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15+ хитрых вопросов из «Своей игры», для ответа на которые нужна не только эрудиция, но и интуиция

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Популярная интеллектуальная телевикторина выходит на голубые экраны уже 28 лет. За это время зрители смогли увидеть свыше 1 900 выпусков, в которых бессменный ведущий Петр Кулешов раз за разом задавал каверзные вопросы для умнейших людей современности.

Мы в ADME решили проверить вашу интуицию на заковыристых вопросах из «Своей игры», с которыми вы, скорее всего, справитесь на раз-два.

1. Ах, эта свадьба

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© Рixabay

2. Игры с мячом

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© Рixabay

3. Кушать подано

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© Pixabay

4. Кис-кис, мяу

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© Рixabay

5. Дырки

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© Рixabay

6. Все работы хороши

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© Рixabay

7. Скачки и гонки

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© Рixabay

8. Закон

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© Рixabay

9. Книжный мир

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© Рixabay

10. Люди и животные

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© Рixabay

11. Камни и минералы

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© Рixabay

12. Домашние любимцы

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© Рixabay

13. Автомир

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© Рixabay

14. Скачки и гонки

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© Рixabay

15. Домашние любимцы

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© Рixabay

16. Вокруг музыки

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© Рixabay

17. Звуки

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© samotrebizan / easyfotostock / East News

18. Красота

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© GREG BAKER / AFP / East News

Какой вопрос оказался для вас наиболее сложным?

Фото на превью samotrebizan / easyfotostock / East News
15112
AdMe/Культура/15+ хитрых вопросов из «Своей игры», для ответа на которые нужна не только эрудиция, но и интуиция
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