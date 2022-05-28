13 знаменитых мужчин, которые поработали над своей внешностью и стали еще краше

Не только женщины тщательно следят за своим внешним видом. От них не отстают и мужчины. А тем более знаменитые, ведь в свете софитов они должны выглядеть на все сто. И если раньше некоторые из них были в активном поиске своего имиджа и метались от одного стиля к другому, то сегодня они красавчики хоть куда.

Мы в ADME отобрали известных мужчин, которые предпочитают неухоженному виду образ с иголочки, и проанализировали эволюцию их имиджа.

Джаред Лето

Известный актер и музыкант отлично выглядит в свои 50 лет. А его стиль кардинально менялся на протяжении всей его карьеры. Сейчас рок-звезда отрастил волосы, усы и бороду. И, судя по всему, Лето не стесняется пользоваться услугами барберов и стилистов-колористов. Согласитесь, образ жгучего брюнета ему очень идет.

Роберт Дауни — младший

Внешний вид исполнителя роли Железного Человека раньше несколько отличался от привычного нам. Актер не только сменил стрижку на более актуальную, скорректировал форму бровей, но и стал приверженцем легкой небритости, которая придает ему особый шарм.

Колин Фаррелл

Фаррел — обладатель густых от природы бровей. С возрастом актер понял, что им необходим тщательный уход: форма его бровей изменилась, а между ними не осталось ни единого лишнего волоска.

Энрике Иглесиас

Пикантная родинка на правой стороне лица в каком-то смысле стала фирменной фишкой испанского мачо. Но в 2003 году музыкант избавился от своей изюминки по медицинским показаниям. Однако даже без нее 47-летний Иглесиас прекрасно выглядит. И продолжает радовать поклонников своей музыкой.

Джейсон Стейтем

Амплуа крутого бритоголового парня прочно закрепилось за Стейтемом, и лишь единицы вспомнят его с густой шевелюрой. Актер отлично вжился в свой экранный образ лысого мачо и тщательно его поддерживает. Нам кажется, что поклонники уже вряд ли увидят его с длинными волосами, ведь без них ему определенно лучше.

Адам Левин

По мускулистому телу певца сразу становится понятно, что он исправно посещает тренажерный зал. Также Левин обзавелся брутальными татуировками, сменил имидж и прическу.

Адам Драйвер

Нетипичная внешность актера врезается в память, а его харизма никого не оставляет равнодушным. Драйвер отрастил не только усы, но и волнистые от природы волосы, а также отпустил бородку.

Роберт Паттинсон

Взъерошенная шевелюра звезды «Сумерек» осталась в далеком прошлом. Впрочем, как и щетина с налетом небрежности. Несомненно, изменение внешнего вида явно пошло на пользу актеру.

Бенедикт Камбербэтч

Звезда «Шерлока» прекратил экспериментировать с цветом волос и превратился в брюнета. Его стрижка стала короче, а цвет кожи — чуть темнее. Судя по всему, Камбербэтч не прочь позагорать в солярии, особенно перед выходом на красную дорожку.

Джейк Джилленхол

Джилленхол отпустил бороду, придал форму бровям, а его волосы стали заметно длиннее. Невооруженным глазом видно, что актер начал тщательнее следить за своим внешним видом и только выиграл от этого.

Эдриен Броуди

Харизматичный актер с годами становится только краше. И если раньше Броуди отдавал предпочтение короткой стрижке и даже выпрямлял свои волнистые волосы, то сегодня его прическа более естественна и небрежна.

Николай Костер-Вальдау

Звезда «Игры престолов» датского происхождения сменил стрижку на более короткую, но, в отличие от своих звездных коллег по цеху, не стал прибегать к услугам стилистов-колористов. Седые волосы чертовски идут Николаю и делают его образ еще более благородным.

Генри Кавилл

Один из самых красивых актеров современности раньше щеголял с длинными, волнистыми от природы волосами. Физическая форма Кавилла также претерпела изменения, что, без сомнения, только улучшило внешний вид Супермена. Черты его лица стали более волевыми, взгляд — решительнее, а мускулы — рельефнее.