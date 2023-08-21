15 вопросов из «Поля чудес», которые веселят больше, чем подарки игроков

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Невероятно, но программа «Поле чудес» выходит на экраны вот уже 33 года. С 1991 года ее бессменным ведущим является Леонид Якубович. За это время в студии побывало множество игроков, которые продемонстрировали всю свою эрудированность.

1.

Вопрос: Говорят, что организм женщины в год способен впитывать 2,5 кг... Чего?

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2.

Вопрос: Какое общее свойство есть у обезьян и у мужчин?

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3.

Вопрос: Какая необычная причина существует в Китае для расторжения брака?

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4.

Вопрос: Для того, чтобы лучше выбрить щеки, парикмахер засовывал в рот клиенту либо палец, либо вот это.

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5.

Вопрос: Что являлось неоспоримым признаком красоты у женщин майя?

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6.

Вопрос: При каком процессе человек выдыхает воздух со скоростью более 150 км/ч?

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7.

Вопрос: К чему в Англии в эпоху королевы Виктории прибегали дамы, чтобы сделать цвет своих губ ярче?

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8.

Вопрос: Во Франции говорят, что для того, чтобы стать признанным поваром, нужно уметь готовить это.

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9.

Вопрос: Какой звук могут издавать всего четыре живых существа на Земле: филин, сова-неясыть, один из видов морских чаек и человек?

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10.

Вопрос: Животное, которое по своей зоркости может конкурировать с человеком, совой, кошкой.

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11.

Вопрос: Он гадит, а утюг гладит. О ком речь?

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12.

Вопрос: Какое качество женщин острова Таити делает их особенно привлекательными для таиянских мужчин?

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13.

Вопрос: В качестве чего еж использует свои иголки?

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14.

Вопрос: Дэниель Дефо сказал: У кого есть кошка, тот может не бояться... Чего?

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15.

Вопрос: Чем в Индии должна быть схожа женщина со слоном?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Поле чудес / Первый канал