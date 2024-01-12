15+ фото и историй о Дальнем Востоке, где по сопкам гуляют тигры, а люди едят рыбу-лапшу

Дальневосточники по праву гордятся уникальной природой своего края, умеют тепло одеваться и периодически ругают знакомых из других регионов, которые забывают о существовании часовых поясов и звонят им глубокой ночью. А еще у местных жителей врожденное чувство юмора. Да вы сами почитайте.

Вот для чего нужен нос

Стоя на остановке, я заметила, как один мужчина тыкал носом в экран телефона. Многие оборачивались и смеялись, но ведь они не знают, что на холоде это действительно лучший способ переключить песню. Владивосток, было минус 34 градуса. © Подслушано / Ideer

Владивосток после ледяного дождя⁠⁠

Рыбная диета

Моя тетя на Камчатке живет возле океана. Муж ее постоянно рыбачит. Так она мне как-то сказала: «Мы от рыбы скоро светиться будем. Фосфора на несколько жизней вперед наелись». © northcrow / Pikabu

Шедевр местной кулинарии

Нельзя так просто взять и позвонить на Дальний Восток

Работаю в рекламном агентстве. Внезапно появился проект на несколько городов, нашли местных подрядчиков. И вот мне нужно с ними согласовать смету на Владивосток. Звоню туда — никто не берет трубку, на следующий день звоню — опять то же самое. На третий день снова не дозваниваюсь и пишу гневное письмо про халтурщиков и про то, как им всем воздастся. Только когда они мне позвонили в 4 часа ночи, я поняла, в чем дело. Елки, мне 32 года, и так стыдно давно не было! Забыла про часовые пояса. © Подслушано / Ideer

Прогулки по Владивостоку

Решила заняться спортом. Уже была готова записаться в ближайший тренажерный зал, но знакомая отговорила, предложив с ней пешком и легким бегом по городу гулять — по сопкам вверх-вниз, вниз-вверх. Мол, так эффективнее. Я согласилась на свою голову. Ноги болели после первых «прогулок», а еще сразу появились мозоли. Знакомая давно привыкла, а мне еще привыкать и привыкать. © Подслушано / Ideer

«Мотопарапланерист на Камчатке⁠⁠. Случайно заснял на пляже»

Особенности дальневосточного климата

Зимой тут из-за высокой влажности ощущение, будто выходишь в невысохшей одежде. А еще тут говорят: с какой эмоцией выйдешь на улицу, та и замерзнет, потом будешь с ней до входа в теплое помещение. Тут классные весна и осень. Этакие пробники сезонов. Посмотрели? Вот и хватит, держите зиму или лето, чтобы жизнь раем не казалась. Кстати, лето здесь не только с влажностью, но и с мошкой. © whish143 / Pikabu

«Весна, тигры гуляют сами по себе. Может, и леопарды, не особо понятно»

На Дальнем Востоке тоже есть янтарь



Сегодня на глаза попался пакет с камешками, собранными летом. А там кусочек янтаря — смола древнего дерева. Найдено неподалеку от Владивостока. © roser66 / Pikabu

«Что-то инопланетное⁠⁠. Это скала Орел в Приморском крае»

Звонок из будущего

Мой брат живет во Владивостоке, а я в Тюмени. Следовательно, новый год у него наступает раньше на 5 часов. И вот уже 6 лет каждое 31 декабря брат звонит мне из будущего! © Подслушано / Ideer

6 признаков того, что ты дальневосточник⁠⁠

1. На выходные ездишь развлекаться в Китай.

2. Очень удивляешься, когда в поле твоего зрения появляются сразу два отечественных автомобиля.

3. Если живешь в деревне, до твоего райцентра ехать 500 км, а до краевого или областного — 2 000 км.

4. Ел «Доширак», еще когда он не поставлялся в нашу страну.

5. Комары тебя знают в лицо.

6. Твой сосед — кореец. © idenis86 / Pikabu

«Мой друг уехал работать по контракту на Дальний Восток. Сегодня он прислал это замечательное фото»

Расстояние не преграда

Мама моя коренная дальневосточница. Прилетела она как-то к сестре в гости за границу. Девушки они обе не старые, слегка за 50 и за 60. Ну мама моя и предложила: «Айда на машине на море ваше ножки мочить!» А сестрица ее как выдаст: «Ты что?! Это же через всю страну 4 часа ехать!» А у нас тут 18 часов на автомобиле до ближайшей цивилизации не расстояние, люди с севера Хабаровского края до теплого моря на юге Приморья по двое суток добираются с великим удовольствием. © ychaka / Pikabu

Загадочная рыба-лапша на прилавке

Она же в процессе приготовления и в тарелке

В процессе жарки рыба быстро теряет прозрачность, белеет и действительно становится похожа на домашнюю лапшу, нарезанную торопливой неумелой хозяйкой — кривовато и вразнобой. Если не знать, что это рыба, то готовое блюдо внешне напоминает тарелку лапши. Вкус тоже «лапшичный», с рыбным привкусом и едва заметной «сластинкой». Можно еще сбрызнуть соевым соусом. Я проверял — вкусно. При этом готовая рыбешка чуть похрустывает при пережевывании, но никаких костей, даже самых мелких, не ощущается. Блюдо очень сытное: купленные на пробу 300 граммов рыбы доедал с трудом. © MyTravelNote / Pikabu

Креативная реклама Владивостока

Бонус: земляков можно встретить где угодно

Лет до 22 жила во Владивостоке, потом переехала в Питер. Живу уже много лет, привыкла, обожаю этот город. Однажды шла по улице, белая ночь была, музыканты что-то играли, вокруг них потихоньку собиралась толпа. Подошла послушать их тоже. Они решили спеть по запросу зрителей, и я, глядя на них, захотела послушать песню «Владивосток—2 000». Они согласились и посмеялись, сказали, что сами оттуда, и начали петь. Буквально за полминуты собралась большая толпа — и большинство оказались оттуда, из Владивостока! Мы пели местные песни, танцевали, смеялись, делились воспоминаниями и выясняли, у кого сколько общих знакомых. В общем, душевная ночь вышла. Эмоции переполняли, аж захотелось прыгнуть в поезд и рвануть туда — на край земли, во Владивосток. © Подслушано / Ideer