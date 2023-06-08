15 шикарных звездных нарядов, которые стоит рассмотреть поближе
Зрители видят звезд с красных дорожек через объективы фотографов, издалека. Поэтому обычно от публики ускользают детали нарядов, а ведь в них-то вся изюминка.
Роузи Хантингтон-Уайтли прибыла на церемонию вручения премии BAFTA в черном боди и юбке с пикантным вырезом
Марго Робби последовала смелому тренду на открытое нижнее белье. Сверху она накинула жилетку, которая состоит из цепочек и медальонов с логотипом Шанель
Платье Фань Бинбин с тиграми в стиле традиционной китайской живописи произвело фурор на Каннском фестивале. Кстати, тигр — один из символов Поднебесной
Кейли Коуэн продемонстрировала свои формы в золотистом платье со шлейфом. Ее наряд напоминает костюм восточных танцовщиц
Дженна Ортега привнесла дух викторианской Англии, появившись в эффектном платье с корсетом и шлейфом. Важный акцент — золотые цепочки с жемчужными бусинами
Кейт Бекинсейл продемонстрировала прекрасную фигуру в полупрозрачном комбинезоне. Изящная вышивка так и приковывает взгляд
Наряд Билли Айлиш назвали лучшим образцом готического гламура на Met Gala 2023. Без высоких перчаток этот образ был бы не таким эффектным
На первый взгляд, икона бодипозитива Эшли Грэм выбрала простое платье, но бахрома из страз так и притягивает взгляд к плечам
Кейт Бланшетт прошлась по красной ковровой дорожке в платье прямого силуэта со шлейфом. Акцент сделан на блестящих карманах и поясе-ремешке
Жасмин Тукс выбрала для Каннского кинофестиваля алое платье с асимметричным воротником, украшенным розами
«Корона» еще больше подчеркивает короткую стрижку Флоренс Пью. А черный бант делает акцент на зоне декольте, благодаря чему платье не выглядит скучным
Фань Бинбин приковывала к себе взгляды на церемонии закрытия 76-го Каннского кинофестиваля. Ее умопомрачительное платье сравнили с грозовым небом
Сначала платье Марго Робби может показаться довольно простым. Его изюминка — в прозрачном корсете, расшитом кожаными цепочками
Сьюки Уотерхаус непринужденно позирует в платье из шелкового тюля. Главный акцент здесь — вышивка с изображением ярких цветов и фазанов
Мод Апатоу была одета на Met Gala 2023 в платье с вырезами, которые были украшены серебряной отделкой и драгоценными камнями
Красивые платья хотят носить все, а не только голливудские звезды. Девушки из этой подборки сами сшили себе наряды — и получилось шикарно.
Фото на превью Vianney Le Caer/Invision/East News
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