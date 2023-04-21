15 пар знаменитостей, которые оказались ровесниками, хотя в это так сразу и не поверишь

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Лица некоторых людей, кажется, не подвержены видимым возрастным изменениям. Кто-то из них прибегает к инъекциям ботокса и другим косметическим процедурам, а другие с достоинством принимают морщины, оставленные временем на их лицах. В результате люди, родившиеся в одном году, могут выглядеть совершенно по-разному. Наша подборка знаменитостей демонстрирует это в полной мере.

1. Дженнифер Гарнер и Майя Рудольф (родились в 1972 году)

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , MICHAEL TRAN / AFP / East News

2. Вупи Голдберг и Донателла Версаче (родились в 1955 году)

MIGUEL MEDINA / AFP / East News , Matrix Media Group / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

3. Джим Керри и Том Круз (родились в 1962 году)

Invision / Invision / East News , JUSTIN TALLIS / AFP / East News

4. Николас Кейдж и Киану Ривз (родились в 1964 году)

Mayer / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News , ROBYN BECK / AFP / East News

5. Дениз Ричардс и Вайнона Райдер (родились в 1971 году)

Jordan Strauss / Invision / East News , Invision / Invision / East News

6. Джиллиан Андерсон и Люси Лью (родились в 1968 году)

IMAGO / Norbert Scanella / Imago Stock and People / East News , Invision / Invision / East News

7. Кэтрин Зета-Джонс и Дженнифер Лопес (родились в 1969 году)

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

8. Крис Рок и Мадс Миккельсен (родились в 1965 году)

LISA O'CONNOR / AFP / East News , Bony / SIPA / Sipa Press / East News

9. Шарлиз Терон и Кейт Уинслет (родились в 1975 году)

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , ISABEL INFANTES / AFP / East News

10. Лора Дерн и Николь Кидман (родились в 1967 году)

LISA O'CONNOR / AFP / East News , Jen Lowery / Broadimage / Broad Image / East News

11. Эмма Стоун и Рианна (родились в 1988 году)

ANGELA WEISS / AFP / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

12. Брэд Питт и Роб Шнайдер (родились в 1963 году)

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News , NPA / The Grosby Group / East News

13. Хелен Хант и Лорен Холли (родились в 1963 году)

14. Роберт Дауни — младший и Джон Си Райли (родились в 1965 году)

Mayer / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

15. Алисса Милано и Тони Коллетт (родились в 1972 году)

Grosby Group / East News , Invision / Invision / East News

16. Элизабет Херли и Сара Джессика Паркер (родились в 1965 году)

Invision / Invision / East News, , RCF / MEGA / Mega Agency / East News

А вот 16 пар персонажей кино и сериалов, которые оказались ровесниками. А так и не скажешь.