15 пар фотографий, на которых наглядно видна пропасть между идеальными и не самыми выигрышными снимками

Многие звезды предпочитают выкладывать в сеть только свои лучшие фотографии. Однако даже знаменитости, которые знают, как позировать перед теле- и фотокамерами, порой на снимках выходят неудачно. Некоторые признанные красавицы стараются отредактировать невыигрышные кадры, другие же не обращают внимания на подобные пустяки.

София Вергара

Invision / Associated Press / East News

Сальма Хайек

Julie Edwards / Avalon/Photoshot/East New

Дженнифер Гарнер

Invision / Invision / East News

Дженнифер Лопес

VALERIE MACON/AFP/East News

Келли Кларксон

Invision / Associated Press / East News

Некоторые знаменитости отказываются не только от ретуши фотографий, но и от пластических операций. И выглядят при этом замечательно.

Николь Кидман

Jordan Strauss/Invision/East News

Джессика Альба и Кэш Уоррен

Invision / Invision / East News

Донателла Версаче

Evan Agostini / Invision / East News

Джессика Честейн

Invision / Invision / East News

Риз Уизерспун

Invision / Invision / East News

Джулия Робертс

VALERIE MACON / AFP / East News

Ким Кардашьян

CBS / Ferrari Press / East News

Брайс Даллас Ховард

USA TODAY Network / Sipa USA / East News

Энн Хэтэуэй

Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News

Селена Гомес

Invision / Invision / East News

Многие знаменитости совершенно не боятся выкладывать в сеть свои фото, на которых они запечатлены без грамма макияжа. И на многих снимках отсутствие косметики лишь украшает женщин.

Фото на превью Jordan Strauss/Invision/East News