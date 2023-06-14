14 звездных женщин, которые в свои 50 с хвостиком выглядят так шикарно — ни дать ни взять королевы

Бытует стереотип, что обаяние и привлекательность доступны людям лишь до поры до времени. Но современные женщины доказывают, что все это ерунда и в любом возрасте можно выглядеть роскошно. Только взгляните на известных дам, которые и после 50 продолжают очаровывать всех своим шармом.