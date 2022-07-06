13 знаменитостей, которые так приросли к любимым вещам, что готовы заносить их до дыр

Пожалуй, у каждого из нас есть такая одежда или обувь, в которых чувствуешь себя очень комфортно и стильно. И надеваешь их постоянно и по любому поводу, чуть ли не занашивая до дыр. Знаменитости тоже, как и мы, спокойно себе ходят в одних и тех же нарядах помногу раз, даже если могут позволить себе скупить хоть весь магазин.

Мы в ADME просмотрели снимки фоторепортеров и выяснили, кто из популярных артистов носит одну и ту же одежду или обувь в течение долгого периода времени.

Кирстен Данст с 2007 года посещает светские мероприятия в одной и той же обуви — винтажных туфлях Christian Lacroix. Актриса надевала их в 2010, 2011, 2014, 2016, 2017 и 2021 годах

AFP / East News , AFP / East News , Invision / Invision / East News

Еще Кирстен дважды появлялась в одном и том же кружевном платье от Christian Lacroix: в 2004 году на вечеринке Vanity Fair и в 2017 году на вечеринке Chopard в Париже

Бен Аффлек, судя по всему, обожает клетчатые рубашки и ходит в них довольно часто. К примеру, в этой рубашке фоторепортеры засняли актера в 2017 и 2018 годах

PacificCoastNews / East News , White Label / East News

Наоми Кэмпбелл в серебристом платье Versace: на подиуме в 1998 году и в 2015 году на красной дорожке Fragrance Foundation Awards

Хелен Миррен на различные церемонии, проходившие в 2012, 2013 и 2014 годах, надевала одно и то же цветочное платье от Dolce and Gabbana

Jon Furniss / Invision / AP / East News , Jon Furniss / Invision / AP / East News , Eric Reichbaum / Everett Collection / East News

Диана Крюгер в любимых солнцезащитных очках Rag & Bone ходила в 2015 и 2017 годах

PacificCoastNews / East News , Harry Pluviose / Retna Ltd. / MediaPunch / East News , CALA / Broadimage / East News , Jack Shea / Starshots / Broadimage / East News

Сьюзан Сарандон в платье с геометрическими узорами приходила на премьеры фильма «Последний из Робин Гудов» в 2013 году и бродвейского мюзикла «Гамильтон» в 2015 году

Chris Pizzello / Invision / AP / East News , Patrick Cashin / Everett Collection / East News

Джиджи Хадид носила культовые ботинки Dr. Martens в 2018 и 2019 годах

White Label / East News , White Label / White Label / East News

Рита Морено в 2018 году на церемонию вручения премии «Оскар» надела то же платье, в котором получала награду в 1962 году

Джейн Фонда в 2016 году показала, как в одном и том же жакете образ может выглядеть по-разному. Стоит поменять укладку и аксессуары — и вуаля!

Rich Fury / Invision / AP / East News , Chris Pizzello / Invision / AP / East News

В 2014 году актриса надела на Каннский кинофестиваль яркое платье от Elie Saab. В 2020 году она снова в нем появилась на церемонии вручения премии «Оскар»

PacificCoastNews / East News , Invision / Invision / East News

В 2013 и 2020 годах актриса Лора Дерн появлялась на красных дорожках в платье, которое впервые надела еще в 1995 году

Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур в 2013 году не побрезговала появиться в одном и том же платье на разных мероприятиях

Alberto Reyes / Sipa USA / East News , imago stock&people / East News

Джери Халлиуэлл в 2009 году на показ мод надела то же бархатное платье, в котором 7 годами ранее была на церемонии вручения премии «Оскар»

Элизабет Бэнкс в 2004 году на вечеринке Vanity Fair Oscars блистала в красном платье с ремешками. Через 16 лет актриса еще раз достала его из шкафа и появилась в нем на церемонии вручения премии «Оскар»