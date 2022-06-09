15 пар королевских особ, которые оделись одинаково, но выглядели совершенно по-разному

Королевский этикет накладывает массу ограничений на выбор одежды. Представительницы монарших семей всегда должны выглядеть элегантно и сдержанно: так они выражают уважение традициям и своим подданным. Возможно, поэтому их наряды часто перекликаются, а некоторые буквально копируют друг друга. И все же августейшие особы неповторимы.

Мы в ADME вспомнили 15 пар королевских особ, которые появились на публике в одинаковых нарядах и в очередной раз доказали, что главное в платье — это женщина, которая его надела.

Королева-консорт Нидерландов Максима и герцогиня Кембриджская Кэтрин

Герцогиня Вермландская София и кронпринцесса Мэри Датская

Королева Елизавета II и герцогиня Кембриджская Кэтрин

Кронпринцесса Мэри Датская и герцогиня Кембриджская Кэтрин

Княгиня Монако Шарлен и королева-консорт Нидерландов Максима

Герцогиня Кембриджская Кэтрин и принцесса Швеции Мадлен

Королева-консорт Нидерландов Максима и принцесса Швеции Мадлен

Герцогиня Кембриджская Кэтрин и кронпринцесса Норвегии Метте-Марит

Инфанта Испании София и герцогиня Кембриджская Кэтрин

Кронпринцесса Швеции Виктория и королева-консорт Нидерландов Максима

Герцогиня Кембриджская Кэтрин и принцесса Евгения Йоркская

Королева-консорт Нидерландов Максима и княгиня Монако Шарлен

Королева-консорт Бельгии Матильда и герцогиня Вермландская София

Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Королева Елизавета II и герцогиня Кембриджская Кэтрин