15 пар обуви из прошлого, которая своей дерзостью легко затмит все эти угги и кроксы
Сейчас столько разновидностей обуви, что голова кругом, и кажется, их все и не упомнишь. Но так было и раньше, причем обувь прошлых веков частенько служила не только для защиты и украшения, но и несла в себе тайный смысл.
1. Туфли на каблуке в XVIII веке можно было приравнять к произведению искусства. И порой фаянсовые туфельки дарили друзьям или любовникам
2. Сандалии окобо традиционно в Японии носили юные девушки. У учениц гейш они были выше, чем у остальных, и обычно не имели никакой отделки
3. Широкая обувь «утконос» стала популярна благодаря Карлу VIII из Франции. Но дело было не в его модных предпочтения, а просто у него был 6-й палец на ноге
4. В чопинах не только было нелегко передвигаться, даже надевать их порой приходилось с помощью слуг. Хотя обычно эту обувь богато украшали, ее было принято прятать под юбкой
5. Хуарачи — это не сандалии для пляжа, а современная беговая обувь. Ее предок — мексиканские сандалии, которые существовали еще до открытия материка Колумбом
6. Так выглядит традиционная греческая обувь — царухи. В начале XIX века она вышла из моды, и ее перестали носить
7. Такие азиатские туфли с головой тигра традиционно носили дети. Люди верили, что изображение тигра делает детей сильными, как дикие кошки
8. Галеши ткали вручную из определенных тканей. Такие туфли изготавливали в Персии до изобретения современной обуви
9. Гэта придумали, чтобы одежда не маралась о землю. У cандалий может быть 2 каблука или 1. В них даже по снегу ходили и цепляли к ним полозья коньков
10. Таби — раздвоенные носки, которые носят с XV века в Японии. Дзика-таби — это уже обувь
11. Варадзи в Японии плели начиная с VIII века из рисовой соломы. Их хватало всего на 3 дня. Кстати, это обувь самураев. Пальцы в ней свисают, чтобы быстрее бегать
12. Сабо существовали еще в XIII веке. Кстати, сабо — предок обуви для чечетки и не только: их модификации встречаются в разных культурах
13. В Испании была широко распространена среди крестьян обувь с 3 каблуками — кантабрийские абаркасы
14. Интересно, что у монгольских гутал нет правого и левого сапога. Они полностью идентичны
15. Паттены еще со времен Средневековья служили для защиты обуви от уличной грязи. Но ходить в них было неудобно, к тому же при ходьбе они сильно шумели
Как видите, обувь из прошлых веков порой доставляла своим владельцам неудобства. Ну а чтобы и вам не пришлось мучиться со своими туфлями и кроссовками, мы выяснили, какие нюансы стоит учитывать при выборе комфортной обуви.
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