15 пар фотографий, на которых наглядно видна пропасть между идеальными и не самыми выигрышными снимками
Многие звезды предпочитают выкладывать в сеть только свои лучшие фотографии. Однако даже знаменитости, которые знают, как позировать перед теле- и фотокамерами, порой на снимках выходят неудачно. Некоторые признанные красавицы стараются отредактировать невыигрышные кадры, другие же не обращают внимания на подобные пустяки.
София Вергара
Сальма Хайек
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Лопес
Келли Кларксон
Некоторые знаменитости отказываются не только от ретуши фотографий, но и от пластических операций. И выглядят при этом замечательно.
Николь Кидман
Джессика Альба и Кэш Уоррен
Донателла Версаче
Джессика Честейн
Риз Уизерспун
Джулия Робертс
Ким Кардашьян
Брайс Даллас Ховард
Энн Хэтэуэй
Селена Гомес
Многие знаменитости совершенно не боятся выкладывать в сеть свои фото, на которых они запечатлены без грамма макияжа. И на многих снимках отсутствие косметики лишь украшает женщин.
Фото на превью Jordan Strauss/Invision/East News
AdMe/Культура/15 пар фотографий, на которых наглядно видна пропасть между идеальными и не самыми выигрышными снимками
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