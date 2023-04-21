15 пар знаменитостей, которые оказались ровесниками, хотя в это так сразу и не поверишь
Лица некоторых людей, кажется, не подвержены видимым возрастным изменениям. Кто-то из них прибегает к инъекциям ботокса и другим косметическим процедурам, а другие с достоинством принимают морщины, оставленные временем на их лицах. В результате люди, родившиеся в одном году, могут выглядеть совершенно по-разному. Наша подборка знаменитостей демонстрирует это в полной мере.
1. Дженнифер Гарнер и Майя Рудольф (родились в 1972 году)
2. Вупи Голдберг и Донателла Версаче (родились в 1955 году)
3. Джим Керри и Том Круз (родились в 1962 году)
4. Николас Кейдж и Киану Ривз (родились в 1964 году)
5. Дениз Ричардс и Вайнона Райдер (родились в 1971 году)
6. Джиллиан Андерсон и Люси Лью (родились в 1968 году)
7. Кэтрин Зета-Джонс и Дженнифер Лопес (родились в 1969 году)
8. Крис Рок и Мадс Миккельсен (родились в 1965 году)
9. Шарлиз Терон и Кейт Уинслет (родились в 1975 году)
10. Лора Дерн и Николь Кидман (родились в 1967 году)
11. Эмма Стоун и Рианна (родились в 1988 году)
12. Брэд Питт и Роб Шнайдер (родились в 1963 году)
13. Хелен Хант и Лорен Холли (родились в 1963 году)
14. Роберт Дауни — младший и Джон Си Райли (родились в 1965 году)
15. Алисса Милано и Тони Коллетт (родились в 1972 году)
16. Элизабет Херли и Сара Джессика Паркер (родились в 1965 году)
А вот 16 пар персонажей кино и сериалов, которые оказались ровесниками. А так и не скажешь.
Фото на превью Invision / Invision / East News,, RCF / MEGA / Mega Agency / East News
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