AdMe
AdMe

15 шикарных звезд, которые появились на публике без макияжа. И у всех просто челюсть отвисла

Культура
13--

Кажется, Памела Андерсон задала новый тренд на естественность. Актриса полностью отказалась от макияжа в знак уважения к своему покойному визажисту. Теперь культовая блондинка появляется на публике в естественном виде. Вдохновившись ее примером, мы вспомнили случаи, когда знаменитые женщины выходили в свет без макияжа или с минимальным количеством косметики на лице.

Летиция Каста

Genin Nicolas/ABACA/EAST NEWS, © ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Америка Феррера

Chris Pizzello/Invision/East News

Джулианна Мур

MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS

Гвинет Пэлтроу

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, Ron Wolfson/Everett Collection/East News

Хайди Клум

RL/REPORTER / East News

Миа Васиковска

Retna/Photoshot/REPORTER / East News

Наталья Водянова

Genin Nicolas/ABACA/EAST NEWS, © Abaca Press / Alamy Stock Photo

Шейлин Вудли

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Тильда Суинтон

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, Matrix Photos/courtesy Everett Collection / East News

Оливия Уайлд

Gregorio T. Binuya/Everett Collection / East News

Эми Смарт

EAST NEWS

Памела Андерсон

MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS, Vianney Le Caer/Invision/East News

Анджела Бассетт

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS

Мэгги Джилленхол

Courtesy Everett Collection / East News

Фрэнсис Макдорманд

Avalon.red, PacificCoastNews/EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/East News

Довольно многие знаменитости выступают за естественную красоту. Например, Сара Джессика Паркер уверена: морщины и седина — не повод для беспокойства. И хотя актриса часто подвергается критике, она остается верна своим принципам, подавая пример другим женщинам.

Фото на превью MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS, Vianney Le Caer/Invision/East News, Genin Nicolas/ABACA/EAST NEWS, Abaca Press / Alamy Stock Photo
13--
AdMe/Культура/15 шикарных звезд, которые появились на публике без макияжа. И у всех просто челюсть отвисла
Поделиться этой статьёй