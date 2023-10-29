15 человек, которые и сами не поняли, что нашли, и других озадачили

Странно выглядящие вещи часто вызывают у нас любопытство. Раньше для получения ответа на этот вопрос приходилось обращаться в библиотеки или искать экспертов, которые изучают старинные предметы. Но теперь, благодаря интернету, можно узнать ответ на практически любой вопрос. И те загадочные предметы, которые мы собрали для вас сегодня, несомненно, вас озадачат.

1. «Что это за пластмасовая дама с сердитым лицом?»

Ответ: Это паровой очиститель микроволновки Angry Mama. Нужно снять с нее «волосы» и заполнить до отметки сначала уксусом, а затем водой. После, ее нужно поставить в микроволновую печь на несколько минут. Пар, выходящий через отверстия в голове, помогает размягчить присохшую грязь внутри микроволновой печи.

2. "Нашел у бабушки. Помещается в руку. Для чего она нужна?

Ответ: Моя школьная учительница использует нечто подобное в качестве пресс-папье.

3. «Нашел эту штуку в подушках своего дивана. Металлическая, форма и размер игральной карты».

Ответ: Эта пластинка нужна для того, чтобы вытереть ей руки, как мылом, после того, как вы порезали лук.

4. «Нашел какую-то резиновую штуку, похожую на игрушку»

Ответ: О! Это пара воздушных шариков, которые держит фигурка Lego.

5. «Что это за странная лента с петельками, как на лифчике?»

Ответ: Это удлинитель застежки бюстгальтера для топов с открытой спиной. Нужна для того, чтобы спрятать заднюю часть бюстгальтера.

6. «Нашел на заднем дворе. Похоже на стеклянную чашу»

Ответ: Это масляная лампа.

7. «Что это за штуковина? Похожа на ручку, сделана из металла и латуни, отверстия с резьбой с обеих сторон. У меня их 5 штук, все одинаковые»

Ответ: Это фиксатор для штор. Он крепится на стену, и когда вы открываете шторы, вы их за него заправляете.

8. «Что это за штука? Она отсоединяется от стола внизу. Крышка открывается, внутри пусто»

Ответ: Это столик-поднос. Предполагается, что под ним есть металлическая планка, которая вставляется в деревянный поднос, чтобы можно было поставить его под разными углами для чтения и приема пищи.

9. «Что это за зеленое полупрозрачное вещество? Нашел на пляже. Похоже на стекло, но по консистенции напоминает гель или желе»

Ответ: Возможно, это полиакрилат натрия. Это вещество обычно используется в подгузниках для поглощения влаги. Он твердый, но после контакта с водой приобретает желеобразную консистенцию.

10. «Увидел в ванной комнате в доме, который мы недавно купили. Она сделана из металла и ввинчена в стену. А еще у нее отверстие посередине»

Ответ: Это держатель рулона туалетной бумаги, и в нем не хватает одной детали.

11. «Что это за пластмассовая штука? Длиной 12 сантиметров, а внутри пружина»

Ответ: Это старый съемник для чипов (интегральных микросхем). Применялся, когда микросхемы еще можно было извлечь из гнезд.

12. «Получили такое вот, полотенце что ли, в качестве свадебного подарка. Кто-нибудь знает, что это?»

Ответ: Это просто декоративное полотенце для рук, которое можно повесить на ручку плиты. По дизайну оно напоминает маленькое симпатичное платье.

13.«Увидел на рюкзаке черную пластиковую штуку. Она не пищит. Что это?»

Ответ: Это магнитная бирка.

14. «Что это за белая пластиковая штука? Она складывается»

Ответ: Это подставка для телефона.

15. «Что это за мешок с жидкостью, который повесили перед домом?»

Ответ: Некоторые люди верят, что если положить монетку в пакет с водой, то это отпугнет мух.