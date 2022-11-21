15+ деталей, в которых художники искусно зашифровали ключи к пониманию картины
На живописных полотнах, особенно старых мастеров, вещи, фон и цвета всегда несли какой-то посыл. Например, растения и животные аллегорически указывали на душевные качества героя портрета. Умение считывать эти смыслы помогает глубже постичь замысел художника, поэтому мы попробовали разобраться, о чем могут рассказать некоторые детали на легендарных полотнах.
Плоды и растения
- Сразу несколько растительных мотивов присутствует на портрете М. И. Лопухиной: розы, лилия, васильки и пшеничные колосья. Символическое значение василька — верность, искренность. Полевые цветы изображены в сочетании с пшеничными колосьями, символизирующими достаток и богатство. Получается, что на портрете Боровиковский зашифровал высказывание: богатство и простота не мешают друг другу. Роза и лилия, нарисованные в правом углу, — символы чистоты и женской прелести.
- Можжевельник на «Портрете Джиневры де Бенчи» — символ добродетели и чистоты. Леонардо да Винчи изобретательно использовал символическое значение растения, написав лицо молодой женщины на фоне можжевелового куста. По-итальянски можжевельник звучит как «ginepro», что намекает на имя героини — Джиневра.
- В религиозном искусстве красные гвоздики символизировали жертвенность, но в то же время в свадебных портретах Средневековья они несли значение земной любви и преданности.
- Гранат символизирует переход от жизни к смерти и воскресение. Исследователи также обратили внимание на то, что на картине Боттичелли «Мадонна с гранатом» очищенная часть плода анатомически напоминает сердце.
- «Прозерпина» Россетти восходит к мифу о греческой богине Персефоне. Ее похищает владыка подземного царства. На этой картине гранат, который она только что надкусила, символизирует ее прощание с миром живых. А ветку плюща на заднем плане можно рассматривать как образ цепляющейся за земное существование памяти.
Цвета
- Cиний испокон веков считался священным и ценным оттенком, так как это редко встречающийся в природе пигмент. В искусстве синий стал главным цветом для изображения Царства Небесного и ассоциировался с Девой Марией. Кроме того, он символизирует надежду. А красный цвет намекает на искупление, но в то же время может символизировать действие, пробуждение.
- В Средние века и эпоху Возрождения цвет одежды указывал на социальный статус и профессию человека. Зеленый носили купцы, банкиры, дворяне и члены их семьи. Именно поэтому на Моне Лизе и женщине с портрета Ван Эйка зеленое одеяние.
Животные
- Горностай, лежащий на руках Чечилии Галлерани, был традиционным символом чистоты и умеренности. В старости Леонардо да Винчи составил бестиарий, в котором записал: «Горностай скорее отдастся в плен охотникам, чем укроется в грязном логове, дабы не запятнать свою чистоту». Также это могло быть игрой слов: «горностай» на древнегреческом — galê, что может указывать и на фамилию модели. Еще одно символическое значение горностая — плодородие. Предположительно, как раз во время написания картины Чечилия была беременна.
- Бабочки использовались как яркие символы мимолетности красоты и даже как символы брака в культурах по всему миру. Однако еще в конце XVIII века художники размышляли о последствиях промышленной революции как для окружающей среды, так и для существующего образа жизни. На картине Томаса Гейнсборо «Дочери художника, преследующие бабочку» бабочка является предвестником грядущих опасностей, одновременно выступая в качестве символа надежды.
- В Средневековье в женских портретах попугай мог символизировать непорочность невесты, а в мужских — красноречие изображенного. Позднее он стал просто экзотическим атрибутом картины. Но на портрете Мане, по версии исследователей, он является аллегорией одного из 5 чувств — слуха. Остальные предметы символизируют еще 4 чувства: апельсин — вкус, фиалки — обоняние, монокль в пальцах — зрение и осязание.
Предметы одежды и украшения
- «Донна Велата» Рафаэля предполагает ассоциацию с Богородицей. Голова под покрывалом была прерогативой замужних женщин с детьми. Золотое шитье, ожерелье с фигурными эмалями, жемчуга свидетельствуют о высоком социальном статусе изображенной женщины. А драгоценный камень в волосах — подвеска с рубином, сапфиром и жемчужиной, часто являлся помолвочным или свадебным подарком.
Часы
- Россетти проводит в этой картине параллель между возлюбленной поэта Данте и своей супругой. Он изобразил Беатриче в момент духовного преображения. Солнечные часы на втором плане символизируют смерть и отбрасывают тень на цифру 9: именно в этот час погибла Беатриче.
Мыльные пузыри
- В голландской живописи можно часто встретить мотив мыльных пузырей: обычно их пускают дети. Как и бабочки — это нравоучительное напоминание о мимолетности жизни, ее скоротечности.
Подпись художника
- Некоторые художники умели обыграть даже такую заурядную деталь картины, как подпись. Например, Франсиско де Гойя написал 2 портрета графини Альбы в полный рост. На обоих она «выводит» его автограф носком обуви на песке, что могло намекать на близкие отношения между художником и его моделью. Их имена также выгравированы на кольцах на руке у женщины.
А какие шедевры мировой живописи вы готовы рассматривать бесконечно?
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