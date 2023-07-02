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15 доказательств того, что неудачный ракурс может исказить внешность даже писаной красавицы

Культура
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Абсолютно каждый человек нет-нет да и получается на фото неудачно. И это не так уж удивительно, ведь качество кадра зависит от кучи факторов, таких как освещение, движение и выбранный ракурс. Звезды, конечно же, тоже не исключение и от таких казусов не застрахованы. Мы решили покопаться в фотоархивах, чтобы провести сравнение и доказать, что один сомнительный снимок вовсе не приговор и не делает человека некрасивым по определению.

1. Мерил Стрип

15 доказательств того, что неудачный ракурс может исказить внешность даже писаной красавицы
Eric Catarina / Starface / STARFACE PHOTO / East News, Eric Catarina / Starface / STARFACE PHOTO / East News

2. Джулия Робертс

15 доказательств того, что неудачный ракурс может исказить внешность даже писаной красавицы
Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

3. Николь Кидман

15 доказательств того, что неудачный ракурс может исказить внешность даже писаной красавицы
Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, Invision / Invision / East News

4. Скарлетт Йоханссон

15 доказательств того, что неудачный ракурс может исказить внешность даже писаной красавицы
VALERIE MACON / AFP / East News, Invision / Invision/ East News

5. Риз Уизерспун

15 доказательств того, что неудачный ракурс может исказить внешность даже писаной красавицы
Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

6. Ума Турман

15 доказательств того, что неудачный ракурс может исказить внешность даже писаной красавицы
ANGELA WEISS / AFP / East News, Invision / Invision / East News

7. Анджелина Джоли

15 доказательств того, что неудачный ракурс может исказить внешность даже писаной красавицы
ISABEL INFANTES / AFP / East News, Invision / Invision / East News

8. Шэрон Стоун

15 доказательств того, что неудачный ракурс может исказить внешность даже писаной красавицы
Chassery+Courdji / KCS / East News, Invision / Invision / East News

9. Джессика Честейн

15 доказательств того, что неудачный ракурс может исказить внешность даже писаной красавицы
JOHN MACDOUGALL / AFP / East News, Catarina+Perusseau / Allpix Press / East News

10. Дженнифер Лопес

15 доказательств того, что неудачный ракурс может исказить внешность даже писаной красавицы
Avalon/Photoshot/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

11. Росси де Пальма

15 доказательств того, что неудачный ракурс может исказить внешность даже писаной красавицы
LOIC VENANCE / AFP / East News, AP / Associated Press / East News

12. Дженнифер Лоуренс

15 доказательств того, что неудачный ракурс может исказить внешность даже писаной красавицы
Gilbert Flores /Broadimage / Broad Image / East News, Invision / Invision / East News

13. Шарлиз Терон

15 доказательств того, что неудачный ракурс может исказить внешность даже писаной красавицы
Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

14. Рэйчел Вайс

15 доказательств того, что неудачный ракурс может исказить внешность даже писаной красавицы
Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

15. Кэмерон Диас

15 доказательств того, что неудачный ракурс может исказить внешность даже писаной красавицы
Jordan Strauss/Invision/AP/East News, MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS

Это еще далеко не все доказательства того, что свет и ракурс решают все. Деми Мур, Дженнифер Энистон и даже Моника Беллуччи, которая постоянно фигурирует в разных подборках самых красивых женщин планеты, — каждая из них хоть раз выходила на фото спорно, но это не мешает им быть уверенными в себе и завоевывать сердца фанатов.

Фото на превью Jordan Strauss/Invision/AP/East News, MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS
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AdMe/Культура/15 доказательств того, что неудачный ракурс может исказить внешность даже писаной красавицы
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