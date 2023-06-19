13 случаев, когда звезды публично сели в калошу, но и виду не подали

Неловкие ситуации поджидают нас на каждом шагу. И даже знаменитости не застрахованы от них. Но в отличие от большинства других людей, звезды умеют держать марку, что бы с ними ни происходило.

Галь Гадот не считает нужным отклеивать ценник с обуви. Эта досадная, казалось бы, мелочь не помешала звезде блистать во всей красе на вечернем шоу

Кажется, Кейт Хадсон так торопилась на мероприятие, что забыла побрить волоски на ногах. Или не собиралась делать этого вовсе, ведь она и так обворожительна

Дженна Ортега испачкала платье чернилами, раздавая автографы фанатам на красной дорожке. Но звезда не подала виду, будто так и было задумано



Evan Agostini/Invision/East News

Пэрис Хилтон чуть не запуталась в подоле собственного платья. Звезда даже бровью не повела, а продолжила уверенно позировать

GOL/Capital Pictures/EAST NEWS , GOL/Capital Pictures/EAST NEWS

У Дженнифер Лопес прямо во время выступления сломалась молния на костюме. Но разве такие мелочи могут помешать истинным профессионалам?

Кажется, Сальма Хайек просчиталась с оттенком нижнего белья. Однако это упущение ничуть не сказалось на настроении актрисы

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Дженнифер Лоуренс чуть не потеряла платье на красной дорожке. Но отнеслась к ситуации с юмором и без стеснения подтягивала наряд

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В похожей ситуации на помощь Дакоте Джонсон пришел режиссер Лука Гуаданьино, который аккуратно прикрыл девушку от камер

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News , FILIPPO MONTEFORTE/AFP/East News

Сильный ветер так и норовил поставить Эмму Стоун в неловкое положение. Но актриса всеми силами сопротивлялась его планам и продолжала улыбаться

Joel Ryan/Invision/AP/East News , Marechal Aurore/ABACA/EAST NEWS

Натали Портман подвела прозрачная юбка. Актриса не растерялась и продолжила позировать как ни в чем не бывало

Звезд подводит не только гардероб. Так Анджелина Джоли оказалась в неловком положении из-за своего опоздания — актрису не пустили на церемонию «Оскар»

EAST NEWS

В 2000 году Джоли стала одним из триумфаторов кинопремии, забрав домой приз за лучшую женскую роль второго плана. Но мало кто знает, что актриса в тот вечер чуть было не лишилась возможности выйти на сцену. Дело в том, Анджелина прибыла на церемонию с опозданием, и организаторы отказались пустить ее в зал. Благо во время рекламной паузы звезде удалось незаметно забежать внутрь и занять свое место.

А вот звезду «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер в 2022 году попросту не пригласили на церемонию. Хотя мюзикл с ее участием был номинирован в семи категориях

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Академия пересмотрела решение после того, как актриса публично рассказала о недоразумении. Несмотря на случившееся, Рэйчел сумела пройтись по ковровой дорожке премии и доказала, что чудеса случаются. Просто порой нужно открыто говорить о своих желаниях.

Леонардо Ди Каприо много лет сидел на «позорном» месте на церемонии «Оскар»

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К слову, у Академии весьма строгие правила. Так, существуют негласная схема рассадки гостей, которой следуют из года в год. Лучшие места, как правило, отводятся фаворитам церемонии или лауреатам прошлых лет — людям, которые гарантировано обрадуются успехам коллег. Но есть и специальные места для неудачников «Оскара» — многократных номинантов премии, к которым судьба была менее благосклонна. До победы в 2016 году к числу последних относился и любимец публики Леонардо Ди Каприо. Лишь пятая номинация принесла актеру заветную статуэтку.

У многих известных людей можно поучиться их уверенности в себе и умению «держать лицо» в любой непонятной ситуации. Однажды Мерил Стрип потеряла туфлю, когда поднималась на сцену за наградой. Возможно, другой на месте актрисы сгорел бы со стыда, но реакция Мерил удивила даже ее преданных фанатов.