14 известных женщин, которые забили на предрассудки и живут на полную катушку

Публичные люди постоянно находятся на виду, у каждого фаната есть свое мнение насчет личной жизни кумиров. А постоянно бороться с общественным давлением в силах не все. Немудрено, что многие звезды по возможности оберегают свою приватность. Но есть и те, для кого предрассудки — пустой звук. Наши героини живут как хотят и не заботятся о чужом мнении.

Кейт Бекинсейл встречается с парнями намного младше ее

В 2017 году актриса встречалась с комиком Мэттом Райфом, который моложе ее на 22 года. Спустя год Бекинсейл закрутила роман с телеведущим Джеком Уайтхоллом, с которым ее разделяла 15-летняя разница в возрасте. Затем звезда «Перл-Харбора» была замечена в компании голливудского сердцееда Пита Дэвидсона, он младше актрисы на 20 лет. А в 2020 году у Бекинсейл были отношения с Гуди Грейсом, который моложе ее на 24 года.



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Шер тоже не видит ничего плохого в том, чтобы встречаться с мужчиной гораздо младше нее

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

В ноябре 2022 года певица вышла в свет с 36-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом и сразу же подверглась критике в соцсетях, ведь Шер и ее благоверного разделяет 40-летняя разница в возрасте. Но, кажется, звезду это ничуть не смутило. На комментарий одного из пользователей она ответила: «Любовь не знает математики».

А Шэрон Стоун наслаждается одиночеством

В одном из недавних интервью актриса призналась, что в данный момент ни с кем не встречается и не планирует что-то менять. «Мне больше нравится быть одной и проводить время с детьми и друзьями», — говорит она.

Пэрис Хилтон расторгала помолвку 3 раза, но не потеряла надежду встретить того самого

Довольно часто девушки слышат, что затягивать с замужеством не стоит, ведь так можно и в старых девах остаться. Но у культовой блондинки иное мнение на этот счет. Пэрис 3 раза разрывала отношения с разными мужчинами чуть ли не перед алтарем. Когда в феврале 2021 года светская львица сказала «да» в 4-й раз, многие отнеслись к ее помолвке несерьезно. Но спустя 9 месяцев Хилтон и ее избранник, бизнесмен Картер Реум, закатили шикарную свадьбу. Выйдя замуж в 40 лет, модель доказала, что никогда не поздно найти истинную любовь.

Сиена Миллер также не торопится связать себя узами брака, хотя у нее было 3 шанса сделать это

В 2020 году актриса разорвала помолвку с редактором Лукасом Цвирнером. До этого в разное время Сиенна была обручена с Джудом Лоу и Томом Старриджем. Но ни одни из этих отношений не закончились свадьбой. Хотя Сиенну этот факт нисколько не огорчает. «Я никогда не мечтала выйти замуж. Я была помолвлена несколько раз, но до свадьбы дело не дошло, — рассказала Миллер. — И я думаю, это лучше, чем 3 развода».

Певица Пинк сама сделала предложение своему супругу, причем очень оригинальным способом

Муж певицы и отец ее 2 детей Кэри Харт — профессиональный гонщик. И во время очередных соревнований Пинк показала Харту плакат с трибуны с надписью «Ты женишься на мне?» Дело было в далеком 2005 году, влюбленные до сих пор счастливы вместе, они воспитывают 2 детей — 11-летнюю дочь и 5-летнего сына.



Элизабет Тейлор также не стала дожидаться предложения руки и сердца от возлюбленного

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Знаменитая кинодива была замужем 8 раз, а однажды сама сделала предложение своему возлюбленному. Такая честь выпала второму мужу Элизабет — британскому киноактеру Майклу Уайлдингу, который был старше невесты на 20 лет. Влюбленные прожили вместе 5 лет, в браке родились 2 сыновей.

Голди Хоун 39 лет прожила с Куртом Расселом без штампа в паспорте

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Актриса, почти 40 лет прожившая с Куртом Расселом, уверена, что они давно бы расстались, если бы решили узаконить отношения. Голди искренне считает, что залог крепких отношений — не вступать в брак. И они с Расселом — яркое тому доказательство.

Кира Найтли поставила карьеру на второй план ради детей

В 2020 году звезда экранов дополнила свой райдер пунктом, озадачившим ее поклонников. Актриса заявила, что впредь не будет обнажаться перед камерой. Кира приняла это решение после того, как стала матерью. По ее словам, она довольна своим телом, но материнство заставило ее пересмотреть взгляды на некоторые вещи.

Николь Кидман также выбрала семью в ответственный момент

В 2007 году актриса была утверждена на главную роль в фильме «Чтец», но покинула проект после того, как узнала о своей беременности. До этого Николь несколько лет пыталась зачать ребенка, но тщетно. Поэтому, когда ее мечта наконец сбылась, она сделала все возможное, чтобы не подвергать плод неоправданному риску. В итоге роль досталась Кейт Уинслет, за нее актриса получила «Оскар». Но мы уверены, что Николь нисколько не жалеет о своем выборе, ведь она является матерью 14-летней красавицы Сандей Роуз, а свой «Оскар» она получила еще в 2003 году.

Катрин Денев сделала татуировку в 70 лет

Принято считать, что татуировки — для молодых. Но звезда французского кинематографа считает иначе. Актриса в 70 лет обзавелась небольшой татуировкой на ноге, которую с завидным постоянством демонстрирует на публике. Также у Катрин есть татуировка на спине. Но, судя по фотографиям, она была сделана намного раньше.

Несмотря на возраст, Джейн Сеймур не отказывается от смелых нарядов

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Отпраздновавшая в 2022 году 71-летие британская актриса Джейн Сеймур считает, что возраст стилю не помеха. Звезда не отказывает себе в смелых фасонах, демонстрируя на красной дорожке прекрасную физическую форму и доказывая, что женщина в любом возрасте может вызывать восхищенные взгляды.



Не отстает от коллеги 76-летняя Долли Партон

В 2022 году певица посетила шоу Джимми Фэллона в платье мини и с приличным декольте. И выглядела просто сногсшибательно. Кому только в голову придет осудить звезду за выбор наряда?

Адриана Лима вышла на подиум через 4 месяца после родов и показала, как на самом деле выглядит тело кормящей женщины

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В августе 2022 года бразильская супермодель познала радость материнства в 3-й раз: она и ее возлюбленный, продюсер Андре Леммерс, стали счастливыми родителями сына. И если другая на месте Адрианы позволила бы себе отдохнуть, то она, наоборот, вернулась к работе за очень короткий срок. Модель приняла участие в показе Qatar Fashion United by CR Runway в рамках чемпионата мира по футболу — 2022 и произвела настоящий фурор. Лима гордо продемонстрировала послеродовые трансформации. Они естественны, а Адриана, мы считаем, просто великолепна.