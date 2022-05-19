15+ хитрых вопросов из «Своей игры», для ответа на которые нужна не только эрудиция, но и интуиция

Популярная интеллектуальная телевикторина выходит на голубые экраны уже 28 лет. За это время зрители смогли увидеть свыше 1 900 выпусков, в которых бессменный ведущий Петр Кулешов раз за разом задавал каверзные вопросы для умнейших людей современности.

Мы в ADME решили проверить вашу интуицию на заковыристых вопросах из «Своей игры», с которыми вы, скорее всего, справитесь на раз-два.

1. Ах, эта свадьба

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2. Игры с мячом

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3. Кушать подано

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4. Кис-кис, мяу

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5. Дырки

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6. Все работы хороши

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7. Скачки и гонки

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8. Закон

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9. Книжный мир

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10. Люди и животные

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11. Камни и минералы

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12. Домашние любимцы

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13. Автомир

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14. Скачки и гонки

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15. Домашние любимцы

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16. Вокруг музыки

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17. Звуки

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18. Красота

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