15+ хитрых вопросов из «Своей игры», для ответа на которые нужна не только эрудиция, но и интуиция
Популярная интеллектуальная телевикторина выходит на голубые экраны уже 28 лет. За это время зрители смогли увидеть свыше 1 900 выпусков, в которых бессменный ведущий Петр Кулешов раз за разом задавал каверзные вопросы для умнейших людей современности.
Мы в ADME решили проверить вашу интуицию на заковыристых вопросах из «Своей игры», с которыми вы, скорее всего, справитесь на раз-два.
1. Ах, эта свадьба
2. Игры с мячом
3. Кушать подано
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4. Кис-кис, мяу
5. Дырки
6. Все работы хороши
7. Скачки и гонки
8. Закон
9. Книжный мир
10. Люди и животные
11. Камни и минералы
12. Домашние любимцы
13. Автомир
14. Скачки и гонки
15. Домашние любимцы
16. Вокруг музыки
17. Звуки
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18. Красота
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Какой вопрос оказался для вас наиболее сложным?
Фото на превью samotrebizan / easyfotostock / East News
AdMe/Культура/15+ хитрых вопросов из «Своей игры», для ответа на которые нужна не только эрудиция, но и интуиция
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