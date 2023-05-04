15+ человек рассказали о крутых книгах, из-за которых они забыли о работе, сне и личной жизни
Всем книголюбам знакомо ощущение, когда начинаешь читать что-то невероятное и окружающий мир просто перестает существовать. Интернет-пользователи рассказали о книгах, которые целиком завладели их вниманием и не отпускали до самого финала.
- Когда-то давно моя девушка на библиотечной распродаже купила «Игру престолов» Джорджа Р. Р. Мартина. Я понятия не имел, о чем роман, но взял его домой на рождественские каникулы и как-то вечером сел читать. И не закрывал книгу до 6 утра. Тогда я не знал, что это целая серия, поэтому никак не мог взять в толк, почему многие сюжетные линии не закончены. Я бы сильно удивился, если бы кто-то мне сказал, что пройдет 15 лет, а я все еще буду ждать финал. © Qlanth / Reddit
- Я начала читать «Мемуары гейши» Артура Голдена в самолете во время поездки в Японию, а в итоге пропустила целый день прогулок по Токио, потому что не могла оторваться. © PMmecutedogpics / Reddit
- «Марсианина» Энди Вейера прочитал за один присест. © Cryptic_Creatures / Reddit
- До романа Стейнбека «К востоку от рая» я ненавидел читать, так как мне сложно было долго концентрироваться на тексте. Но потом я просто не мог дождаться свободной минутки, чтобы снова открыть эту книгу. © ruxinisunclean / Reddit
- Недавно для книжного клуба я прочитал «Игру Эндера» Орсона Скотта Карда, и роман зацепил меня с первой страницы. Лучше всего то, что продолжение еще круче. © Flammwar / Reddit
- «Я исчезну во тьме» Мишель Макнамары меня просто затянула. Думала, прочту 1 главу перед сном, в итоге вообще не ложилась спать, лишь бы узнать, чем кончилось, а потом была слишком напугана, чтобы уснуть. Утром позвонила на работу и взяла отгул. А когда рассказала о книге коллегам, «на больничный» ушли сразу 2 человека. © ThaliaBo / Reddit
- Моя мама купила «Сумерки» Стефани Майер, когда вышел 1-й фильм, чтобы посмотреть, к чему вся эта шумиха. А потом не спала до 3 часов ночи, дочитывая книгу. © CrystalsAndSpells / Reddit
- «Жена путешественника во времени» Одри Ниффенеггер. Я начала слушать аудиокнигу во время долгой автомобильной поездки, а потом сразу же побежала за бумажной версией, чтобы побыстрее дочитать. До сих пор входит в тройку моих любимых. © melganrn / Reddit
- «Не отпускай меня» Кадзуо Исигуро я проглотил за выходные. Моя жизнь никогда не будет прежней. Одни из лучших выходных в моей жизни. © Pleasant-Honeydew-99 / Reddit
- «Граф Монте Кристо» Дюма был одной из тех книг, которые меня заставляли читать в школе. В итоге я был потрясен, как только начал. Закончил за выходные. А теперь хочется пережить эти чувства снова. © CaptainKeyes46 / Reddit
- Я буду рекомендовать «11/22/63» Стивена Кинга до бесконечности. Это прекрасно написанная история о любви и путешествии во времени, которая переносит читателя в 1960-е годы. Удивительное чтение. © lindsaydemo / Reddit
- Я знаю, что многим не нравится «Чужестранка» Дианы Гэблдон. Но когда я переживала очень тяжелый период своей жизни, единственное, что поддерживало меня, — это желание узнать, что случилось с Джейми и Клэр дальше. Книга спасла мне жизнь, как бы банально это ни звучало. © castironskilletmilk / Reddit
- Может быть, я чертовски примитивен, но я читал «Голодные игры» Сьюзен Коллинз в течение 8 часов утром и днем. Я вообще не умею быстро читать, но меня зацепила книга. Сердце буквально выпрыгивало из груди во время некоторых сцен. © Dumtvvink / Reddit
- «Дом в лазурном море» Ти Джей Клуна — это словно пить горячий шоколад под одеялом в холодный зимний день. © purringlion / Reddit
- «Под стеклянным колпаком» Сильвии Плат — единственная книга, которую я прочитал за день на одном дыхании. Как будто незнакомка поселилась в моей голове и выразила все мои мысли и чувства невероятно поэтичным языком. Я искренне считаю, что это книга тысячелетия. Она прекрасно передает безнадежность, недоверие к авторитетам и отсутствие ясности в отношении того, что делать со своей жизнью. Хотя Сильвия Плат, написавшая это во многом автобиографическое произведение, принадлежала к другой эпохе, она четко и ясно говорит о том, что я чувствую, но не могу сформулировать сам. © CabbageIs****** / Reddit
- Недавно вышел «Писательский ретрит» Джулии Бартц. Это сверхъестественный триллер, который по ходу чтения трансформируется во что-то совершенно иное, поэтому темп истории не давал мне заскучать. В начале книги главную героиню мучают чувства вины и стыда, и очень интересно посмотреть, какие уроки она извлекает из своих испытаний. Прочитала роман примерно за 5 часов. © adwoafinewine / Reddit
- Серия книг «Королевство шипов и роз» Сары Дж. Маас. Я проглотила эти 400—600-страничные книги за пару дней. Чего-то все еще не хватает в моей душе после того, как я закончила серию, не знаю даже, чем заполнить пустоту. © Jcheerw / Reddit
- «Правда о деле Гарри Квеберта» Жоэля Диккера. Я умоляла родителей спрятать от меня книгу, чтобы я смогла подготовиться к экзаменам. Читаю 4-й раз и до сих пор не могу оторваться. © murder3no / Reddit
- «Пиранези» Сюзанны Кларк. Мне понравился необычный сеттинг и взгляд Пиранези на мир. К тому же я остался доволен концовкой, что со мной случается нечасто. © lamelumi_ / Reddit
У каждого из нас свои литературные пристрастия, и о вкусах, как правило, не спорят. Но иногда, если очень хочется, то можно. Например, когда все восхищаются очередным разрекламированным бестселлером, но мы-то с вами его уже прочитали и понимаем, что популярность книги бессовестно раздута.
AdMe/Культура/15+ человек рассказали о крутых книгах, из-за которых они забыли о работе, сне и личной жизни
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