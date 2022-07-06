13 знаменитостей, которые так приросли к любимым вещам, что готовы заносить их до дыр
Пожалуй, у каждого из нас есть такая одежда или обувь, в которых чувствуешь себя очень комфортно и стильно. И надеваешь их постоянно и по любому поводу, чуть ли не занашивая до дыр. Знаменитости тоже, как и мы, спокойно себе ходят в одних и тех же нарядах помногу раз, даже если могут позволить себе скупить хоть весь магазин.
Мы в ADME просмотрели снимки фоторепортеров и выяснили, кто из популярных артистов носит одну и ту же одежду или обувь в течение долгого периода времени.
Кирстен Данст с 2007 года посещает светские мероприятия в одной и той же обуви — винтажных туфлях Christian Lacroix. Актриса надевала их в 2010, 2011, 2014, 2016, 2017 и 2021 годах
Еще Кирстен дважды появлялась в одном и том же кружевном платье от Christian Lacroix: в 2004 году на вечеринке Vanity Fair и в 2017 году на вечеринке Chopard в Париже
Бен Аффлек, судя по всему, обожает клетчатые рубашки и ходит в них довольно часто. К примеру, в этой рубашке фоторепортеры засняли актера в 2017 и 2018 годах
Наоми Кэмпбелл в серебристом платье Versace: на подиуме в 1998 году и в 2015 году на красной дорожке Fragrance Foundation Awards
Хелен Миррен на различные церемонии, проходившие в 2012, 2013 и 2014 годах, надевала одно и то же цветочное платье от Dolce and Gabbana
Диана Крюгер в любимых солнцезащитных очках Rag & Bone ходила в 2015 и 2017 годах
Сьюзан Сарандон в платье с геометрическими узорами приходила на премьеры фильма «Последний из Робин Гудов» в 2013 году и бродвейского мюзикла «Гамильтон» в 2015 году
Джиджи Хадид носила культовые ботинки Dr. Martens в 2018 и 2019 годах
Рита Морено в 2018 году на церемонию вручения премии «Оскар» надела то же платье, в котором получала награду в 1962 году
Джейн Фонда в 2016 году показала, как в одном и том же жакете образ может выглядеть по-разному. Стоит поменять укладку и аксессуары — и вуаля!
В 2014 году актриса надела на Каннский кинофестиваль яркое платье от Elie Saab. В 2020 году она снова в нем появилась на церемонии вручения премии «Оскар»
В 2013 и 2020 годах актриса Лора Дерн появлялась на красных дорожках в платье, которое впервые надела еще в 1995 году
Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур в 2013 году не побрезговала появиться в одном и том же платье на разных мероприятиях
Джери Халлиуэлл в 2009 году на показ мод надела то же бархатное платье, в котором 7 годами ранее была на церемонии вручения премии «Оскар»
Элизабет Бэнкс в 2004 году на вечеринке Vanity Fair Oscars блистала в красном платье с ремешками. Через 16 лет актриса еще раз достала его из шкафа и появилась в нем на церемонии вручения премии «Оскар»
Представьте, что вас позвали на важное торжество. Вы наденете платье, которое у вас уже есть и в котором вас уже все видели, или пойдете на мероприятие в новом?
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