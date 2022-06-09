15 пар королевских особ, которые оделись одинаково, но выглядели совершенно по-разному
Королевский этикет накладывает массу ограничений на выбор одежды. Представительницы монарших семей всегда должны выглядеть элегантно и сдержанно: так они выражают уважение традициям и своим подданным. Возможно, поэтому их наряды часто перекликаются, а некоторые буквально копируют друг друга. И все же августейшие особы неповторимы.
Мы в ADME вспомнили 15 пар королевских особ, которые появились на публике в одинаковых нарядах и в очередной раз доказали, что главное в платье — это женщина, которая его надела.
Королева-консорт Нидерландов Максима и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Герцогиня Вермландская София и кронпринцесса Мэри Датская
Королева Елизавета II и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Кронпринцесса Мэри Датская и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Княгиня Монако Шарлен и королева-консорт Нидерландов Максима
Герцогиня Кембриджская Кэтрин и принцесса Швеции Мадлен
Королева-консорт Нидерландов Максима и принцесса Швеции Мадлен
Герцогиня Кембриджская Кэтрин и кронпринцесса Норвегии Метте-Марит
Инфанта Испании София и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Кронпринцесса Швеции Виктория и королева-консорт Нидерландов Максима
Герцогиня Кембриджская Кэтрин и принцесса Евгения Йоркская
Королева-консорт Нидерландов Максима и княгиня Монако Шарлен
Королева-консорт Бельгии Матильда и герцогиня Вермландская София
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Королева Елизавета II и герцогиня Кембриджская Кэтрин
На каких королевских особах выбранные наряды смотрятся одинаково хорошо? А кому костюм подходит больше?
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