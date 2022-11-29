15+ примеров яркого маникюра и педикюра монарших особ, которые не согласны ограничиваться бежевым цветом
Считается, что представители королевских семей не должны делать яркий макияж, маникюр и педикюр из-за строгих правил протокола. Однако даже британские знатные дамы нет-нет да и выйдут в люди с бордовым лаком на ногтях. Что уж говорить о монарших особах других стран, где к ним не предъявляются такие строгие требования. Вот мы и решили подсмотреть, в какие цвета красят ногти герцогини, принцессы и королевы. Приоткроем тайну: в почете у них не только бежевый лак.
Максима, королева Нидерландов
Кэтрин, принцесса Уэльская
Меган Маркл, герцогиня Сассекская
Беатриса, принцесса Йоркская
Леди Диана
Софи, графиня Уэссекская
Евгения, принцесса Йоркская
Виктория, кронпринцесса Швеции
София, герцогиня Вермландская (супруга принца Швеции Карла Филиппа)
Маргрете, королева Дании
Соня, королева Норвегии
Марта Луиза, принцесса Норвежская
Шарлен, княгиня Монако
Летисия, королева Испании
Мария Олимпия, принцесса Греции и Дании
Если бы вы принадлежали к королевской семье, то красили бы ногти согласно правилам или так, как хочется?
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