15 ярких деятелей культуры, которых мы перенесли в XXI век с помощью искусственного разума

Как ни крути, эпоха оказывает мощное влияние на наш образ, на то, как мы причесываемся, одеваемся или красимся. Поэтому немудрено, что люди из прошлых веков смотрятся на своих портретах совершенно иначе. Вот нам и стало любопытно посмотреть, а как бы они выглядели в наше время. Для этого мы с помощью искусственного интеллекта немного поколдовали над фотографиями культурных деятелей XIX и XX веков.