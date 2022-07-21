15 пар известных личностей, которые похожи друг на друга, словно близкие родственники
Многие из нас с самого детства сравнивали себя со знаменитостями. Ведь приятно видеть сходство с кем-то, кого считают талантливым или привлекательным. Среди известных личностей тоже встречаются люди, подозрительно похожие друг на друга. Глядя на их фотографии, мы вполне можем решить, что перед нами один и тот же человек.
Мы в ADME покопались в фотоархивах и обнаружили: некоторые знаменитости имеют такую схожесть во внешности, что невольно задумываешься об их родстве.
Актер Киану Ривз в 2013 году и актер Поль Муне в 1882-м
0000574 / Reporter / East News, © Paul MOUNET - Portrait par CHALOT / Isidore Alphonse Chalot / Wikimedia Commons
Писатель Лев Толстой в 1897 году и ученый Чарлз Дарвин в 1881-м
Актер Сильвестр Сталлоне в 2008 году и поэт Данте Алигьери в 1495-м
Писательница Агата Кристи в 1923 году и художница Мэри Кэссетт в 1914-м
Актер Майкл Кейн в 2021 году и один из основателей компании Nike Фил Найт в 2017-м
Гитарист группы Queen Брайан Мэй в 1989 году и ученый Исаак Ньютон в 1703-м
Актер Пол Дано в 2019 году и изобретатель Томас Эдисон во второй половине ХIХ века
Режиссер Альфред Хичкок в 1964 году и дизайнер Кристиан Диор в 1950-м
Актер Адам Шульман в 2017 году и поэт Уильям Шекспир в 1610-м
Carlos Piaggio / The Grosby Group / East News, © Retrato de hombre hacia 1610, atribuido a William Shakespeare / Unknown author / Wikimedia Commons
Актриса Мэгги Джилленхол в 2022 году и журналистка Роуз Уайлдер Лэйн в 1920-х
Певица Селена Гомес в 2010 году и певица Линда Ронстадт в 1970-х
Актриса Рэйчел Вайс в 2018 году и актриса Лили Элси в 1907-м
Певец Мэрилин Мэнсон в 2010 году и писатель Оскар Уайльд в 1854-м
Модель Клаудия Шиффер в 2019 году и актриса Брижит Бардо в1960-х
Дизайнер Луи Виттон в конце XIX века и писатель Оноре де Бальзак в 1848 году
Как вы считаете, на кого из знаменитостей прошлого похожи вы?
Фото на превью Evan Agostini / Invision / AP / East News, Mary Evans Picture Library / Mary Evans Picture Library / East News
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