13 знаменитых пар поделились секретами того, как им удается так долго сохранять счастливые отношения в браке

Чтобы сохранить брак на многие годы и даже десятилетия, нужно постоянно прилагать усилия, подкидывать дрова в костер любви. И у каждой пары, в том числе знаменитой, есть свои секреты, как сделать так, чтобы отношения были крепкими и счастливыми.

Мерил Стрип и Дон Гаммер

Оскароносная актриса Мерил Стрип замужем за скульптором Доном Гаммером с 1978 года. Секрет их долгих и счастливых отношений — в обсуждении всех проблем, с которыми они сталкиваются. «Говорите обо всем, даже о самых незначительных вещах, — посоветовала как-то Стрип в одном интервью. — Выслушивайте проблемы, предложения и советы своего партнера и признавайте, что вы не всегда правы. Разговор — ключ к успешному браку».

Дэниел Модер и Джулия Робертс

Актриса Джулия Робертс и оператор Дэниел Модер познакомились на съемках фильма «Мексиканец» в 2000 году. Поженились они летом 2002 года. У пары трое детей. В 2022 году во время записи одного подкаста актриса заявила: «Секрет нашего крепкого брака очень прост: 2 раковины в ванной и много поцелуев».

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Райан Рейнольдс познакомился с Блейк Лайвли в начале 2010 года во время съемок фильма «Зеленый фонарь». Они начали встречаться в октябре 2011 года, а еще через год поженились. Рейнольдс в одном из интервью рассказал об успешном подходе его жены к их браку: нужно быть сочувствующим. «Она всегда отвечает с сочувствием. Встречает гнев с сочувствием. Встречает ненависть с сочувствием. Она найдет время, чтобы представить, что случилось с человеком, когда ему было 5 или 6 лет. И она сделала меня более чутким человеком», — заявил актер.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Уилл Смит женился на актрисе Джаде Корен Пинкетт 31 декабря 1997 года. Они познакомились, когда Пинкетт пробовалась на роль подруги персонажа Смита в фильме «Принц из Беверли-Хиллз». В 2014 году актриса поведала секрет их долгих отношений. «Мудрый человек вчера поделился со мной одним словом, ответственным за его 24 года брака. Знаете, что это было за слово? „Прощение“», — написала актриса в соцсетях.

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц — младший

Геллар познакомилась со своим будущим мужем в 1997 году, когда они вместе снимались в подростковом фильме ужасов «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Начали встречаться только через 3 года, а поженились в 2002 году. Фредди Принц — младший говорит, что секрет их крепкого брака — в долгой дружбе, которая была между ними задолго до отношений: «Мы были просто друзьями в течение добрых 2 лет, и только потом пошли на свидание. Думаю, это одна из причин, почему наши отношения всегда были такими хорошими. Она уже знала, что я за парень. Она знала мои моральные ценности, мои приоритеты. И наоборот: мы уже знали все недостатки друг друга. В итоге мы достигли идеального баланса».

Рита Уилсон и Том Хэнкс

Том Хэнкс и Рита Уилсон познакомились в 1981 году на съемках телевизионной комедии «Закадычные друзья» (1980–1982). В 1985 году они снова оказались вместе на съемочной площадке комедии «Волонтеры». Затем начали встречаться, а поженились только в 1988 году. Хэнкс как-то рассказал в одном из подкастов, что делает их брак таким крепким: «Мы давно поняли, в чем секрет счастья — всегда говорить правду».

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

В 2007 году один из самых продаваемых музыкальных исполнителей в мире начал встречаться с актрисой Джессикой Бил. А поженились они в 2012 году. Секрет их крепкой любви, по словам Джессики, в том, что они до сих пор иногда ходят на свидания. «Я должна отдать должное Джастину за одну вещь, которую он всегда говорит мне: „Мы можем быть женаты, но мы должны продолжать ходить на свидания“. Это не всегда легко, но эти моменты соприкосновения делают все трудные времена приятными».

Сэмюэл Л. Джексон и Латаня Ричардсон

Сэмюэл Л. Джексон и Латаня Ричардсон знакомы еще со времен учебы в колледже. А поженились они в далеком 1980 году. 43 года брака научили пару тому, что эмпатия является ключевым моментом для сохранения крепких отношений. «Брак меняет динамику нашего восприятия себя, потому что мы должны думать о ком-то другом», — отмечает актер.

Саша Барон Коэн и Айла Фишер

Английский актер и комик Саша Барон Коэн впервые встретил австралийскую актрису Айлу Фишер на вечеринке в Сиднее в 2001 году. Они сразу начали встречаться, в 2004 году обручились, а официально связали себя узами брака только в 2010 году. Айла Фишер в одной из соцсетей выложила пост, посвященный их годовщине, где написала: «Многие люди спрашивают меня, в чем секрет нашего долгого брака. И я всегда отвечаю: все дело в технике синхронного перекуса».

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт

Форд начал встречаться с актрисой Калистой Флокхарт после того, как они познакомились на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в 2002 году. В 2009 году актер сделал предложение Калисте, а еще через год они поженились. Для Харрисона этот брак стал третьим. У звезды «Индианы Джонса» есть простой ответ на вопрос об их секрете счастливых отношений. «Не разговаривай, просто кивай головой», — пошутил он в одном из интервью.

Эльcа Патаки и Крис Хемсворт

Звезда «Тора» Крис Хемсворт начал встречаться с испанской моделью и актрисой Эльсой Патаки в начале 2010 года после знакомства через их общих представителей. А уже в конце того же года они поженились. У пары трое детей. Актер говорит, что секрет их крепкого брака заключается в том, что они как можно больше времени проводят вдвоем. «Когда у вас появляются дети, каждый инстинкт и каждое мгновение вашего времени поглощаются ими. У вас не остается ничего друг для друга, — сказал Хемсворт в одном из интервью. — Поэтому устраивайте свидания для двоих, пусть это и будет случаться очень редко, но тем не менее. Ведь большую часть времени вы будете слишком уставшими и предпочтете просто поспать».

Виктория и Дэвид Бекхэм

Знаменитый футболист и участница музыкальной поп-группы Spice Girls начали встречаться в 1997 году, после того как Виктория посетила матч с участием команды «Манчестер Юнайтед», в которой играл Дэвид. Их отношения моментально привлекли большое внимание СМИ. А летом 1999 года они поженились. По словам Виктории, секрет их долгих счастливых отношений — в качественном совместном времяпрепровождении. «Когда я прихожу домой, то откладываю телефон и провожу время с детьми и Дэвидом», — сказала певица. Виктория также считает, что равное разделение домашних обязанностей скрепляет их отношения: «Мы равны во всем, что делаем дома и с детьми. Когда меня нет, он занимается детьми и готовит».

Паулетта Пирсон и Дензел Вашингтон

ANGELA WEISS / AFP / East News

25 июня 1983 года Дензел Вашингтон женился на Паулетте Пирсон, с которой познакомился еще в 1977 году на съемках своей первой экранной работы — телефильма «Вильма». В 2023 году пара будет отмечать 40-летие брака. А 5 лет назад актер поделился секретом их крепких отношений: «Делай то, что говорит тебе жена, и держи рот на замке».

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Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News