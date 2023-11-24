15+ вопросов из «Поля чудес», ответить на которые смогли лишь умники с чувством юмора
Вот уже 33 года телезрители не отрываются от просмотра передачи «Поле чудес». За все это время множество участников демонстрировали свои знания ведущему Леониду Якубовичу. Порой игрокам задавали такие вопросы, что даже самый начитанный эрудит затруднялся ответить.
1.
Вопрос: Зоологами установлен любопытный факт: овцы чувствуют себя в безопасности и спокойно пощипывают травку, если они видят это. Что это?
2.
Вопрос: Английский писатель Киплинг говорил: «Женская интуиция намного точнее, чем мужская...»
3.
Вопрос: Пельмени издавна заготавливают в форме ушек. Что символизируют такие пельмени?
4.
Вопрос: Говорят, что организм женщины в год способен впитывать 2,5 кг... Чего?
5.
Вопрос: Какая необычная причина существует в Китае для расторжения брака?
6.
Вопрос: Что являлось неоспоримым признаком красоты у женщин майя?
7.
Вопрос: Какое общее свойство есть у обезьян и у мужчин?
8.
Вопрос: Для того, чтобы лучше выбрить щеки, парикмахер засовывал в рот клиенту либо палец, либо вот это.
Кстати, у нас можете узнать о фактах, которые долгие годы скрывали от зрителей создатели любимых передач нашего детства.
9.
Вопрос: К чему в Англии в эпоху королевы Виктории прибегали дамы, чтобы сделать цвет своих губ ярче?
10.
Вопрос: Животное, которое по своей зоркости может конкурировать с человеком, совой, кошкой.
11.
Вопрос: Какое качество женщин острова Таити делает их особенно привлекательными для таиянских мужчин?
12.
Вопрос: Чем в Индии должна быть схожа женщина со слоном?
13.
Вопрос: При каком процессе человек выдыхает воздух со скоростью более 150 км/ч?
14.
Вопрос: Во Франции говорят, что для того, чтобы стать признанным поваром, нужно уметь готовить это.
15.
Вопрос: Какой звук могут издавать всего четыре живых существа на Земле: филин, сова-неясыть, один из видов морских чаек и человек?
16.
Вопрос: Он гадит, а утюг гладит. О ком речь?
17.
Вопрос: В качестве чего еж использует свои иголки?
18.
Вопрос: Дэниель Дефо сказал: У кого есть кошка, тот может не бояться... Чего?
Некоторые игроки так быстро отгадывали слова, что немного даже завидуешь их начитанности. Но были и другие игры, в которых знатоки щелкали любые вопросы как орешки. Например, в передаче «Что? Где? Когда?».