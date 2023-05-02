15 украшений из прошлого, при взгляде на которые не верится, что люди и правда такое носили

Одно из самых ранних украшений появилось на земле около 25 000 лет назад. В пещере Монако было найдено незамысловатое ожерелье из рыбьих костей. С течением времени украшения становились все более сложными, дорогими и символичными. Сегодня при взгляде на драгоценные предметы из далекого прошлого невольно погружаешься в глубокие размышления о том, какие тайны могло хранить в себе это великолепие.

1. Кольцо лучника

Со времен древности в Азии и Северной Африке лучники надевали на большой палец кольцо при стрельбе из лука, чтобы защитить себя от травмы тетивой. Это кольцо могло быть как неотъемлемой частью снаряжения, так и предметом роскоши. Многие из этих колец были изготовлены из нефрита и других драгоценных камней. В основном они были очень практичными, но на некоторых было настолько много орнамента, что использовать их было просто невозможно. Обычно кольца лучников подвешивались на ремень или хранились в специальной коробочке.

2. Подвеска с единорогом

Единороги — это не только сказочные персонажи, но и вдохновение для ювелиров эпохи Возрождения. Несколько мастеров создали такой кулон в форме единорога, вероятно, вдохновляясь мифическим морским конем — гиппокампом. Но присутствие золотого рога сбивает с толку искусствоведов. Это украшение сейчас находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, а практически идентичная копия его есть в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

3. Мужская шпилька

В течение всей истории мужчины использовали декоративные предметы для того, чтобы показать свой статус и продемонстрировать свою силу и превосходство. В Викторианскую эпоху количество мужских украшений значительно уменьшилось. В то время мужчина должен был следовать строгому дресс-коду, который позволял носить только аксессуары, имевшие практическую функцию. Один из таких аксессуаров — это специальные шпильки для крепления шарфа или галстука к рубашке. Они состояли из длинного стержня и декоративного элемента и носились вертикально.

4. Подвеска с рисунком из волос матери и отца

В XIX веке было популярно использовать человеческие волосы в создании украшений. Эти изделия обычно дарились в качестве памятных подарков, а волосы напоминали о родных людях или близких друзьях. Пример такого украшения — викторианский медальон с цветочным коллажем из волос родителей владельца, который сегодня можно увидеть в музее в Новой Зеландии.

5. Золотой человек

Сотни лет назад в культуре тайрона на севере Колумбии создавались одни из самых изысканных золотых изделий в Америке, совсем не похожие на европейские. Подвеска, представляющая причудливую фигуру, имеет внушительные размеры — почти 15 см — и особое сияние благодаря уникальному материалу — сплаву меди и золота. Такое украшение мог носить только очень влиятельный человек, и оно служило символом его статуса.

6. Кольцо со шкатулкой

Это украшение принадлежало моей бабушке. Его называют «ядовитым кольцом». © JennySparklezz / Reddit

Эти кольца были популярны в XVI веке в Европе. Они имели спрятанный отсек, где можно было хранить яд или ароматные вещества, чтобы замаскировать неприятные запахи улиц. Также внутреннюю полость использовали для хранения прядей волос близких людей или реликвий. Именно поэтому такие кольца считаются предками траурных колец XVII века. Современные любители винтажных вещей до сих пор носят кольца с такой конструкцией.

7. Бант из драгоценных камней

В эпоху барокко, во второй половине XVII века, ограненные драгоценные камни стали весьма популярными, из них делали украшения в виде банта. Блестящие броши крепились на короткие ленты-чокеры, а в XVIII веке такие банты стали еще более роскошными.

8. «Ошейник для собак»

Аксессуар с необычным названием «собачий ошейник» был высоким чокером из драгоценных камней. Он был популярен среди женщин в конце XIX и начале XX века, когда узкие полосы колье-чокера стали расширяться. Даже королева Соединенного Королевства Александра носила такой аксессуар, чтобы скрыть шрам на шее.

9. Тоннели в уши

В наше время серьги — это популярный аксессуар, который носят почти все женщины, а те, кто предпочитает альтернативные стили, выбирают пирсинг или тоннели. Процесс прокалывания ушей имеет давнюю историю. Например, у представителей древних южноамериканских народов была традиция носить украшения на длинных трубках, которые вставлялись в расширенные дырки ушей, что свидетельствовало о высоком социальном статусе носителя.

10. Кольцо-часы

Еще в 1750-х годах появились кольца с часами, но они не были популярны до 1900-х. Все изменилось благодаря швейцарцу, который изобрел часы, работающие 46 часов без перезавода, — это вызвало новый всплеск популярности колец с часами.

11. «Дрожащие» украшения

В XVIII и XIX веках в ювелирных украшениях использовались бриллианты, которые были закреплены на специальной пружине, называемой тремблером. Это придавало украшению дополнительное движение при ношении. Броши с тремблером по-особенному блестели при свечах. Французское слово en tremblant — «дрожащий» — используется для описания таких украшений.

12. Кладдахское кольцо

Кладдахское кольцо — традиционное ирландское украшение, используемое для выражения любви и обозначения дружбы. На кольце изображено сердце, которое символизирует любовь, корона — верность, и две скрещенные руки — дружба. Сегодня эти кольца изготавливаются в том виде, который стал популярен в XVII веке, однако подобный дизайн использовался и ранее. Обычно кладдахские кольца использовались как обручальные, а также матери дарили их своим дочерям на совершеннолетие и передавали по наследству по женской линии. Однако помимо традиционных значений такое кольцо могло также отражать семейный статус владельца. Если кольцо было надето на правую руку и сердце было обращено к кончикам пальцев, это могло означать, что человек на данный момент не находится в отношениях и открыт для любви.

13. Акрафоконму — «диск омывателя душ»

У некоторых африканских народов золото считалось физическим проявлением жизненной силы и аналогом солнца на земле. Эта подвеска символизирует лучи солнца. Она носилась специально выбранными людьми на важных мероприятиях, и они назывались «омывателями душ» — акрафо. Титул носителя диска был привилегией красивых молодых людей и девушек, которые родились в тот же день недели, что и король.

14. Колье с портретами детей

В 1841 году американский художник Томас Сейр Каммингс создал необычное колье «Жемчуг матери» для своей жены. Оно изготовлено не из жемчуга, а из овалов из слоновой кости, на которых акварелью изображены портреты детей супругов. Самый большой из овалов имел размер всего 4,5 см, так что художнику требовалась большая аккуратность и терпение. В дальнейшем у супругов родилось еще 5 детей.

15. Украшение с зашифрованным посланием