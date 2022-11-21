13 знаменитых личностей, чьи имена вошли не только в историю, но и в кулинарные книги

Всякий раз, когда повар изобретает новое блюдо или садовод выводит новый сорт овощей или фруктов, перед ним стоит вопрос: как назвать новинку? Порой им хочется оставить свой след в истории, а иногда отдать дань уважения какой-либо известной личности. Королевские фаворитки, дипломаты и оперные дивы — вот далеко не полный список тех, в чью честь названы любимые многими лакомства.

Крем-суп «Аньес Сорель»

Аньес Сорель была фавориткой французского короля Карла VII. Стараясь сохранить свое место в сердце монарха, она не просто надеялась на красоту, но и наняла целую команду поваров, чтобы те готовили ему вкусные и полезные блюда, и даже сама иногда вставала к плите. Знаменитый повар Огюст Эскофье вдохновился ее историей и назвал в честь Аньес нежный суп-пюре с грибами и курицей.

Крем-суп «Дюбарри»

Графиня Дюбарри, фаворитка французского короля Людовика XV, обожала цветную капусту. Согласно гастрономической энциклопедии, во французской кухне есть множество блюд «Дюбарри». Объединяет их всех наличие этого овоща. Однако самым известным является легкий и нежный крем-суп, который был придуман королевским поваром специально для знаменитой красавицы.

Говяжье филе принца Альберта

В честь супруга королевы Виктории были названы сорта гороха и яблок, соус, суп, а также говяжье филе, фаршированное гусиным паштетом, обернутое в бекон и сначала обжаренное на сковороде, а затем запеченное в духовке с пряным соусом на подушке из овощей.

Консоме «Жорж Санд»

Великая писательница Жорж Санд любила устраивать приемы для своих многочисленных друзей и сама была превосходным поваром. Она даже написала своеобразную поваренную книгу, в которой автобиографические истории перемежаются с рецептами блюд, которые она подавала к столу. Имя Жорж Санд носит рыбное консоме (крепкий бульон) с фрикадельками из белой рыбы и сморчками.

Торт «Пани Валевска» и рыба а-ля Валевска

В честь прекрасной польской графини, очаровавшей Наполеона, назван нежный бисквитно-меренговый торт с посыпкой из хрустящих орешков. А еще гарнир к рыбе из креветок и трюфеля — поданная с таким дополнением рыба будет называться «а-ля Валевска».

Персики и тосты «Мелба»

Знаменитый Огюст Эскофье был большим поклонником не менее знаменитой австралийской оперной певицы Нелли Мелба. В 1890 году, увидев ее в опере, шеф был сражен и выразил свой восторг, создав десерт из персиков с ванильным мороженым и малиновым соусом. Через несколько лет, когда певица сильно заболела и не могла много есть, Эскофье придумал для нее тосты «Мелба». Их готовят, обжаривая ломтики белого хлеба на гриле, затем разрезая вдоль и обжаривая еще раз. Получаются очень тонкие хрустящие сухарики, которые в наше время часто подают с супом и салатом, с плавленым сыром или паштетом.

Пирожные «Сара Бернар»

Классическое датское пирожное, названное в честь великой французской театральной актрисы Сары Бернар. В 1883 году Бернар была с гастролями в Копенгагене и пришла в восторг от миндального печенья с шоколадным муссом, покрытого толстым слоем шоколада. Она даже упомянула об этом лакомстве в своих мемуарах. Когда кондитер, придумавший пирожные, прочел книгу, он не задумываясь переименовал свое изделие в честь актрисы.

Трубочки из слоеного теста и закуска «Локоны Шиллера»

На одном из самых своих известных портретов поэт Фридрих Шиллер изображен с крупными светлыми локонами. Отчего-то они так запали в душу немецким кулинарам, что те назвали целых 2 продукта Schillerlocken — «Локоны Шиллера». Во-первых, это трубочки из слоеного теста с начинкой из взбитых сливок или крема, а во-вторых — закуска из скрученных спиралью копченых акульих брюшек.

Сырное суфле «Диана»

В 2008 году ресторанная группа D&D London приобрела ресторан «Лонсестон-Плейс» в Кенсингтоне. В начале 1990-х годов этот ресторан любила посещать леди Ди, и в честь нее в меню заведения появилось новое блюдо — сырное суфле с шариком горчичного мороженого внутри.

Шоколадный пирог «Соня Рикель»

Французский шеф-повар Кристиан Констант придумал пирог с шоколадным ганашем и лучами солнца из нарезанных бананов для дизайнера Сони Рикель, поскольку именно эти 2 продукта, по слухам, были ее большой слабостью.

Торт «Захер»

Австрийский Sachertorte — один из самых известных шоколадных тортов в мире. Он состоит из нескольких слоев шоколадного бисквита с прослойкой из абрикосового джема и щедро украшен шоколадной глазурью. Говорят, что торт «Захер» вкуснее всего, если его подают с несладкими взбитыми сливками. Торт назван в честь создателя — Франца Захера. Рассказывают, что в 1832 году, когда Францу было всего 16 лет, его наниматель, принц Венцель фон Меттерних, попросил подать ему какой-нибудь новый торт. И юный кондитер создал свой шедевр из того, что было у него под рукой. Рецепт оказался настолько удачным, что существует даже Национальный день торта «Захер», который празднуют 5 декабря.

Цыпленок «Пикассо»

Ходят слухи, что рецепт жареного цыпленка с томатами, базиликом и оливками придумал сам великий живописец. Документального подтверждения этому нет, поэтому сказать, почему блюдо носит имя Пабло Пикассо, не представляется возможным. Быть может, из-за его яркого цвета?

Торт «Эстерхази»

Созданием этого десерта мы обязаны будапештским кондитерам XIX века, которые таким образом отдали дань уважения принцу Палу III Антону Эстерхази де Галанту, дворянину и дипломату. Принц был известен как гурман с изысканным вкусом, и торт получился ему под стать: слои миндального безе с масляным кремом в белой шоколадной глазури с шоколадной паутинкой.