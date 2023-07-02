15 доказательств того, что неудачный ракурс может исказить внешность даже писаной красавицы
Абсолютно каждый человек нет-нет да и получается на фото неудачно. И это не так уж удивительно, ведь качество кадра зависит от кучи факторов, таких как освещение, движение и выбранный ракурс. Звезды, конечно же, тоже не исключение и от таких казусов не застрахованы. Мы решили покопаться в фотоархивах, чтобы провести сравнение и доказать, что один сомнительный снимок вовсе не приговор и не делает человека некрасивым по определению.
1. Мерил Стрип
2. Джулия Робертс
3. Николь Кидман
4. Скарлетт Йоханссон
5. Риз Уизерспун
6. Ума Турман
7. Анджелина Джоли
8. Шэрон Стоун
9. Джессика Честейн
10. Дженнифер Лопес
11. Росси де Пальма
12. Дженнифер Лоуренс
13. Шарлиз Терон
14. Рэйчел Вайс
15. Кэмерон Диас
Это еще далеко не все доказательства того, что свет и ракурс решают все. Деми Мур, Дженнифер Энистон и даже Моника Беллуччи, которая постоянно фигурирует в разных подборках самых красивых женщин планеты, — каждая из них хоть раз выходила на фото спорно, но это не мешает им быть уверенными в себе и завоевывать сердца фанатов.