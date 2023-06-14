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14 звездных женщин, которые в свои 50 с хвостиком выглядят так шикарно — ни дать ни взять королевы

Культура
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Бытует стереотип, что обаяние и привлекательность доступны людям лишь до поры до времени. Но современные женщины доказывают, что все это ерунда и в любом возрасте можно выглядеть роскошно. Только взгляните на известных дам, которые и после 50 продолжают очаровывать всех своим шармом.

Гвен Стефани

Деми Мур

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Кортни Кокс

Mary Evans / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, Invision / Invision / East News

Сандра О

EVERETT COLLECTION / East News, Invision / Associated Press / East News

Хэлли Берри

Mary Evans / AF Archive / Mark Liley / Mary Evans Picture Library / East News, Xavier Collin / Avalon / Photoshot / East News

Кортни Лав

ASSOCIATED PRESS / East News, Invision / Invision / East News

Сальма Хайек

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News, Invision / Invision / East News

Лора Дерн

HNW / PictureLux / PictureLux / agefotostock / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Хелена Бонем Картер

PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Лиза Боне

NBC / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Кэтрин Зета-Джонс

East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Мариса Томей

EVERETT COLLECTION / East News, Invision / Invision / East News

Рене Зеллвегер

EVERETT COLLECTION / East News, ROBYN BECK / AFP / East News

Дженнифер Лопес

East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Все мы становимся старше, наша внешность меняется, и знаменитости не исключение. Но это совсем не означает, что те, кем мы восхищались 20 или 30 лет назад, стали выглядеть хуже. Они и сейчас по-своему привлекательны.

Фото на превью PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News
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52412
AdMe/Культура/14 звездных женщин, которые в свои 50 с хвостиком выглядят так шикарно — ни дать ни взять королевы
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