15+ деталей, в которых художники искусно зашифровали ключи к пониманию картины

На живописных полотнах, особенно старых мастеров, вещи, фон и цвета всегда несли какой-то посыл. Например, растения и животные аллегорически указывали на душевные качества героя портрета. Умение считывать эти смыслы помогает глубже постичь замысел художника, поэтому мы попробовали разобраться, о чем могут рассказать некоторые детали на легендарных полотнах.