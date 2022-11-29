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15+ примеров яркого маникюра и педикюра монарших особ, которые не согласны ограничиваться бежевым цветом

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Считается, что представители королевских семей не должны делать яркий макияж, маникюр и педикюр из-за строгих правил протокола. Однако даже британские знатные дамы нет-нет да и выйдут в люди с бордовым лаком на ногтях. Что уж говорить о монарших особах других стран, где к ним не предъявляются такие строгие требования. Вот мы и решили подсмотреть, в какие цвета красят ногти герцогини, принцессы и королевы. Приоткроем тайну: в почете у них не только бежевый лак.

Максима, королева Нидерландов

Manuel Balce Ceneta / Associated Press / East News, PPE / DDP Images / East News

Кэтрин, принцесса Уэльская

Меган Маркл, герцогиня Сассекская

Беатриса, принцесса Йоркская

Martin Harris / Capital Pictures / EAST NEWS

Леди Диана

AP / EAST NEWS, AP / East News

Софи, графиня Уэссекская

Евгения, принцесса Йоркская

Виктория, кронпринцесса Швеции

GEORGES ROGERS / SIPA / EAST NEWS, East News

София, герцогиня Вермландская (супруга принца Швеции Карла Филиппа)

0000003 / Reporter / East News

Маргрете, королева Дании

AFP / EAST NEWS, EAST NEWS

Соня, королева Норвегии

AP / East News

Марта Луиза, принцесса Норвежская

Шарлен, княгиня Монако

AFP / EAST NEWS

Летисия, королева Испании

Andrews Archie / ABACA / EAST NEWS, Alberto E. Tamargo / Sipa USA / East News

Мария Олимпия, принцесса Греции и Дании

Wiese / FaceToFace / REPORTER / East News

Если бы вы принадлежали к королевской семье, то красили бы ногти согласно правилам или так, как хочется?

Фото на превью PHIL WALTER / AFP / Getty Images, Pool / Samir Hussein / WireImage / Getty Images
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AdMe/Культура/15+ примеров яркого маникюра и педикюра монарших особ, которые не согласны ограничиваться бежевым цветом
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