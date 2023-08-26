14 иллюстраций, которые доказывают, что следовать модным трендам — та еще задачка

Стиль — это способ самовыражения, и современная мода воплощает это понятие в самых необычных и неожиданных формах. От ультрасовременных технологий, внедряемых в одежду, до революционных подходов к использованию материалов, мода стала настоящим экспериментальным полем для дизайнеров со всего мира. Идти в ногу с ней порой становится ох как непросто.

Не всегда то, что мы заказываем в интернет-магазине, сидит на нас так же, как на модели

Модная одежда иногда преподносит нам такие вот сюрпризы

При выборе наряда стоит учитывать особенности своего телосложения, иначе из стильной леди можно легко превратиться в простушку

Девушки часто задаются вопросом, как только парни обходятся без сумок

А еще разница между мужчинами и женщинами налицо, когда дело касается нижнего белья

Выбирая модный купальник с нестандартными вырезами или лямками, стоит задуматься о линии загара, которая будет некрасиво смотреться с другой одеждой

Кто-то следует моде и готов терпеть дискомфорт, а кто-то отдает предпочтение удобной обуви. Но любимые кроссовки есть в гардеробе у каждого

Любительницам велосипедок стоит тщательнее подбирать их размер и материал, иначе они будут плохо сидеть на фигуре, а образовавшаяся из складок «верблюжья лапка» и вовсе станет предметом насмешек

Стоит несколько раз подумать, преджде чем надеть обувь на шнуровке

Импульсивные покупки могут доставить немало хлопот в ответственный момент. Для важных встреч стоит выбирать красивую, но практичную одежду

Мода циклична, и даже тапочки с носками врываются в тренды

Мода на маленькие сумочки превращает их из незаменимого помощника каждой женщины в просто красивый аксессуар

Иногда прямо глаз не оторвать от стильных виниловых платьев, а их в свою очередь — от стула





Уже давно в моде оверсайз-пиджаки, но привыкнуть к ним получается не у всех, хотя и смотрятся они стильно