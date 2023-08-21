15 вопросов из «Поля чудес», которые веселят больше, чем подарки игроков
Невероятно, но программа «Поле чудес» выходит на экраны вот уже 33 года. С 1991 года ее бессменным ведущим является Леонид Якубович. За это время в студии побывало множество игроков, которые продемонстрировали всю свою эрудированность.
1.
Вопрос: Говорят, что организм женщины в год способен впитывать 2,5 кг... Чего?
2.
Вопрос: Какое общее свойство есть у обезьян и у мужчин?
3.
Вопрос: Какая необычная причина существует в Китае для расторжения брака?
4.
Вопрос: Для того, чтобы лучше выбрить щеки, парикмахер засовывал в рот клиенту либо палец, либо вот это.
5.
Вопрос: Что являлось неоспоримым признаком красоты у женщин майя?
6.
Вопрос: При каком процессе человек выдыхает воздух со скоростью более 150 км/ч?
7.
Вопрос: К чему в Англии в эпоху королевы Виктории прибегали дамы, чтобы сделать цвет своих губ ярче?
8.
Вопрос: Во Франции говорят, что для того, чтобы стать признанным поваром, нужно уметь готовить это.
9.
Вопрос: Какой звук могут издавать всего четыре живых существа на Земле: филин, сова-неясыть, один из видов морских чаек и человек?
10.
Вопрос: Животное, которое по своей зоркости может конкурировать с человеком, совой, кошкой.
11.
Вопрос: Он гадит, а утюг гладит. О ком речь?
12.
Вопрос: Какое качество женщин острова Таити делает их особенно привлекательными для таиянских мужчин?
13.
Вопрос: В качестве чего еж использует свои иголки?
14.
Вопрос: Дэниель Дефо сказал: У кого есть кошка, тот может не бояться... Чего?
15.
Вопрос: Чем в Индии должна быть схожа женщина со слоном?
Есть еще одна передача-долгожитель — «Что? Где? Когда?», и ей уже около полувека. Некоторые вопросы знатоки щелкают как орешки, а вот об другие спотыкаются. Как, например, Алесь Мухин, который неверно продолжил цитату Агаты Кристи.