14 особенностей быта в Австралии, которые сбивают иностранцев с толку, но для местных это дело привычное

Когда перед визитом в Австралию путешественники слышат, что в стране все «вверх ногами», они думают, что это просто заезженная шутка. Но доля правды в ней есть, иначе как объяснить бутерброды с макаронами, молочные бары и куриную соль. Мы сделали для вас подборку фактов, которые помогут окунуться с головой в местную атмосферу, а в бонус включили реальные истории от людей, которые переехали в эту страну.

1. Здесь едят на завтрак макароны с хлебом

Спагетти на тостах — распространенный вариант австралийского завтрака, который также делают из консервированных макарон. Есть и другая версия этого блюда — сэндвич «спагетти джаффл». Этот традиционный австралийский сэндвич также довольно популярен в Японии. Джаффл обычно состоит из спагетти, булочки или нарезанного хлеба, масла, тертого сыра и соуса из помидоров и лука.

2. Ходят в молочные бары

Молочными барами в Австралии называются маленькие магазины-кафетерии, где можно купить самое необходимое: молоко, хлеб, сладости или свежую газету. Эти заведения появились в Австралии в 1930-х на основе закусочных и продавали молочные коктейли, что было в диковинку в то время. Затем молочных коктейлей там было уже не найти.



Став культовыми для австралийцев, молочные бары сейчас переживают упадок и вытесняются современными магазинами и службами доставки.

3. Собирают огромные грибы

Мы нашли этот гриб рядом с Грампиансом, Австралия. © Sad_Conclusion41 / Reddit

Австралийцам известны огромные грибы — родственники подберезовиков. Возможно, это самые крупные грибы на континенте, так как вес одного экземпляра иногда может доходить до 29 кг. Впрочем, в пищу их местное население не употребляет, в отличие от жителей Лаоса, Северного Таиланда, Мьянмы и Южного Китая.

4. Устанавливают огромные штрафы за вред, нанесенный австралийскими сорокам

В период размножения и заботы о птенцах вороны-свистуны, или, как их называют иначе, австралийские сороки, становятся агрессивными. В это время жителям Австралии приходится придумывать разные приемы, чтобы защититься от птиц. Такой период называется «сезон пикирующих сорок» и длится около 4–6 недель в году. Особенно достается велосипедистам. Многие крепят на шлемы отпугивающие шипы, муляжи птиц и даже искусственные глаза.



Дополнительный риск состоит в том, что вороны-свистуны помнят лица. Если человека атаковали раньше или он просто похож на кого-то, на кого они напали в прошлом году, то такой шлем точно пригодится. Бороться менее гуманными способами невозможно, ведь штрафы за серьезный вред этим птицам могут доходить до $ 10 000.

5. Видят на улицах не только голубей

На улицах австралийских городов можно встретить не только привычных нам голубей, но и молуккских ибисов. Раньше они обитали преимущественно в дикой природе, но сейчас чаще живут в городской среде. Из-за привычки ибисов постоянно рыться в мусоре, этот вид приобрел множество прозвищ вроде «мусорной курицы».

6. Приносят еду с собой в гости

Во многих странах все, что требуется от гостей, — прийти. Бывает, что они захватывают десерт. В Австралии же распространена традиция «приносить свою тарелку». Это означает, что гость должен принести какое-то дополнительное блюдо для всех остальных. Например, если готовится барбекю, то с собой часто приносят салат. К такому укладу сложно привыкнуть некоторым выходцам из других стран. Так, шеф-повар сиднейского ресторана Фрэнк Шек, чьи родители из Гонконга, считает, что в китайской культуре это бы сочли за неуважение к повару.

7. Придерживаются левостороннего движения

В отличие от многих стран мира, в Австралии левостороннее движение. Его принятие имело культурный и экономический смысл, но не было вызвано «прикладными» причинами. Дело в том, что страна приняла левостороннее движение по примеру Британии. А в Британии такой тип движения был установлен для регулирования торговых потоков через Лондонский мост в 1669 году.

8. Наслаждаются удобными пляжами

Пляжи в Австралии отлично оборудованы. Они снабжены душевыми кабинами, раздевалками, туалетами и камерами хранения, где можно оставить вещи и спокойно идти купаться в океане. Кроме того, на большинстве пляжей есть беседки с барбекю, где можно устроить пикник, и фонтанчики с фильтрованной питьевой водой. Рядом с ними стоят собачьи миски, чтобы попить воды мог не только хозяин, но и его питомец.

