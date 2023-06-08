15 шикарных звездных нарядов, которые стоит рассмотреть поближе

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Зрители видят звезд с красных дорожек через объективы фотографов, издалека. Поэтому обычно от публики ускользают детали нарядов, а ведь в них-то вся изюминка.

Роузи Хантингтон-Уайтли прибыла на церемонию вручения премии BAFTA в черном боди и юбке с пикантным вырезом

Vianney Le Caer/Invision/East News

Марго Робби последовала смелому тренду на открытое нижнее белье. Сверху она накинула жилетку, которая состоит из цепочек и медальонов с логотипом Шанель

Willy Sanjuan/Invision/East News

Платье Фань Бинбин с тиграми в стиле традиционной китайской живописи произвело фурор на Каннском фестивале. Кстати, тигр — один из символов Поднебесной

VALERY HACHE/AFP/East News

Кейли Коуэн продемонстрировала свои формы в золотистом платье со шлейфом. Ее наряд напоминает костюм восточных танцовщиц

Laurent Vu/SIPA/Sipa Press/East News

Дженна Ортега привнесла дух викторианской Англии, появившись в эффектном платье с корсетом и шлейфом. Важный акцент — золотые цепочки с жемчужными бусинами





ANGELA WEISS/AFP/East News

Кейт Бекинсейл продемонстрировала прекрасную фигуру в полупрозрачном комбинезоне. Изящная вышивка так и приковывает взгляд

Vianney Le Caer/Invision/East News

Наряд Билли Айлиш назвали лучшим образцом готического гламура на Met Gala 2023. Без высоких перчаток этот образ был бы не таким эффектным

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

На первый взгляд, икона бодипозитива Эшли Грэм выбрала простое платье, но бахрома из страз так и притягивает взгляд к плечам

Boyer David/ABACA/Abaca/East News

Кейт Бланшетт прошлась по красной ковровой дорожке в платье прямого силуэта со шлейфом. Акцент сделан на блестящих карманах и поясе-ремешке

Joel C Ryan/Invision/East News

Жасмин Тукс выбрала для Каннского кинофестиваля алое платье с асимметричным воротником, украшенным розами

Laurent Vu/SIPA/Sipa Press/East News

«Корона» еще больше подчеркивает короткую стрижку Флоренс Пью. А черный бант делает акцент на зоне декольте, благодаря чему платье не выглядит скучным

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Фань Бинбин приковывала к себе взгляды на церемонии закрытия 76-го Каннского кинофестиваля. Ее умопомрачительное платье сравнили с грозовым небом

LOIC VENANCE/AFP/East News

Сначала платье Марго Робби может показаться довольно простым. Его изюминка — в прозрачном корсете, расшитом кожаными цепочками

DNPhotography/ABACA/Abaca/East News

Сьюки Уотерхаус непринужденно позирует в платье из шелкового тюля. Главный акцент здесь — вышивка с изображением ярких цветов и фазанов

Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News

Мод Апатоу была одета на Met Gala 2023 в платье с вырезами, которые были украшены серебряной отделкой и драгоценными камнями

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Красивые платья хотят носить все, а не только голливудские звезды. Девушки из этой подборки сами сшили себе наряды — и получилось шикарно.

Фото на превью Vianney Le Caer/Invision/East News