15+ фактов о балах, от которых наши с вами современники впадут в ступор

Пару веков назад лето было самой горячей порой. И садово-дачные заботы тут совсем ни при чем: повсюду давали балы и званые вечера, семьи выводили в свет своих дочерей, а мужчины искали выгодную партию. Период, когда знатное общество гудело как улей, назывался Сезоном. На первый взгляд это время может показаться восхитительным. Однако в реальности на балах действовали строгие правила, многие из которых здорово удивили бы наших с вами современников.