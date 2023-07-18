13 звездных женщин поделились своими секретными лайфхаками. И от некоторых мы просто в шоке

Почти у каждого есть собственные рецепты красоты. И у знаменитостей тоже. И некоторые их методы порой вызывают вопросы. Мы раскрыли хитрости известных женщин, которые позволяют им сохранять свежесть и молодость.

Хэлли Берри говорит «нет» пудре

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Хэлли Берри уверена, что независимо от возраста женщина всегда выглядит лучше с использованием «влажного» макияжа. По мнению актрисы, сухие текстуры визуально накидывают возраст, поэтому она давно отказалась от использования пудры.

Дженнифер Лопес спит только на спине

Для того чтобы предотвратить появление морщин, Дженнифер Лопес всегда спит в одной и той же позе. Певица уверена, что этот метод рабочий. Она использует кучу подушек, которыми окружает себя во время сна, чтобы поддерживать свое тело в нужном положении.

Бейонсе контурирует лицо с помощью солнцезащитного средства

Звездный визажист поделился секретом, как можно создать эффект перманентного контуринга с помощью солнцезащитного крема. Нужно нанести солнцезащитный крем с фактором защиты 15 или 20 на все лицо, а затем использовать крем с более высоким фактором защиты на тех участках лица, которые обычно подсвечиваются. И все готово!

Вера Вонг использует детское масло

Invision / Invision / East News

Вера Вонг, 74-летний модельер, выглядит просто потрясающе для своего возраста. Мы уверены, что у нее есть множество секретов красоты. И один из них очень простой. Она принимает ванну с детским маслом Johnson’s Baby. По словам Веры, это прекрасно увлажняет и питает кожу. Кроме того, оно гипоаллергенно.

Ева Мендес делает нитевую подтяжку

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News

Ева Мендес поддерживает свою кожу с помощью нитевого лифтинга — метода, при котором рассасывающиеся нити вводят под кожу. Эти нити стимулируют производство коллагена. Актриса поделилась своим маленьким секретом, опубликовав фотографию, сделанную во время такой процедуры.

Кира Найтли скрывает облысение под париками

Si, PacificCoastNews/EAST NEWS

Актриса поделилась, что из-за постоянных окрашиваний ее волосы стали сильно выпадать. Тогда Кира решила прибегнуть к ношению парика. Актриса носила его в течение 5 лет. Однако после рождения ее дочери, эта проблема решилась сама собой, и теперь знаменитость снова радует нас своими естественными локонами.

Пэрис Хилтон использует магнитные ресницы

Xavier Collin / Avalon / Photoshot / East News

Сегодня в сфере красоты есть огромный выбор накладных ресниц. Большинство из них обычно наклеиваются. Однако, существуют новые усовершенствованные варианты, которые прикрепляются к естественным ресницам с помощью микромагнитов. Именно такие ресницы предпочитает использовать Пэрис Хилтон. Ведь известная телезвезда знает, насколько важно быстро привести себя в порядок. С помощью ресниц на магнитах это можно сделать мгновенно. Кроме того, они многоразовые и держатся гораздо дольше, чем обычные аналоги.

Белла Хадид подтягивает веки с помощью скотча

Белла Хадид славится своим фирменным взглядом «как у лисы». Многие стремятся достичь этого эффекта с помощью наращивания ресниц по специальной технике или даже обращаются к хирургу. Однако, Белла утверждает, что секрет ее взгляда кроется в простом косметическом скотче. Она использует тейп для лица, чтобы приподнять внешние уголки глаз, поднять брови и разгладить морщины.

Ким Кардашьян увлажняет лицо кремом от геморроя

Ким Кардашьян может позволить себе любые косметические средства, однако для борьбы с морщинами она обратилась к необычному решению — крему от геморроя. Ее визажист утверждает, что это средство помогает сохранять кожу упругой. Другие звезды также пользуются простыми хитростями, чтобы выглядеть шикарно.

Мэрайя Кэри

Invision/Invision/East News

Для придания губам пухлости певица идет практически на отчаянные меры: она добавляет несколько капель масла мяты перечной в бальзам для губ. Они немного отекают и выглядят пухлее. Но мы не советуем повторять это дома.

Анджелина Джоли

AFP/EAST NEWS

Анджелина использует не самый бюджетный способ, чтобы сохранить молодость. Актриса использует процедуру, которая заключается в нанесении на тело крема из рыбьей икры.

Кейт Миддлтон

Invision / Invision / East News

Принцесса Кейт — большая поклонница масок для лица с пчелиным ядом. Такие маски можно наносить каждый день, они обладают подтягивающим и омолаживающим эффектом.

Леди Гага

Певица использует скотч для снятия макияжа. Но только для тех средств, которые сложно стереть, например, блестки для лица. Специальные тейпы отлично подходят для снятия такого сложного грима. Но если кожа чувствительная, лучше найти другой способ.