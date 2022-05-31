15 фактов об именах, которые переворачивают мир с ног на голову

Оказывается, имя и правда может повлиять на судьбу человека. Всего лишь от сочетания букв зависит, будет ли человек успешен, к каким наукам будет иметь склонность и как часто его будут приглашать на свидания.

Мы в ADME много раз собирали для вас истории о необычных именах, а сегодня решили рассказать вам любопытные факты, многие из которых можно взять на вооружение.

Первый в истории человек, чье имя нам известно, был бухгалтером. На территории современного Ирака, где некогда располагалось древнее государство Месопотамия, археологи нашли глиняную табличку, на которой были высечены точки, скобки и маленькие рисунки. Это была квитанция за покупку нескольких партий ячменя. Под ней была подпись «Кушим».

Обладательницей первого известного нам женского имени была египетская царица. И звали ее Нейтхотеп. Она же, кстати, была первой известной женщиной-монархом в истории и жила в XXXI веке до нашей эры.

Фрагмент вазы с именем Нейтхотеп.

Некоторые имена были придуманы писателями. Например, имя Памела придумал автор романа «Аркадия» Филип Сидни, Джессика — Уильям Шекспир, а Ванесса — Джонатан Свифт.

Имя Евгений стало популярным в России благодаря роману Пушкина «Евгений Онегин». До этого знать предпочитала французский вариант — Эжен. Кстати, уменьшительное «Женя» произошло именно от французской версии имени.

Имена Лара и Лариса стали пользоваться большой популярностью за границей благодаря выходу в свет романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

Легендарного Штирлица на самом деле звали не Максим Исаев — это тоже один из псевдонимов. Настоящее имя полюбившегося персонажа — Всеволод Владимиров.

На Западе люди, у которых есть второе имя, имеют больше шансов на успех. Согласно исследованию, опубликованному в Европейском журнале социальной психологии, люди, использующие в подписи инициал среднего имени, пользуются большим уважением, чем те, кто этого не делает.

У обладателей некоторых имен шанс поступить в престижный вуз во много раз выше, чем у других. К такому выводу пришли ученые, изучив имена более 14 тысяч первокурсников, посещавших Оксфордский университет в период с 2008 по 2013 год. Элеоноры встречались исследователям в 100 раз чаще, чем девушки по имени Джейд. Другими распространенными в Оксфорде именами были Питер, Саймон и Анна.

Если вы хотите, чтобы ваша дочь преуспела в точных науках, дайте ей «мужское» имя вроде Саши или Жени. Согласно исследованию Northwestern, девочки с «девчачьими» именами стараются избегать изучения математики, как науки, больше связанной с мальчиками.

А вот мальчики с «девчачьими» именами становятся бунтарями. Исследование под красноречивым названием «Мальчик по имени Сью», опубликованное в журнале Education Finance and Policy, показало, что парни с такими именами, как Эшли, Шеннон, Джейми и Кортни, часто имели поведенческие проблемы в средней школе. Ситуация усугублялась, если у девочки в классе было такое же имя.

Обладателей определенных имен чаще приглашают на свидания — к такому выводу пришли ученые из Германии. Они разослали 47 тысяч электронных писем без фотографий пользователям сайтов знакомств. Пользователи с некоторыми именами (например, Александр и Шарлотта) получили более чем в 2 раза больше посещений профиля, чем другие (в том числе Кевин и Мэнди).

После опроса более 63 тысяч детей компания School Stickers составила рейтинг самых «послушных» и «хулиганистых» имен. В первый список вошли в том числе София, Алиса, Адам и Гарри, во второй — Элеонора, Элла, Джозеф и Уильям.

Согласно исследованию Калифорнийского университета в Ирвине, окружающие больше доверяют людям с легко произносимыми именами.

Руководители с необычными именами, как правило, чаще выбирают необычные рабочие решения и стратегии. Дело в том, что в детстве сверстники считают их не такими, как все, и со временем они начинают верить в свою инаковость.

Оказывается, имена тоже подвержены стереотипам. Обладатели таких имен, как Анна, София и Марк, в глазах окружающих выглядят добрыми и компетентными. Женские имена чаще вызывают ассоциацию с таким качеством, как доброта и невысокий авторитет, а мужские — наоборот. Некоторые имена ассоциируются с возрастом, например, Бетти и Брюс воспринимаются старше, чем Бритни и Брэд. А люди с «королевскими» именами, такими как Елизавета или Ричард, воспринимаются как более успешные.

А вам больше нравятся редкие и нестандартные имена или классические и привычные?