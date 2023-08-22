14 ситуаций из жизни, которые знакомы почти каждому. И теперь невольно начнешь искать скрытые камеры

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С годами мы наполняемся опытом и житейскими мудростями, которые мы копим в разных ситуациях. Мы собрали несколько таких до боли знакомых ситуаций, глядя на которые невольно хочется воскликнуть: «И у меня так было» или «А ведь так оно и есть».

1. С годами на расставания мы смотрим философски

2. Мы обходимся и без помощи рук, пока никто не видит

3. Каждый раз покупаемся на уловку и думаем, что перехитрили систему

4. Каждый раз, когда домой залетает жирная муха, повторяем сцену из «Короля льва»

5. Каждый раз, когда моем ложку — она моет нас

6. Когда пытаемся понять, почему же болит спина

7. Постоянно убеждаемся, что игра не стоила свеч

8. Мы такие разные после стрижки

9. Мучаемся угрызениями совести из-за своего котейки

10. При выборе мы дотошны, как никогда

11. Пялимся в гаджеты до глубокой ночи

12. Становимся жертвами нападения в своей постели

13. Обзаводимся, наконец, заветной «бабулиной» жестяной коробкой со всем необходимым

14. Повзрослев, мы так ничего и не понимаем