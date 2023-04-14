14 неожиданных хитростей от стилистов, благодаря которым звезды всегда выглядят как с обложки

Любые огрехи во внешнем виде знаменитостей тут же становятся достоянием общественности и быстро расходятся по сети. Поэтому стилисты идут на различные хитрости, чтобы создать выигрышный образ, который не испортит ни жара, ни другие непредвиденные обстоятельства. Многие из этих приемов достаточно просты, и их вполне можно использовать в повседневной жизни.

А в бонусе расскажем, какой именно предмет помогал Памеле Андерсон создать ее знаменитую прическу.

Конскому хвосту можно добавить пышности и без искусственных волос

Invision/Invision/East News

Чтобы хвост выглядел густым, стилист Дженнифер Лопес использует один необычный прием. Сначала он разделяет пряди на 2 части — верхнюю и нижнюю. Верхняя стягивается в хвост и закрепляется резинкой. Пряди над зажимом раздвигаются, и сквозь них протягивается хвост. После этого нижняя часть волос собирается во второй хвост, который продевается сквозь первый. В результате получается пышная и аккуратная прическа, которая выглядит значительно привлекательнее, чем обычный вариант.

Украшения закрепляют с помощью клейкой ленты

Jordan Strauss/Invision/East News

Двусторонний скотч и специальная липкая лента используются не только для того, чтобы устранить любые недостатки в наряде и зафиксировать материю в «стратегических» точках. Некоторые стилисты приклеивают с их помощью драгоценности, чтобы украшения ровно лежали на коже и не съезжали в сторону.

Консилер для волос придает шевелюре дополнительный объем

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Это средство обычно используют для маскировки седых корней. Но с помощью него можно также создать видимость густой шевелюры. Подходящим по тону консилером затеняют пробор, а также участки с тонким волосяным покровом.

Идеальную длину юбки можно выбрать с помощью полотенца

BG004/Associated Press/East News

Наряд может быть какой угодно длины, главное, чтобы человеку было в нем удобно. Стилист Анна Беркли советует воспользоваться таким трюком, чтобы определить идеальную длину подола: надо встать напротив зеркала, прикрывая ноги полотенцем. Потом вы потихоньку поднимаете полотенце наверх, пока не поймете, что далее вам демонстрировать голые ноги уже некомфортно. Именно это та искомая точка, на которую стоит опираться при выборе платьев, юбок и шорт.

Чтобы ноги на шпильках не болели, звезды используют противовоспалительные средства

Sheri Determan / WENN.com/agefotostock/East News

Важные мероприятия могут длиться не один час, и пережить их в не слишком удобных туфлях на высоких каблуках порой бывает непросто. Чтобы стопы не разламывались от боли и звезда могла спокойно двигаться, стилисты используют всевозможные хитрости. Так, специалист, сотрудничающий с Марго Робби, обрабатывает ее ноги противовоспалительным средством перед ответственными событиями.

Губка для мытья посуды помогает аккуратно уложить волосы

Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Чтобы пряди лежали ровно, не топорщились и не выбивались из прически, некоторые стилисты предпочитают наносить специальные средства на шевелюру с помощью губки для мытья посуды. Губку пропитывают муссом или пенкой, а затем быстро разглаживают ею волосы, распределяя косметический продукт от корней от кончиков. Благодаря этому волосы не падают на лицо, остаются гладкими и ровными, а сама процедура занимает всего несколько минут.

Карандаш для губ натурального цвета может скорректировать любые недостатки

Lev Radin/Pacific Press/SIPA/SIPA/East News

Стилист Кей Монтано, которая работает с Джулианной Мур, Шарлиз Терон и Рэйчел Вайс, всегда использует именно карандаши натуральных оттенков, чтобы подчеркнуть или изменить форму губ своих клиенток. Даже если Монтано подбирает алую помаду, контуры она все равно обводит естественным цветом. Она советует пользоваться только матовым карандашом, чтобы любые изменения выглядели более органично.

