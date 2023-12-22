15 шикарных звезд, которые появились на публике без макияжа. И у всех просто челюсть отвисла
Кажется, Памела Андерсон задала новый тренд на естественность. Актриса полностью отказалась от макияжа в знак уважения к своему покойному визажисту. Теперь культовая блондинка появляется на публике в естественном виде. Вдохновившись ее примером, мы вспомнили случаи, когда знаменитые женщины выходили в свет без макияжа или с минимальным количеством косметики на лице.
Летиция Каста
Америка Феррера
Chris Pizzello/Invision/East News
Джулианна Мур
MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS
Гвинет Пэлтроу
EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, Ron Wolfson/Everett Collection/East News
Хайди Клум
RL/REPORTER / East News
Миа Васиковска
Retna/Photoshot/REPORTER / East News
Наталья Водянова
Шейлин Вудли
Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS
Тильда Суинтон
EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, Matrix Photos/courtesy Everett Collection / East News
Оливия Уайлд
Gregorio T. Binuya/Everett Collection / East News
Эми Смарт
EAST NEWS
Памела Андерсон
MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS, Vianney Le Caer/Invision/East News
Анджела Бассетт
EVERETT COLLECTION/EAST NEWS
Мэгги Джилленхол
Courtesy Everett Collection / East News
Фрэнсис Макдорманд
Avalon.red, PacificCoastNews/EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/East News
Довольно многие знаменитости выступают за естественную красоту. Например, Сара Джессика Паркер уверена: морщины и седина — не повод для беспокойства. И хотя актриса часто подвергается критике, она остается верна своим принципам, подавая пример другим женщинам.
Фото на превью MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS, Vianney Le Caer/Invision/East News, Genin Nicolas/ABACA/EAST NEWS, Abaca Press / Alamy Stock Photo
AdMe/Культура/15 шикарных звезд, которые появились на публике без макияжа. И у всех просто челюсть отвисла
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