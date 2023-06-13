13 знаменитых красоток, которые когда-то жутко комплексовали, а теперь сияют на звездном Олимпе

Современное общество активно борется с понятием «стандарт красоты». Но люди все равно продолжают придумывать идеалы. И те, чьи внешние параметры далеки от «правильных», часто сталкиваются с ехидными комментариями. Мы решили вспомнить звездных женщин, чья внешность никогда не соответствовала никаким стандартам, но не помешала им прорваться к карьерным вершинам.

Гвендолин Кристи

Гвендолин часто сталкивалась с насмешками по поводу своего облика: рост 191 см, бледная кожа, светлые ресницы, светлые волосы. Она пережила годы насмешек и издевательств в школе. Неприятные комментарии отпускали одноклассники, и даже преподаватели актерского мастерства пророчили Кристи провал из-за внешности. Однако именно уникальные внешние данные помогли Гвендолин получить звездную роль в «Игре престолов». Актриса предстала в образе сильной и волевой Бриенны Тарт, отличающейся от большинства женских персонажей в массовой культуре. Снявшись в свежем сериале «Уэнсдэй» в роли директора академии Невермор, Кристи призналась, что впервые почувствовала себя красивой на экране. Она сказала, что стилисты наконец-то смогли подчеркнуть достоинства ее внешности.

Дэрил Ханна

В фильме «Всплеск» (1984) и на премьере музыкального вестерна «Парадокс» (2018), в котором она выступила в качестве режиссера.

По словам самой актрисы, в детстве она была высокой и худощавой. Из-за этого Дэрил приходилось терпеть насмешки одноклассников. Будучи и так необщительной девочкой, она становилась еще более замкнутой, переживая стресс в одиночестве. Невзирая на трудности, после школы Ханна решила учиться актерскому мастерству. Дэрил смогла завоевать популярность: ее звездной ролью стала русалка в фильме «Всплеск». За ней последовала работа в ленте Тарантино и еще десятки других киноролей. Некоторые и сейчас критикуют внешность актрисы. Однако теперь Дэрил старается не реагировать на негатив. Она по-прежнему появляется в кино, хотя и не так часто. А в 2018 году попробовала свои силы в роли сценариста и режиссера.

Пинк

LISA O'CONNOR / AFP / East News

Певица призналась, что окружающие все время критикуют ее внешний вид. Она не раз слышала досадные слова по поводу своего телосложения и короткой стрижки. И даже ее свойство краснеть в неловких ситуациях подвергалось насмешкам: после того как однажды в детском лагере она сильно покраснела, когда над ней подшутили, будущую певицу начали обзывать. Однако девушка не опустила руки. С детства увлекаясь музыкой, она смогла превратить хобби в профессию и стала популярной артисткой. А детскую кличку сделала своим творческим псевдонимом. В 2018 году, вопреки всем колким комментариям, Пинк объявили одной из самых красивых звезд в мире.

Кристен Риттер

В школе Кристен подвергалась нападкам из-за внешности. Ее называли слишком худощавой, а ее длинные ноги и жгучие черные волосы причисляли к недостаткам. Одно время Риттер и сама считала себя «высокой, неуклюжей, неловкой и очень тощей». По признанию актрисы, только работа моделью помогла ей постепенно приобрести уверенность в себе. А вслед за подписанием контрактов с модельными агентствами последовали и предложения сниматься в кино. Сейчас в фильмографии Риттер десятки работ, в том числе главная роль в рейтинговом сериале «Джессика Джонс».

Лиззо

Певица не скрывает, что до сих пор постоянно сталкивается с негативными высказываниями окружающих по поводу своей комплекции, несмотря на звездный статус. Но это никогда не останавливало ее на артистическом пути, а только подталкивало к новым свершениям. Так, первый же альбом певицы стал успешным. За несколько лет она добилась престижных наград в области музыки, в том числе премии «Грэмми». Лиззо, кстати, поддерживает концепцию бодипозитива и выступает против дискриминации человека из-за веса и телосложения. Более того, она посвящает свое творчество темам принятия себя, своего тела и любви к себе.

Хелена Бонем Картер

В юности Хелена терпеть не могла свою необычную внешность. И даже когда актрисе было уже за 40, она призналась, что периодически немного переживает по этому поводу. Тем не менее она никогда не уделяет слишком много внимания тому, как выглядит. Сегодня Хелена убеждена: внешний вид — далеко не главное. Возможно, именно благодаря такому отношению к своему облику Бонем Картер стала браться за самые неожиданные роли. А яркая и неповторимая внешность лишь помогла ей сыграть необычных и даже сумасшедших персонажей. Например, Беллатрису Лестрейндж в фильмах о Гарри Поттере или Красную королеву в «Алисе в Стране чудес».