9. Идут против стереотипов

Сантехники, электрики, шахтеры — во многих странах среди представителей этих профессий редко встречаются молодые люди. Возможно, это происходит из-за стремления получить другую, более престижную работу. Может быть, из опасений, что ручной труд — это недостаточно круто. В Австралии же эти стереотипы рушатся и, как заметила блогер Тэйт Дуэйн, в основном такой работой занимается молодежь.

10. Тщательно проверяют вещи на наличие опасных насекомых

С этим пауком мы столкнулись на севере Западной Австралии, точно такой же исчез где-то в нашей машине. Надеюсь, он не ядовитый. © aurealien / Reddit

Жителям загородных домов приходится регулярно проверять свои вещи — вдруг туда кто-нибудь заполз. Конечно, в основном это касается обуви, рабочих перчаток и тому подобных легкодоступных для живности объектов. Причем большей проблемой становятся не пауки, как кажется на первый взгляд, а муравьи, лягушки, ящерицы и полевые мыши.

11. Питьевую воду наливают бесплатно в любом заведении

Каждое заведение в Австралии предоставляет воду бесплатно. Хотя это будет вода из-под крана, она очищена и пригодна для питья. Например, можно заказать бесплатный кувшин воды в ресторане, и это никого не удивит. Кроме того, во многих местах практикуется политика «принеси свое». Это означает, что можно принести свой напиток в ресторан.

12. Используют куриную соль

Куриная соль — популярная австралийская приправа. Она содержит концентрат куриного мяса и специальный набор специй, образующих вкус умами. Иногда эту приправу готовят самостоятельно. Одно из известных блюд с куриной солью в Австралии — картофель во фритюре, который местные называют «чипсы».

13. Делают оладьи из консервированной говядины

Австралийцы делают мясные оладьи из консервированной говядины, которую называют солониной. Чаще всего к порубленному мясу добавляют овощи, специи и яйца. Другое название этого продукта — corned beef, или зернистая говядина. Оно возникло из-за того, что мясо обрабатывали зернами крупной каменной соли.

14. Покупают еду в хозяйственных магазинах

Хозяйственный магазин — это привычное для австралийцев место, где можно перекусить горячими сосисками на гриле. Колбаски часто подают на булочке для хот-дога или просто на куске белого хлеба. Обычно средства от их продажи идут на благотворительность. Австралийцы называют такое блюдо «колбасное шипение» и подразумевают под этим сосиски на различных муниципальных мероприятиях.

Бонус: реальные истории от тех, кто переехал в Австралию

Сестра с семьей жила в Австралии 3 года. Как-то у ее мужа воспалился глаз, обратились в больницу. Врач был не в халате, а в свитере. Не помыв руки, потрогал больной глаз, потом — здоровый. А когда писал назначение, умудрился почесать свой глаз. Если что, руки после осмотра он тоже не мыл. После этого и ряда других обращений в медучреждения, сестра с мужем пришли к выводу, что тут лучше не болеть. © Nigolovyninozhek / Pikabu

В Австралии есть пара недель в году с реально высокой температурой на улице. В туалетах в парках даже висят таблички типа: «Посмотри на цвет своей мочи. Если она не прозрачная, как слеза младенца, значит тебе нужно выпить воды». А еще в это время из каждого утюга вещают, что надо употреблять много жидкости и не заниматься физической активностью на жаре. © AblazeKuznetsoff / Pikabu

У меня друг как-то приехал из Австралии проведать стариков и показать дочку. Пошли семьями погулять в парк, и тут девочка начинает дергать папу за руку. Балаболит на смеси языков и требует вызвать полицию. Оказалось, что она в первый раз видит бродячую собаку. У них нет животных, которые гуляют сами по себе, только хозяйские. А если песик один бегает, значит, где-то хозяин плачет, что потерял его. © Rekenbeker / Pikabu

Птиц тут много, и большинство из них разговорчивые. У меня в Австралии соседская собака постоянно на что-то гавкала. Раз просыпаюсь я утром: опять этот пес лает, но как-то хрипло, будто простудился. Потом вспоминаю, что сосед съехал пару недель назад. Выхожу и вижу, что на дереве возле дома попугаи лают. © Steelsopr / Pikabu

Наш друг переехал жить в Австралию и как-то раз написал нам: «Сегодня утром проснулся от яркого света. Вокруг дома стоят обалдевшие кенгуру с немым вопросом „Вова, что это?“ Да я и сам не мог понять, почему в окне все белое». А это в середине сентября выпал снег, да не просто снежок, а сантиметров эдак 30. © VseKakUZverei / Pikabu