Сломанный ноготь легко починить с помощью чайного пакетика

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Бетина Голдштейн, которая занимается маникюром Сальмы Хайек, недавно поделилась одной хитростью, которая помогает спасти сломанный ноготь, не обращаясь в салон. Нужно лишь отрезать маленький кусочек от чайного пакетика и наклеить его на место слома с помощью специального клея. Затем заплатку тщательно пропитывают клеем, ждут, пока она полностью высохнет, и обрабатывают пилкой. Поверх слома можно нанести базовое покрытие, укрепляющий гель или лак.

Ремешки на сандалиях прикрепляют к ногам с помощью клея

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Ремешки, украшающие сандалии-гладиаторы, после нескольких часов начинают впиваться в тело. Это выглядит не слишком красиво и может причинять сильную боль. Поэтому некоторые стилисты стараются не затягивать шнуровку, а просто приклеивают эти детали к ногам.

Карандаш для губ не дает помаде исчезнуть

Invision/Invision/East News

Чтобы помада продержалась дольше, визажисты рекомендуют сначала покрыть всю поверхность губ карандашом подходящего тона. Другая хитрость, которая не позволяет губам пересыхать, а помаде скатываться в комочки, заключается в том, чтобы нанести увлажняющее средство прямо поверх макияжа. Кремом нужно смазать только центр губ, не затрагивая края.

Многие звезды специально не моют голову перед мероприятием

Joel Ryan/Invision/AP/East News

Эффект мокрых прядей проще всего создать на жирных волосах. Поэтому, если знаменитость хочет появиться именно в таком образе, стилисты рекомендуют не мыть голову пару-тройку дней, и звезды приходят к ним с сальными волосами. Несмотря на название этой прически, некоторые профессионалы предпочитают наносить различные средства на сухие пряди. Волосы сначала щедро смачиваются воском, после чего прическа закрепляется гелем.

Прыщи стоит обработать глазными каплями

Richard Shotwell/Invision/East News

Есть несколько приемов, с помощью которых профессионалы маскируют акне. Один из них заключается в том, чтобы обработать прыщи глазными каплями, которые снимают отечность, например «Визином». Это средство не очищает кожу, зато помогает избавиться от красноты.

Бальзам для губ можно использовать разными способами

Invision/Invision/East News

Это косметическое средство помогает визажистам и стилистам справиться с множеством проблем. Во-первых, с его помощью некоторые профессионалы придают необходимое очертание бровям. Надо всего лишь провести бальзамом по внешним линиям, и брови будут сохранять форму в течение всего вечера. Во-вторых, бальзам для губ хорошо заживляет небольшие ранки и царапины, оставшиеся после бритья. Он формирует защитную пленку на коже и предотвращает появление шрамов.

Носят подплечники под мышками, чтобы скрыть следы пота

Invision/Invision/East News

Влажные подмышки могут стать настоящим испытанием для звезд, тем более что они оставляют предательские пятна на одежде. Есть множество способов, которые помогают справиться с этой напастью. Кто-то делает уколы ботокса в эту область, другие протирают кожу медицинским спиртом перед нанесением дезодоранта. Но есть более щадящий вариант, который используют некоторые стилисты. Они размещают в районе подмышек обрезанные подплечники или чашечки от купальника. Материал отлично впитывает пот и не искажает силуэт. С жирной или потной кожей справляются бумажные фильтры для кофе. Они обладают абсорбирующими свойствами и при этом не раздражают кожу. Надо просто промокнуть лицо фильтром, чтобы избавиться от жирного блеска.

Бонус: Памела Андерсон делает свою знаменитую прическу с помощью нижнего белья

Richard Shotwell/Invision/East News

Недавно Памела Андерсон решила рассказать поклонникам, что она обычно хранит в недрах своей сумочки. Среди всевозможной косметики и безделушек неожиданно оказалась пара розовых стрингов. Актриса призналась, что в прежние деньки она часто использовала белье, чтобы поднять пряди наверх и сделать коронную прическу. В результате Памела показала, как она закрепляет волосы трусами.