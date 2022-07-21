15 пар известных личностей, которые похожи друг на друга, словно близкие родственники

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Многие из нас с самого детства сравнивали себя со знаменитостями. Ведь приятно видеть сходство с кем-то, кого считают талантливым или привлекательным. Среди известных личностей тоже встречаются люди, подозрительно похожие друг на друга. Глядя на их фотографии, мы вполне можем решить, что перед нами один и тот же человек.

Мы в ADME покопались в фотоархивах и обнаружили: некоторые знаменитости имеют такую схожесть во внешности, что невольно задумываешься об их родстве.

Актер Киану Ривз в 2013 году и актер Поль Муне в 1882-м

Писатель Лев Толстой в 1897 году и ученый Чарлз Дарвин в 1881-м

Актер Сильвестр Сталлоне в 2008 году и поэт Данте Алигьери в 1495-м

Писательница Агата Кристи в 1923 году и художница Мэри Кэссетт в 1914-м

Актер Майкл Кейн в 2021 году и один из основателей компании Nike Фил Найт в 2017-м

Album Online / East News

Гитарист группы Queen Брайан Мэй в 1989 году и ученый Исаак Ньютон в 1703-м

GLOBE PRODUCTIONS / Album / East News , Album / Joseph Martin / East News

Актер Пол Дано в 2019 году и изобретатель Томас Эдисон во второй половине ХIХ века

Invision / Invision / East News , Mary Evans Picture Library / Mary Evans Picture Library / East News

Режиссер Альфред Хичкок в 1964 году и дизайнер Кристиан Диор в 1950-м

Актер Адам Шульман в 2017 году и поэт Уильям Шекспир в 1610-м

Актриса Мэгги Джилленхол в 2022 году и журналистка Роуз Уайлдер Лэйн в 1920-х

Певица Селена Гомес в 2010 году и певица Линда Ронстадт в 1970-х

Invision / Invision / East News , CAP / FB / Capital Pictures / East News

Актриса Рэйчел Вайс в 2018 году и актриса Лили Элси в 1907-м

Evan Agostini / Invision / AP / East News , Mary Evans Picture Library / Mary Evans Picture Library / East News

Певец Мэрилин Мэнсон в 2010 году и писатель Оскар Уайльд в 1854-м

MARCOCCHI GIULIO / SIPA / East News , Mary Evans / Media Drum Images / East News

Модель Клаудия Шиффер в 2019 году и актриса Брижит Бардо в1960-х

Jason Mendez / Everett Collection / East News , East News

Дизайнер Луи Виттон в конце XIX века и писатель Оноре де Бальзак в 1848 году

Как вы считаете, на кого из знаменитостей прошлого похожи вы?