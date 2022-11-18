15 особенностей жизни в Австралии, которые сбивают приезжих с толку, а для местных они в порядке вещей

Существует множество парадоксальных фактов о далекой стране, где все «вверх ногами». И это неспроста, ведь очень многое — от богатой фауны до общественной культуры — отличается от привычного нам. Что-то из них — это преувеличение, а про что-то сами австралийцы с гордостью говорят: «Так и есть». Одно ясно точно: оригинальных привычек у австралийцев не меньше, чем кенгуру. А кенгуру в Австралии, между прочим, в 2 раза больше, чем людей.

1. Едят на завтрак макароны с хлебом

Спагетти на тостах — распространенный вариант австралийского завтрака, который также делают из консервированных макарон. Есть и другая версия этого блюда — сэндвич «спагетти джаффл». Этот традиционный австралийский сэндвич также довольно популярен в Японии. Джаффл обычно состоит из спагетти, булочки или нарезанного хлеба, масла, тертого сыра и соуса из помидоров и лука.

2. Ходят в молочные бары

Молочными барами в Австралии называются маленькие магазины-кафетерии, где можно купить самое необходимое: молоко, хлеб, сладости или свежую газету. Изначально такие заведения появились в Австралии в 1930-х на основе закусочных и продавали молочные коктейли, что было в диковинку в то время. Затем молочных коктейлей там было уже не найти.



Став культовыми для австралийцев, молочные бары сейчас переживают упадок и вытесняются современными магазинами и службами доставки.

3. Собирают огромные грибы

Мы нашли этот гриб рядом с Грампиансом, Австралия. © Sad_Conclusion41 / Reddit

Австралийцам известны огромные грибы — родственники подберезовиков. Возможно, это самые крупные грибы на континенте, так как вес одного экземпляра иногда может доходить до 29 кг. Впрочем, в пищу их местное население не употребляет, в отличие от жителей Лаоса, Северного Таиланда, Мьянмы и Южного Китая.

4. Стирают в холодной воде

Австралийцы стирают вещи в стиральной машине только в холодной воде. Возможно, для иностранца это может показаться неудобным, но местные жители настолько привыкли к такому укладу, что у большинства их стиральных машин даже нет функции стирки в горячей воде.

5. Говорят одно — подразумевают нечто иное

В Австралии распространен оборот «приятель», и не всегда это слово имеет прямое значение. Иногда к незнакомому человеку обращаются таким образом с сарказмом, а слово приобретает покровительственный тон. А вот умеренная грубость в общении с настоящими друзьями считается уместной.

6. Устанавливают огромные штрафы за вред австралийскими сорокам

В период размножения и заботы о птенцах вороны-свистуны, или, как их называют иначе, австралийские сороки, становятся агрессивными. В это время жителям Австралии приходится придумывать разные приемы, чтобы защититься от птиц. Это время называется «сезон пикирующих сорок» и длится около 4–6 недель в году. Особенно достается велосипедистам. Поэтому многие крепят на шлемы отпугивающие шипы, муляжи птиц и даже искусственные глаза.



Дополнительный риск состоит в том, что вороны-свистуны помнят лица. Так что если человека уже атаковали раньше или если он просто похож на кого-то, на кого они напали в прошлом году, то такой шлем точно пригодится. Бороться менее гуманными способами невозможно, ведь штрафы за серьезный вред этим птицам могут доходить до $ 10 000.

7. Приносят еду с собой в гости

Во многих странах все, что требуется от гостей, — прийти. Бывает, что они захватывают десерт. В Австралии же распространена традиция «приносить свою тарелку». Это означает, что гость должен принести какое-то дополнительное блюдо для всех остальных. Например, если готовится барбекю, то с собой часто приносят салат. К такому укладу сложно привыкнуть некоторым выходцам из других стран. Так, шеф-повар сиднейского ресторана Фрэнк Шек, чьи родители из Гонконга, считает, что в китайской культуре это бы сочли за неуважение к повару.

8. Придерживаются левостороннего движения

В отличие от многих стран мира, в Австралии левостороннее движение. Принятие такого типа движения имело культурный и экономический смысл, но не было вызвано «прикладными» причинами. Дело в том, что страна приняла левостороннее движение по примеру Британии. А в Британии такой тип движения был установлен для регулирования торговых потоков через Лондонский мост в 1669 году.

9. Идут против стереотипов

Сантехники, электрики, шахтеры — во многих странах среди представителей этих профессий редко встречаются молодые люди. Возможно, это происходит из-за стремления получить другую, более престижную работу. Может быть, из опасений, что ручной труд — это недостаточно круто. В Австралии же эти предустановки рушатся и, как заметила блогер Тэйт Дуэйн, в основном такой работой занимается молодежь.

10. Тщательно проверяют вещи на наличие опасных насекомых

С этим пауком мы столкнулись на севере Западной Австралии, точно такой же исчез где-то в нашей машине. Надеюсь, он не ядовитый. © aurealien / Reddit

Я отказываюсь надевать перчатки, которые лежали на улице или в сарае. Мой муж должен сначала надеть их и убедиться, что внутри ничего нет. © user9379161516122 / TikTok

Жителям загородных домов приходится регулярно проверять свои вещи — вдруг туда кто-нибудь заполз. Конечно, в основном это касается обуви, рабочих перчаток и тому подобных легкодоступных для живности объектов. Причем большей проблемой становятся не пауки, как кажется на первый взгляд, а муравьи, лягушки, ящерицы и полевые мыши.

11. Питьевую воду наливают бесплатно в любом заведении

Каждое заведение в Австралии предоставляет воду бесплатно. Хотя это будет вода из-под крана, она очищена и пригодна для питья. Например, можно заказать бесплатный кувшин воды в ресторане, и это никого не удивит. Кроме того, во многих местах практикуется политика «принеси свое». Это означает, что можно принести свой напиток в ресторан.

12. Используют куриную соль

Куриная соль — популярная австралийская приправа. Она содержит концентрат куриного мяса и специальный набор специй, образующих вкус умами, то есть особый «магический» вкус. Иногда эту приправу готовят самостоятельно. Одно из известных блюд с куриной солью в Австралии — картофель во фритюре, который местные называют «чипсы».

13. Делают оладьи из консервированной говядины

Австралийцы делают мясные оладьи из консервированной говядины, которую называют солониной. Чаще всего к порубленному мясу добавляют овощи, специи и яйца. Другое название этого продукта — corned beef, или зернистая говядина. Оно возникло из-за того, что мясо обрабатывали зернами крупной каменной соли.

14. Называют вьетнамки стрингами

Вьетнамки — один из самых популярных видов обуви у австралийцев. Только называют их местные жители «стринги» и заявляют, что такое название уместно. Действительно, эта обувь похожа на всем известный предмет гардероба. Также слово «стринги» означает «ремешки» или «нити», что подходит для обоих вещей. Несмотря на логику в словообразовании, за пределами Австралии этот термин воспринимается с улыбкой.

15. Покупают еду в хозяйственных магазинах

Хозяйственный магазин — это привычное для австралийцев место, где можно перекусить горячими сосисками на гриле. Колбаски часто подают на булочке для хот-дога или просто на куске белого хлеба. Обычно средства от их продажи идут на благотворительность. Австралийцы называют такое блюдо «колбасное шипение» и подразумевают под этим сосиски на различных муниципальных мероприятиях.