15+ человек рассказали о крутых книгах, из-за которых они забыли о работе, сне и личной жизни

Всем книголюбам знакомо ощущение, когда начинаешь читать что-то невероятное и окружающий мир просто перестает существовать. Интернет-пользователи рассказали о книгах, которые целиком завладели их вниманием и не отпускали до самого финала.

У каждого из нас свои литературные пристрастия, и о вкусах, как правило, не спорят. Но иногда, если очень хочется, то можно. Например, когда все восхищаются очередным разрекламированным бестселлером, но мы-то с вами его уже прочитали и понимаем, что популярность книги бессовестно раздута.