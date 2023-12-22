15 шикарных звезд, которые появились на публике без макияжа. И у всех просто челюсть отвисла

Кажется, Памела Андерсон задала новый тренд на естественность. Актриса полностью отказалась от макияжа в знак уважения к своему покойному визажисту. Теперь культовая блондинка появляется на публике в естественном виде. Вдохновившись ее примером, мы вспомнили случаи, когда знаменитые женщины выходили в свет без макияжа или с минимальным количеством косметики на лице.