. Все было бы намного проще, если бы он был круглой формы. Разработчики неспроста остановились на данном варианте: это существенно удешевило стоимость производства кабелей. Если бы создатели предпочли круглый разъем, понадобилось бы больше кремния, меди и других составляющих, и, скорее всего, это затормозило бы и процесс разработки, и процесс внедрения. Однако сейчас создатель USB Аджай Бхатт жалеет о том, что не сделал разъем (и соответственно штекер) круглым.

Почему рояль такой формы и имеет всего 3 ноги

Существует много шуток относительно переезда с роялем: его неудобная форма доставляет огромное количество хлопот при транспортировке. Почему бы не сделать его правильной формы, и вообще — делают же пианино, которые намного компактнее. В отличие от близкого родственника, у рояля струны расположены горизонтально и молоточки ударяют по ним сверху вниз. От длины его корпуса зависит качество звучания. Корпус самых больших концертных роялей достигает 308 см в длину. Крыловидная форма рояля обусловлена расположением струн: короткие отвечают за высокие звуки, длинные — за низкие. Также треугольная конструкция с 3 ножками обеспечивает более легкую разборку рояля.

Почему канализационные люки делают круглой формы

Основная причина заключается в том, что круглая крышка не провалится в отверстие. Если бы люки были квадратными, крышка могла бы легко в него пройти по диагонали. Кроме того, круглые крышки проще в производстве, а также их не обязательно отрывать от земли: чтобы открыть люк, достаточно поставить на ребро и откатить в сторону.

Зачем ручку отвертки делают граненой

С одной стороны, отвертка с граненой ручкой не укатится по наклонной поверхности, с другой, ее удобнее держать в руке. Но главная причина заключается в том, что иногда, когда гайку нужно закрутить в труднодоступном месте, рукоять отвертки можно захватить и поворачивать с помощью гаечного ключа.

Почему зебра выглядит именно так

Зебры стали массово применяться в городах с 1950-х. До этого с 1934 года пешеходные переходы в Англии обозначались фонарями Белиша. Они располагались по обеим сторонам пешеходного перехода на полосатых столбиках, а сам фонарь был оранжевого цвета. Но в связи с ростом количества автомобилей фонари Белиша становились менее эффективными, и британские власти стали искать другие способы сделать пешеходные переходы более заметными для автомобилистов. После экспериментов с узором и цветом было решено остановиться на полосах, так как они уже ассоциировались у водителей со снижением скорости.

Почему такси обычно желтого цвета

Франц фон Таксис, который жил в XV веке, занимался доставкой грузов. От его фамилии, возможно, произошли слова «такси» и «таксометр». По легенде, он покрасил все свои экипажи в желтый цвет, так как его не использовала ни одна из правящих династий и он бы этим никого не оскорбил. После выхода французской музыкальной комедии «Желтый кабриолет» в конце XVIII века экипажи такого цвета стали популярны в Европе. В начале XX века известный чикагский бизнесмен Джон Хертц основал службу такси и заказал в местном университете опрос, по результатам которого стало понятно, что желтый цвет проще всего заметить в городе. Он назвал компанию Yellow Cab и перекрасил все свои машины.

Отчего ковровые дорожки на важных мероприятиях красного цвета

Красные ковровые дорожки ассоциируются с роскошью и статусом небожителей — и так было всегда. Окрашенные в красный цвет ковровые дорожки упоминает даже Эсхил — тогда их расстилали для богов и царей. Дело в том, что в древности алый краситель был очень дорогостоящим и его могли себе позволить только богатые люди.

Почему на кораблях и в самолетах круглые или овальные окна?

Интересно, почему окна в домах делают квадратными, а в самолетах и на кораблях — круглыми. Считается, что формы с острыми углами структурно слабы и намного быстрее изнашиваются, в то время как иллюминаторы круглой или овальной формы прочнее и служат дольше. Первые реактивные авиалайнеры с герметичным салоном строили с прямоугольными окнами, и бывали случаи, что такие иллюминаторы не выдерживали напряжения и разваливались в воздухе. Суть в том, что напряжение в окружающей конструкции должно быть равномерно распределено. Точка отказа — это точка наибольшего напряжения. Если кривая распределения напряжения имеет углы, именно они приведут к отказу. Поэтому эти пики смягчаются закругленными краями.

Почему у вилки 4 зубчика

Казалось бы, чтобы проткнуть и отправить в рот кусочек пищи, хватит и 2 зубцов, но у подавляющего большинства столовых вилок их 4. Дело в том, что 2 зубцами можно легко поранить ротовую полость и язык. В ХIХ веке производители вилок экспериментировали с количеством зубцов — были варианты с 3, 4 и даже 6 зубцами. Опытным путем они пришли к заключению, что 4 зубца — это оптимальное количество зубьев, которые позволяют легко накалывать еду и не травмировать ротовую полость едока.