15+ правил поведения в ресторане, которые стоит соблюдать, чтобы не сесть в лужу
Походы в рестораны и кафе давно перестали ассоциироваться с торжественными событиями. И хотя обеды и ужины вне дома стали куда более непринужденными, чем раньше, правила поведения в заведениях общественного питания никто не отменял.
Мы в ADME решили освежить в памяти правила ресторанного этикета, знание которых не позволит нам упасть в грязь лицом в заведении любого уровня.
- Сумки, кошельки, солнцезащитные очки и сотовые телефоны не стоит класть на стол. Это негигиенично.
- Сидеть за столом рекомендуется с прямой спиной, поставив обе ноги на пол. Руки лучше не класть на стол — можно лишь касаться его запястьями. Ставить локти на стол неприемлемо.
- Общаться с персоналом ресторана стоит спокойно и вежливо. Если у официанта на груди есть бирка с именем или если он представился, рекомендуется обращаться к нему по имени.
- Чтобы привлечь внимание официанта, нужно установить с ним зрительный контакт и сделать очень острожный жест рукой. Активная жестикуляция — дурной тон.
- По этикету меню всегда должно лежать на столе или хотя бы касаться его своей нижней частью. Не стоит держать его на весу.
- Если вам нужно отойти, правильным будет положить салфетку на стул. Официант увидит это и поймет, что вы вернетесь. Покидая заведение, салфетку можно просто оставить на столе.
- Соль и перец следует передавать вместе, держа по одной баночке в каждой руке. Если вас попросили передать эти приправы, не стоит задерживаться над своей тарелкой, чтобы использовать их.
- А если вам нужно передать хлеб через весь стол, следует сначала предложить его соседу слева, затем взять немного себе и только потом передавать направо.
- Хлеб нужно есть, отщипывая небольшие кусочки. Резать хлеб ножом или откусывать от целого куска некультурно.
- Если вы сделали хоть один глоток из стакана с водой, согласно правилам этикета, придется пить из этого же стакана в течение всей трапезы. При этом каждый раз лучше ставить стакан на одно место, чтобы избежать появления мокрых кругов на столе.
- Края тарелок желательно оставлять чистыми. Это делается из уважения к официанту, которому предстоит уносить тарелку, держа ее за край.
- В конце трапезы тарелки оставляют на месте, не нужно отодвигать их в сторону или складывать друг на друга.
- По правилам этикета вилку и нож нужно оставить на тарелке таким образом, чтобы они указывали на 10:00 и 4:00 на воображаемом циферблате. Увидев такую картину, официант поймет, что трапеза завершена.
- Необязательно съедать абсолютно все содержимое тарелки. Будет правильным оставить немного еды.
- Выжимать сок из лимона рекомендуется двумя руками. Одной рукой нужно держать лимон, а второй — накрыть его, чтобы сок не брызнул на кого-то из присутствующих.
- Кость вынимают изо рта тем же прибором, которым ели. Например, остатки рыбы можно переместить с языка на вилку и положить на край тарелки. А кости от курицы или других блюд, которые едят руками, нужно извлекать тоже руками. Такой маневр считается нормальным и не привлечет лишнего внимания.
- Использование зубочистки или зубной нити за столом считается некультурным.
- За столом допустимо освежить помаду, а вот наносить полный макияж — нет.
Каких правил ресторанного этикета вы придерживаетесь?
Фото на превью Stanislaw Mikulski / Shutterstock.com, OrelPhoto / Shutterstock.com
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