15+ актеров, которые и с привычной прической огонь, а со стрижкой под ноль — вообще пожар

Некоторые знаменитые мужчины выбирают себе подходящую прическу и остаются ей верны чуть ли не на протяжении всей карьеры. Другие же, напротив, охотно экспериментируют с имиджем. То ходят с роскошной шевелюрой, то бреют череп наголо.

Мы в ADME решили полюбоваться актерами, которые однажды рискнули добавить своему образу брутальности и постриглись максимально коротко, а то и вовсе под ноль.

Мэтт Деймон

Ченнинг Тейтум

Джеймс Франко

Мэттью Макконахи

Дэниел Дэй-Льюис

Кристиан Бейл

Джим Керри

Джеймс Макэвой

Гай Пирс

Роберт Паттинсон

Шайа Лабаф

Юэн Макгрегор

Сэм Рокуэлл

Хью Джекман

Колин Фаррелл

Джон Траволта

Райан Гослинг