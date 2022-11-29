15 ярких деятелей культуры, которых мы перенесли в XXI век с помощью искусственного разума
Как ни крути, эпоха оказывает мощное влияние на наш образ, на то, как мы причесываемся, одеваемся или красимся. Поэтому немудрено, что люди из прошлых веков смотрятся на своих портретах совершенно иначе. Вот нам и стало любопытно посмотреть, а как бы они выглядели в наше время. Для этого мы с помощью искусственного интеллекта немного поколдовали над фотографиями культурных деятелей XIX и XX веков.
Оскар Уайльд
Шарлотта Бронте
Рудольф Валентино
Сара Бернар
Виктор Гюго
Лилиан Гиш
Лилиан Рассел
Пьер Огюст Ренуар
Лили Элси
Эдгар Аллан По
Сюзанна Валадон
Анри Матисс
Джейн Остин
Александр Дюма
Мэри Шелли
Как думаете, кто из этих ярких личностей отлично вписался бы в современное общество?
Фото на превью akg-images / EAST NEWS, Stable Diffusion
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