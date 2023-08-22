14 ситуаций из жизни, которые знакомы почти каждому. И теперь невольно начнешь искать скрытые камеры
С годами мы наполняемся опытом и житейскими мудростями, которые мы копим в разных ситуациях. Мы собрали несколько таких до боли знакомых ситуаций, глядя на которые невольно хочется воскликнуть: «И у меня так было» или «А ведь так оно и есть».
1. С годами на расставания мы смотрим философски
2. Мы обходимся и без помощи рук, пока никто не видит
3. Каждый раз покупаемся на уловку и думаем, что перехитрили систему
4. Каждый раз, когда домой залетает жирная муха, повторяем сцену из «Короля льва»
5. Каждый раз, когда моем ложку — она моет нас
6. Когда пытаемся понять, почему же болит спина
7. Постоянно убеждаемся, что игра не стоила свеч
8. Мы такие разные после стрижки
9. Мучаемся угрызениями совести из-за своего котейки
10. При выборе мы дотошны, как никогда
11. Пялимся в гаджеты до глубокой ночи
12. Становимся жертвами нападения в своей постели
13. Обзаводимся, наконец, заветной «бабулиной» жестяной коробкой со всем необходимым
14. Повзрослев, мы так ничего и не понимаем
Жизнь иногда подкидывает немало поводов от души посмеяться. Наши читатели не пожадничали и поделились своими историями, по сравнению с которыми даже киношные приключения покажутся пресными.
AdMe/Культура/14 ситуаций из жизни, которые знакомы почти каждому. И теперь невольно начнешь искать скрытые камеры
Поделиться этой статьёй