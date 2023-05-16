15+ человек, которые неожиданно сделали такие открытия, что весь интернет сбежался посмотреть

Жизнь то и дело подкидывает нам странные открытия и необычные находки: некоторые из них просто радуют глаз и вызывают желание поделиться ими, а другие оставляют одни вопросы и словно не поддаются логическому объяснению. К счастью, в сложных случаях всегда можно положиться на помощь всезнающих интернет-пользователей.

«В моей новой квартире над ванной висит странное зеркало, и лампочка на нем горит красным. Моя первая мысль: за ним спрятана камера. Арендодатель клянется, что не в курсе, что это за штука»

Готов поспорить, что это телевизор. © MinorHero11 / Reddit

«Меня поразил этот огурец-альбинос из нашего сада. Только взгляните!»

«Моя кормушка для птиц покрылась плесенью. Мне кажется, это уже разумная форма жизни»

«Это удивительное облако было замечено над озером»

«Я обнаружил часы Фибоначчи в клинике»

Этот батат похож на человеческое сердце

«А у нас вчера были пурпурные облака!»

«Деревья упали на высоковольтные линии электропередачи, и под ними расплавился асфальт»

«Так выглядит упаковка с лопнувшими баллончиками монтажной пены»

«Цветущая маракуйя. Какой красивый инопланетянин!»

«На помидоре была цифра 6, получившаяся естественным путем»

«Дерево срубили, но оно выжило и продолжило расти дальше»

«Вот такой причудливый старинный слуховой аппарат с зажимом для галстука оставили нам на переработку»

«Муравьи догадались, что я собрался их травить, и построили вокруг яда каменный заборчик»

«Сегодня я нашел этот гигантский козлобородник»

«Спираль Фибоначчи на нашем кочане цветной капусты»

«Соседи недавно установили камеру и она смотрит прямо на мой двор. Как прикажете это понимать?»

Это ультразвуковой отпугиватель животных с датчиком движения и мигающими огнями. © ContributionFree4015 / Reddit

Сначала я разозлился на наглость соседа, но теперь думаю, что вам вообще-то не помешает лучше следить за своей собакой, чтобы громким лаем она не доставляла неудобств другим. © TheMightySoup / Reddit