15+ актеров, которые и с привычной прической огонь, а со стрижкой под ноль — вообще пожар
Некоторые знаменитые мужчины выбирают себе подходящую прическу и остаются ей верны чуть ли не на протяжении всей карьеры. Другие же, напротив, охотно экспериментируют с имиджем. То ходят с роскошной шевелюрой, то бреют череп наголо.
Мы в ADME решили полюбоваться актерами, которые однажды рискнули добавить своему образу брутальности и постриглись максимально коротко, а то и вовсе под ноль.
Мэтт Деймон
Ченнинг Тейтум
Джеймс Франко
Мэттью Макконахи
Дэниел Дэй-Льюис
Кристиан Бейл
Джим Керри
Джеймс Макэвой
Гай Пирс
Роберт Паттинсон
Шайа Лабаф
Юэн Макгрегор
Сэм Рокуэлл
Хью Джекман
Колин Фаррелл
Джон Траволта
Райан Гослинг
В нашей подборке есть ваши любимчики? Как, на ваш взгляд, им лучше: с волосами или без?
Фото на превью AFP / East News, Steve Granitz / WireImage / Getty Images
AdMe/Культура/15+ актеров, которые и с привычной прической огонь, а со стрижкой под ноль — вообще пожар
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