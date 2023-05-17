14 вещей, за которыми раньше все гонялись, а сейчас не знают, куда их пристроить

Веяния моды быстро меняются, каждое десятилетие имеет свои тенденции. Есть вещи, которые всего каких-то 15–20 лет назад были настолько популярны, что заядлые модницы не могли позволить себе не иметь такую вещь в гардеробе. А сейчас мы со смущенной улыбкой смотрим на фото и не можем поверить, что носили нечто подобное.

Укороченные кардиганы

Изюминкой начала 2000-х гг. были укороченные кардиганы в сочетании с майкой. Они довольно неплохо смотрелись, ведь сочетались с разными стилями в одежде и были на пике популярности. Но сейчас этот предмет гардероба уже практически никто не носит.

Расклешенные рукава

В начале 2000-х гг. почти у каждой модницы была хотя бы одна вещь с расклешенными рукавами. Сейчас, конечно, эта модная тенденция вызывает у нас много вопросов. Однако такая деталь одежды впервые стала модной не в 2000-х, а гораздо раньше. Например, в Средние века знатные люди носили именно расклешенные рукава, обычные узкие были для крестьян, поэтому, возможно, в 2000-х это была попытка показать статус.

Всевозможные шарфы

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Функциональность шарфов и палантинов вызывает много вопросов. Раньше их надевали в любую погоду и на любое мероприятие, не особо задумываясь о сочетании с другими вещами. Сегодня такой стиль вызывает сомнения.

Угги

Как и шарфы, угги могли носить и зимой, и летом, сочетая при этом абсолютно со всем — как с нарядными платьями, так и со строгими брюками. Эти сапожки были действительно удобными и теплыми, но сейчас они уже совсем не популярны.

Многочисленные браслеты

Everett Collection / East News , Everett Collection / East News

Носить один-единственный браслет слишком просто — так думали модницы и старались надевать их как можно больше. Силиконовые браслеты также были очень популярны, и их носили не только девушки, но и парни. Они считались идеальным аксессуаром, который можно было сочетать с любой одеждой.

Легинсы

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Каждая девушка, чья юность пришлась на 2000–2015 гг., хотя бы раз надевала легинсы: это был универсальный вариант для создания множества образов. Они могли заменить обычные брюки, сочетаться с туниками, платьями и шортами, а цвет и материал могли быть любыми — от ярких до черных кружевных. Сегодня многие модницы предпочитают более плотные ткани и сочетание с закрытым верхом, но легинсы остаются неотъемлемой частью моды. А также на пике популярности — расклешенные легинсы.

Ремни носили не по назначению

Axelle / Bauer-Griffin / East News

Многие модницы использовали ремни не только для функциональной фиксации одежды, но и для создания уникального образа. Широкий и массивный пояс был незаменимым аксессуаром к топам и платьям. И расположение ремня на талии, бедрах или под грудью могло стать акцентом в образе.

Головные уборы, которые не снимали даже в помещении

Зимой носить шапку — одно дело, но сочетать вязаные шапки и береты с летними нарядами уже нечто другое. 10 лет назад девушки и парни любили подобные эксперименты: носили шапки, сдвинутые на затылок, наискось или на лоб. Однако сейчас такие сочетания встречаются гораздо реже.

Бархатная одежда

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News , Associated Press / East News

Модницы начала 2000-х годов никогда не забудут велюровую одежду, которая была настоящим хитом. Культовым стал этот тренд благодаря таким знаменитостям, как Бритни Спирс, Ким Кардашьян и Бейонсе. Важную роль в популяризации велюра сыграла также Пэрис Хилтон, которая часто появлялась в платьях и костюмах Juicy Couture из этой ткани.

Накладные перья для волос

Наверное, многие помнят тенденцию с накладными прядями с перьями, которые вплетали в волосы. Знаменитости, как обычно, были первыми, кто сделал этот тренд популярным, а за ними последовали все остальные. Это был интересный способ добавить что-то новенькое в прическу перед летом, не нанося вреда своим волосам.

Длинные украшения

East News

Носить длинные бусы было непросто, так как они легко запутывались даже больше, чем наушники. Некоторые модницы оборачивали их несколько раз вокруг шеи, чтобы создать эффект многослойности. Часто такие украшения сочетали с другими вещами без учета цветовой гаммы и стиля.

Сетчатая одежда

Многие из нас помнят модные тенденции, связанные с сетчатой тканью, которые были популярны несколько лет назад. Сетчатые чулки, рубашки, платья, рукава, футболки и накидки были везде. Однако стоило зацепиться за что-нибудь, и подобную одежду приходилось выбрасывать. Сейчас в таком наряде уместно ходить разве что на пляж.

Топ-бандана

Robert Hepler / Everett Collection / East News

В разное время популярностью пользовались банданы и укороченные топы. Однако именно в 90-х эти две вещи были объединены в одну и банданы стали носить в качестве топа. Это было отличным способом показать модные украшения в пупке, а также спину, плечи и ключицы. В сочетании с джинсами с ультранизкой посадкой такие топы порой выглядели очень необычно. Были, конечно, и другие виды одежды, которыми модницы старались подчеркнуть все свои достоинства.

Потрепанные подолы

Асимметричные подолы платьев и юбок с вырезанными кусочками ткани, которые казались словно обрезанными ножницами, также были очень популярны в свое время. Этот стиль даже получил название «пиратские юбки». Многие знаменитости носили такие платья и юбки на красных дорожках.

Какие-то тренды прошлого действительно могут сейчас вызывать приступ хохота. Но, как известно, мода циклична. И некоторые вещи, которые, казалось бы, уже никогда не вернут себе былую популярность, могут вновь стать хитами.