Натали Дормер

Актриса рассказывала, что в школе сильно страдала из-за насмешек по поводу внешности. Например, ее дразнили Свиньей из-за вздернутого носа. Самооценка девушки из-за этого сильно падала, а природная скромность еще больше отдаляла ее от общества. Работа в кино помогла Натали приобрести уверенность в себе. А вслед за этим пришла и популярность. Сейчас в копилке актрисы есть звездные роли в сериалах «Тюдоры», «Игра престолов», в цикле фильмов «Голодные игры» и так далее.

Кейт Босуорт

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

В школе Кейт сталкивалась с буллингом. Однако это не помешало ей достичь успеха в актерской профессии. Кстати, именно на съемочной площадке врожденная гетерохромия Кейт (глаза разного цвета) перестала быть недостатком. Наоборот, благодаря ей актриса смогла получить некоторые роли в кино. Например, режиссер фильма «Возвращение Супермена» хотел, чтобы Босуорт снималась без цветных линз. Сейчас актриса не стесняется показывать свою уникальную черту в соцсетях и на красных дорожках. А ее карьера только идет в гору, назло всем негативным комментариям.

Винни Харлоу

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

В 4 года Винни диагностировали витилиго — нарушение пигментации кожи. В школе это стало поводом для издевательств. Другие дети постоянно высмеивали Харлоу и дразнили ее Зеброй. Из-за этого Винни много раз меняла школу и все время находилась в напряженном психологическом состоянии. Все изменило шоу «Топ-модель по-американски», куда девушка попала в 19 лет. И хотя Винни не победила, она привлекла всеобщее внимание. Крупные мировые бренды и глянцевые журналы начали приглашать Харлоу на фотосессии. Она не только стала популярной моделью, но и смогла открыто обсуждать витилиго и свой жизненный опыт.

Тори Спеллинг

Тори снимается в кино с подросткового возраста. Актриса признается, что в начале карьеры многие СМИ называли ее некрасивой. Масла в огонь подлил один из бойфрендов Спеллинг, который по ее словам, каждый день обзывал ее уродиной. Все это сильно расстраивало девушку и делало неуверенной в себе. Насмешки и оскорбления не помешали Тори стать звездой культового сериала «Беверли-Хиллз, 90210». А со временем она поняла, что отдельные статьи и комментарии ничего не значат и что нужно обращать внимание и на положительные высказывания публики.

Кэмерон Диас

Одноклассники Кэмерон часто смеялись над ее фигурой и дразнили тощей. Правда, в отличие от многих, Диас не уходила в себя. Она не была зажатой и умела постоять за себя. В 16 лет Кэмерон устроилась на работу в модельное агентство. Она появилась на обложках журналов и начала много путешествовать, снимаясь для разных компаний. А уже в 21 год прошла кастинг на роль в фильме «Маска», который принес ей мировую популярность. Сейчас актриса — кумир миллионов зрителей и обладательница звезды на «Аллее славы» в Голливуде. А на заморочки с внешним видом Кэмерон давно плюет. Это, кстати, не мешает поклонникам восхищаться ей и называть женщиной с уникальной и экзотической внешностью.

Ума Турман

John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Турман отличается высоким ростом (181 см) и скандинавской внешностью (у нее есть шведские корни). Однако в детстве Ума долго страдала от навязчивой идеи, что выглядит как-то не так. Все потому, что в школе ее дразнили. А когда девочке было 10, ей вообще сказали, что надо бы сделать пластику носа. Но это не помешало Уме с 15 лет начать строить карьеру модели. Потенциал актрисы в ней разглядел режиссер Квентин Тарантино. Как только он увидел Турман, сразу решил, что только она должна играть в ленте «Криминальное чтиво». А после выхода картины Тарантино даже признался, что Ума стала его музой, и поставил ее в один ряд с Гретой Гарбо и Марлен Дитрих. Сейчас на счету актрисы более 50 ролей в фильмах, а также несколько престижных кинонаград.

Блейк Лайвли

Invision / Invision / East News

И хотя в это трудно поверить, но одноклассники дразнили голливудскую красавицу Большой птицей, в честь персонажа «Улицы Сезам». «В начальной школе дети смеялись надо мной, потому что я была очень высокой», — вспоминает звезда. Актриса начала карьеру с участия в молодежном фильме «Джинсы-талисман», а славу ей принесла главная роль в сериале «Сплетница». Сегодня Блейк, мама четырех девочек и жена одного из самых красивых мужчин на планете, продолжает успешную кинокарьеру.

У звезд можно было бы поучиться выдержке и чувству юмора, особенно когда дело касается критики их внешности и личной жизни. За словом они в карман не лезут. Журналисты не стесняются задавать звездам вопросы даже о нижем белье, — такая ситуация произошла со Скарлетт Йоханссон. А Эме Стоун пришлось столкнуться с обесцениванием своих актерских достижений.