14 примеров, когда костюмеры исторических фильмов нафантазировали такого, что мама не горюй

Особенный вид удовольствия при просмотре исторических фильмов мы испытываем, рассматривая образы героев. Хочется разглядывать их пышные платья, красивые костюмы, старинные украшения и сложные прически, ведь все это уже такое далекое от нашего времени. Но художники по костюмам, которые продумывают внешность актеров «от и до», иногда допускают досадные ошибки, а внимательные зрители никогда не оставляют их без внимания.

Неожиданное пристрастие королевы Марии к пирсингу

В фильме «Две королевы», рассказывающем о сложных отношениях королевы Елизаветы I и Марии Стюарт, актриса Сирша Ронан носит разные ювелирные украшения. Например, ее показали с 5 серьгами-колечками в ухе. Несмотря на то что существуют исторические доказательства того, что в XVI веке женщины могли носить несколько сережек одновременно, нет упоминаний о том, что Мария Стюарт следовала такой моде. Ее серьги в фильме выглядели слишком современными и неправдоподобными для того времени.

Пропавший рукав у Анны Павловны Шерер

В романе «Война и мир» действия происходят в начале XIX века. Анну Павловну Шерер одели в платье, не соответствующее стилю того времени. Вряд ли такой наряд без рукава и к тому же с оголенной спиной могло появиться до 50-х годов прошлого столетия.

Слишком облегающее и при этом излишне скромное для того времени платье

Режиссер Баз Лурман в фильме «Великий Гэтсби» немного вольно решил показать стиль 1920-х годов. Платья, в которых зритель увидел Дейзи, выглядят слишком современно. Если бы образ был показан в соответствии с модой того периода, то силуэт должен был быть более свободным, декольте — квадратным, а вырез на спине — более глубоким.

Юбка у Джейн должна быть шире

Фильм «Джейн Остин» рассказывает о событиях конца XVIII века. Тогда мода в Англии только начала претерпевать изменения. В то время женщины носили платья, облегающие талию и пышными юбками. Поэтому платье Джейн выглядит весьма революционным. Подобные наряды вошли в моду только спустя 10-20 лет. Ну а юбка кажется слишком узкой даже для 1810 года.

Одежду фиолетового цвета в Риме мог носить только император

Действие фильма «Помпеи» происходит в I веке н.э. В те времена носить одежду фиолетового цвета имел право носить только император и особый класс — всадники. Но вторые могли украсить свое облачение лишь тонкой полоской этого оттенка. Любой другой человек, решивший выбрать такой или похожий цвет одеяния, сталкивался с жестоким наказанием. Поэтому, когда сенатор Корв надевает фиолетовый наряд, начинаешь беспокоиться о его будущем. Но не только он сам выбрал лиловое платье, так еще и нарядил в такие же костюмы своих солдат.

На корсаже не размещали один гигантский узор



В XVI веке дамы носили лифы, юбки или других элементы своего наряда, украшенные вышивкой. Однако для этого они выбирали сложные узоры, а не один огромный орнамент. Такой вид декора стал популярным гораздо позже. Поэтому платье Анны Болейн в сериале «Тюдоры», выглядит несоответствующим времени, показанному в картине.

Эта вязаная кофта смотрится на экране слишком странно

Картина «Красавица для чудовища», которая показывает жизнь писательницы Мэри Шелли, получила разные отзывы от критиков, в том числе и отрицательные. Одной из возможных причин таких отзывов стал подбор нарядов для главной героини. Ее одежда выглядит как современная интерпретация того, что носили в начале XIX века. Костюмеры предпочли использовать лен вместо хлопка и шерсти, что придает платьям мятый вид. Особенно неудачным в фильме выглядит розовый костюм. Складки и вязаная кофта создают образ в стиле гранж эпохи Регентства.

Ленту не крепили поверх полей шляпки

В фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“» события разворачиваются в начале XVIII века, и головной убор Элизабет вполне соответствует тому времени. Соломенные шляпки иногда действительно крепились на голове с помощью тесьмы. Однако чаще всего она прикреплялась с внутренней стороны головного убора, а не прижимала его сверху, сминая поля. К тому же такой способ крепления смотрится не совсем эстетично.

Кружевной чехол поверх платья был слишком отважным решением для XVII века

Команда, работавшая над фильмом «Любовь и дружба» серьезно отнеслась к выбору костюмов для фильма. Большая часть нарядов достаточно точно отражает эпоху и отображает изменения, которые переживает главная героиня. Однако костюмеры успели и проявить свою фантазию. В то время платья не украшали слоем кружева сверху.

Дафна забыла завить челку

Несмотря на то, что сериал «Бриджертоны» не позиционирует себя, как исторически достоверный, внешний вид героев в целом соответствует показанной эпохе. Правда есть там и промахи. К примеру, прически. В то время женщины правда собирали волосы наверх и одну прядь опускали к плечу. А вот челку обязательно завивали. Поэтому Дафна с прямыми волосами, прикрывающими лоб, скорее напоминает Наташу Ростову, сыгранную Одри Хепберн, чем женщину эпохи Регентства.

Доспехов для беременных никогда не существовало

Сериал «Испанская принцесса» показывает жизнь Екатерины Арагонской, первой жены короля Англии — Генриха VIII. В одном из эпизодов женщине приходится самой облачиться в доспехи и идти на подвиг. Промах художников по костюмам в том, что нет никаких исторических свидетельств о специальной женской броне, ведь она попросту опасна для жизни. Хотя участие женщин в подобных событиях было вполне возможно.

В XV веке дамы не слишком-то любили шнуровку

В исторических фильмах мы часто видим героинь, одетых в наряды с множеством шнуровок. В XV веке эта деталь выполняла декоративную и функциональную роль, чтобы одежда сидела по фигуре. Люди того времени не стали бы шить наряды с таким большим количеством шнуровки: в рукавах, спереди и по бокам. И к тому же в тот период не существовало металлических люверсов, в которые вдеты шнурки в этом платье. В XV веке не было аналогов таких ярких нарядов, как в сериале «Белая принцесса».

Корсет Розы слишком высокий

Показанный в фильме корсет Розы не совсем соответствует эпохе фильма. Модель, которую носит героиня, полностью закрывает грудь и имеет изогнутый верх. Но в конце 1900-х — начале 1910-х начале корсеты обычно носили прямо под линией бюста, ведь их целью было только сгладить линию бедер и подчеркнуть талию.

Цвет платья Клепатры слишком яркий

Костюмеры, которые работали над фильмом о Клеопатре, решили не одевать героиню в одежды, которые были актуальны во времена этой правительницы. Практически все облегающие платья с длинными рукавами и глубокими вырезами, показанные в фильме, не имеют никакого отношения к египетскому, греческому или римскому костюму. Весь гардероб героини скорее напоминает эстетику 1960-х годов, это касается не только одежды, но и макияжа с прической.