15+ примеров яркого маникюра и педикюра монарших особ, которые не согласны ограничиваться бежевым цветом

Считается, что представители королевских семей не должны делать яркий макияж, маникюр и педикюр из-за строгих правил протокола. Однако даже британские знатные дамы нет-нет да и выйдут в люди с бордовым лаком на ногтях. Что уж говорить о монарших особах других стран, где к ним не предъявляются такие строгие требования. Вот мы и решили подсмотреть, в какие цвета красят ногти герцогини, принцессы и королевы. Приоткроем тайну: в почете у них не только бежевый лак.