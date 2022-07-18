14 знаменитостей с неидеальными зубами, которые не считают, что белоснежная улыбка — это нечто обязательное. И правильно делают

Пожалуй, каждый из нас периодически смотрит на себя в зеркало, оценивая внешность. Многие обращают внимание на улыбку, ведь хочется, чтобы зубы не только были здоровыми, но и выглядели как у звезд. На самом деле не у всех знаменитостей ровные белые зубы и правильный прикус. Но это не умаляет их очарования и привлекательности.

Нам в ADME стало любопытно, у кого из звезд неидеальные зубы и кто отказался от того, чтобы стать обладателем голливудской улыбки.

Наталья Водянова

Cyril Pecquenard / KCS / East News

Существует заблуждение, что в индустрии красоты все модели должны быть идеальными. Но Наталья Водянова явно не обладательница голливудской улыбки. При этом она улыбается естественно и очаровательно.

Летиция Каста

UNIMEDIA / SIPA / East News

Супермодель и актриса говорит, что еще в начале карьеры не собиралась менять себя ради индустрии. Она не хотела выравнивать и отбеливать зубы и морить себя голодом. Летиция считает, что такие маленькие недостатки, как, например, зубы, и выделяют ее на фоне других моделей. Ведь совершенство — это скучно.

Бенедикт Камбербэтч

AP / East News

На многих фото актер улыбается, закрывая зубы. Да, он не обладает голливудской улыбкой. При этом привычка так улыбаться у Бенедикта с детства. Однажды будущий актер потерял 2 передних зуба и переживал, что его будут дразнить. Мама посоветовала ему улыбаться, не показывая зубов.

Дэниел Рэдклифф

Invision / Invision / East News

Дэниел Рэдклифф ненавидит свою улыбку. При этом он считает, что многие его коллеги также недолюбливают свои зубы. Для актера позирование на красной дорожке — сложный момент, ведь ему некомфортно из-за его неровных зубов.

Риз Уизерспун

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Риз обладает блестящей улыбкой, которая влюбляет в себя миллионы. У актрисы при этом неправильный прикус, нижняя челюсть немного выдвинута вперед. Но это не стало помехой на пути к популярности.

Хилари Суэнк

Invision / Invision / East News

У Хилари белоснежная улыбка, при этом зубы крупные и не образуют идеально ровный ряд. Однако это не послужило препятствием, и «малышка на миллион» стала звездой.

Элайджа Вуд

AA / ABACA / Abaca / East News

У актера щель между зубами. Такая особенность называется диастема. Она есть у многих людей, в том числе и знаменитостей. Элайдже явно к лицу такая, пусть и не идеальная, улыбка.

Уилл Феррелл

PacificCoastNews / East News

Кривизна зубов актера не помешала ему быть номинированным на премию «Эмми» 16 раз. Комик также неоднократно получал другие награды, доказывая, что неидеальная улыбка не помеха.

Дрю Бэрримор

Invision / Invision / East News

Зубы Дрю не отличаются белоснежной красотой. Она не отбеливает их из-за чрезмерной чувствительности: для актрисы эта процедура слишком болезненна.

Том Харди

Vianney Le Caer / Invision / AP / East News

Том Харди сам подшучивает над своими неровными зубами. Актер также добавляет, что у него еще и ноги кривые. Так что с юмором относиться к собственной неидеальности голливудская звезда явно умеет.

Джессика Харт

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Топ-модель не считает свою щербинку между передними зубами поводом для стеснений. К тому же в начале карьеры у Джессики в контракте было прописано, что она не должна исправлять зубы.

Ченнинг Тейтум

Dee Cercone / Everett Collection / East News

Зубы актера разного размера и вряд ли соответствуют представлениям о голливудской улыбке. Но это ни капли не умаляет его обаяния и харизмы и не помешало ему стать видным актером.

Кэти Перри

Кэти Перри считает, что кривые нижние зубы портят ее красоту. При этом певица не собирается их исправлять, так как не хочет носить брекеты, потому что, по ее мнению, во взрослой жизни это довольно сложно.

Элтон Джон

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Зубы — часть образа Элтона Джона. Даже на съемках фильма о его жизни «Рокетмен» создатели картины особое внимание уделили улыбке музыканта и постарались воссоздать ее. Они нарисовали щель на зубах актера, исполнившего роль знаменитости.