14 звездных женщин, которые в свои 50 с хвостиком выглядят так шикарно — ни дать ни взять королевы
Бытует стереотип, что обаяние и привлекательность доступны людям лишь до поры до времени. Но современные женщины доказывают, что все это ерунда и в любом возрасте можно выглядеть роскошно. Только взгляните на известных дам, которые и после 50 продолжают очаровывать всех своим шармом.
Гвен Стефани
Кортни Кокс
Сандра О
Хэлли Берри
Кортни Лав
Сальма Хайек
Лора Дерн
Хелена Бонем Картер
Лиза Боне
Кэтрин Зета-Джонс
Мариса Томей
Рене Зеллвегер
Все мы становимся старше, наша внешность меняется, и знаменитости не исключение. Но это совсем не означает, что те, кем мы восхищались 20 или 30 лет назад, стали выглядеть хуже. Они и сейчас по-своему привлекательны.
Фото на превью PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News
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