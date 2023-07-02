15 доказательств того, что неудачный ракурс может исказить внешность даже писаной красавицы

Абсолютно каждый человек нет-нет да и получается на фото неудачно. И это не так уж удивительно, ведь качество кадра зависит от кучи факторов, таких как освещение, движение и выбранный ракурс. Звезды, конечно же, тоже не исключение и от таких казусов не застрахованы. Мы решили покопаться в фотоархивах, чтобы провести сравнение и доказать, что один сомнительный снимок вовсе не приговор и не делает человека некрасивым по определению.