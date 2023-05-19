15+ фактов о балах, от которых наши с вами современники впадут в ступор
Пару веков назад лето было самой горячей порой. И садово-дачные заботы тут совсем ни при чем: повсюду давали балы и званые вечера, семьи выводили в свет своих дочерей, а мужчины искали выгодную партию. Период, когда знатное общество гудело как улей, назывался Сезоном. На первый взгляд это время может показаться восхитительным. Однако в реальности на балах действовали строгие правила, многие из которых здорово удивили бы наших с вами современников.
- 200 лет назад именно посещение балов было основным способом проведения досуга. Их устраивали не только представители высшего общества, но и различные клубы и ассоциации, в которые объединялись люди разных профессий.
- Купечество старалось не отставать от аристократии и проводить свои балы. Правда, окна в купеческих домах практически не открывались, и в комнатах стоял тяжелый запах. Чтобы хоть как-то освежить воздух, приходилось выкручиваться: окуривать комнаты мятой или опрыскивать уксусом.
- Входной билет на бал, организованный клубом или ассоциацией, обычно стоил чисто символическую сумму. И если в XIX веке нужно было выложить 50 центов, то сегодня придется расстаться с кругленькой суммой, которая может доходить до нескольких сотен евро.
- Все участники балов были в отличной физической форме. А иначе и никак: обычно мероприятие начиналось около 8 часов вечера, а заканчивалось ближе к 4 утра. Шутка ли — выделывать различные па почти без остановки 8 часов!
- Балы иногда проводились отдельно не только для разных сословий и профессий, но и для разных возрастов. Были популярны мероприятия для юных дев: на так называемом белом балу их родители подыскивали для них подходящую пару. А молодожены находились в ожидании «розового» бала, который устраивали специально для тех, кто только-только скрепил себя узами брака.
- Ужин на балах подавали довольно поздно — не раньше часу ночи. Поэтому всем приглашенным рекомендовалось предварительно подкрепиться дома.
- Дичь, лобстеры и мороженое с пармезаном считались совершенно обычными блюдами на балах. Нередко организаторы использовали многоэтажные конструкции, декорированные цветами, золотой бумагой и бусинами: на них подавали десерты, и это выглядело чрезвычайно эффектно.
- В Англии самым распространенным угощением во время ужина был «белый суп» — сытное и вкусное блюдо, которое готовили из бульона, молотого миндаля и сливок и ели практически повсеместно. А в России в бальном меню нередко присутствовала традиционная еда: уха, калачи, кулебяка.
- Танцевать обычно учились у старших родственников или нанятых учителей. Также выпускались специальные руководства, по которым можно было разучить движения.
- Современный дресс-код даже рядом не стоял со строгими правилами викторианских балов. Внешний вид дамы — цвет волос и кожи, особенности фигуры — предопределял выбор костюма. Поэтому женщины были вынуждены одеваться именно так, а не иначе: блондинки носили платья нежных пастельных цветов, а брюнетки выбирали яркие наряды.
- Последовательность танцев тоже была строго регламентирована. В России, например, бал открывался полонезом. Во время этого неспешного танца, который мог длиться полчаса и более, танцующие знакомились и общались. Из-за этого полонез нередко даже называли «ходячим разговором».
- Дама не могла отказать в танце не понравившемуся ей мужчине. Если она отклоняла хотя бы одно предложение, то должна была отвергнуть и приглашения других кавалеров.
- Одно и то же платье можно было надевать на бал лишь пару раз, а ведь наряды были очень недешевыми. Поэтому, к примеру, героиня романа Льва Толстого Анна Каренина шла на хитрость с платьем, чтобы никто не узнал, что она в нем уже выходила в свет. Женщина просто-напросто перешивала свои старые наряды. Все аксессуары, такие как перчатки и веера, также должны были быть новыми. Поэтому приглашения на балы обычно рассылались за 7–10 дней, чтобы дама успела подготовиться. С собой танцующие обязательно брали запасную пару туфель на случай, если вдруг потребуется замена.
- У каждой дамы была бальная книга, в которую она записывала имена джентльменов, желающих потанцевать с ней. И не дай бог все перепутать: обещание одного и того же танца двум кавалерам считалось высшей вульгарностью.
- Перчатки в первую очередь выполняли гигиеническую функцию: их надевали, чтобы не касаться кавалера потными от танца руками. Белые перчатки считались лучшим выбором. Если же даме хотелось надеть кремовые или жемчужные, то ей следовало следить за тем, чтобы не испачкать костюм партнера, ведь от тепла рук краситель ткани мог начать растекаться.
- Правила запрещали джентльмену использовать парфюм. Максимум он мог надушить свой носовой платок, и при этом духи должны были быть высочайшего качества.
- Что касается женской гигиены, то прокладок и тампонов в то время не было, и дамы выкручивались как могли. Например, в сериале «Бриджертоны», когда у одной из героинь во время выхода в свет внезапно начались месячные, она убежала в специальную комнату, где взяла чистые тряпки и засунула их себе под платье.
- 200 лет назад для аристократов бал был не развлечением, а своего рода общественной нагрузкой. Нельзя было пропустить мероприятие просто так: это разрешалось только в случае тяжелой болезни или другой такой же уважительной причины.
- Если даме во время бала нужно было в туалет, это не было такой большой проблемой, как может показаться. В особой комнате ее ждали одна или несколько служанок, которые держали юбки, пока дама справляла нужду. Нижнего белья, такого, к какому мы привыкли, женщины не носили. Обычно это были панталоны с разрезами, поэтому ничего снимать с себя было не нужно.
- Балы не теряют своей популярности и в XXI веке. Например, бал в Вене проводится уже более 150 лет.
Жизнь привилегированных слоев общества 200 лет назад состояла не только из балов и светских раутов, как можно подумать. Например, к воспитанию молодых дворян относились очень серьезно, поэтому они с детства обладали многими специфическими умениями, которые всерьез удивили бы наших современников.
Поделиться этой статьёй