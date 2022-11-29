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15 ярких деятелей культуры, которых мы перенесли в XXI век с помощью искусственного разума

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Как ни крути, эпоха оказывает мощное влияние на наш образ, на то, как мы причесываемся, одеваемся или красимся. Поэтому немудрено, что люди из прошлых веков смотрятся на своих портретах совершенно иначе. Вот нам и стало любопытно посмотреть, а как бы они выглядели в наше время. Для этого мы с помощью искусственного интеллекта немного поколдовали над фотографиями культурных деятелей XIX и XX веков.

Оскар Уайльд

Шарлотта Бронте

Mary Evans (Colourised) / Mary Evans Picture Library / East News, © Stable Diffusion

Рудольф Валентино

Сара Бернар

Виктор Гюго

Лилиан Гиш

Courtesy Everett Collection / East News, © Stable Diffusion

Лилиан Рассел

Underwood Archives / EAST NEWS, © Stable Diffusion

Пьер Огюст Ренуар

Лили Элси

Mary Evans Picture Library / Mary Evans Picture Library / East News, © Stable Diffusion

Эдгар Аллан По

akg-images / EAST NEWS, © Stable Diffusion

Сюзанна Валадон

Анри Матисс

Джейн Остин

Mary Evans (Colourised) / Mary Evans Picture Library / East News, © Stable Diffusion

Александр Дюма

Heritage Art / Image State / East News, © Stable Diffusion

Мэри Шелли

Как думаете, кто из этих ярких личностей отлично вписался бы в современное общество?

Фото на превью akg-images / EAST NEWS, Stable Diffusion
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AdMe/Культура/15 ярких деятелей культуры, которых мы перенесли в XXI век с помощью искусственного разума
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