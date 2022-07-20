15 знаменитостей, чьи образы на красной ковровой дорожке кардинально изменились за эти годы
С годами образы с красных ковровых дорожек стали значительной составляющей стиля знаменитостей в целом. Каждый раз зрители с нетерпением ждут, а после обсуждают новые и необычные наряды звезд. Некоторые из них до неузнаваемости поменяли свой стиль и даже создали новые тенденции.
Мы в ADME подготовили для вас самые заметные изменения в образах знаменитостей за последние годы.
1. Леди Гага
2. Рианна
© DFree / Shutterstock.com, Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News, © Cubankite / Shutterstock.com
3. Дженнифер Лопес
4. Скарлетт Йоханссон
5. Марго Робби
6. Зендея
7. Ариана Гранде
8. Дуа Липа
9. Гарри Стайлз
10. Пенелопа Крус
11. Тимоти Шаламе
12. Николь Кидман
13. Блейк Лайвли (23 года, 24 года и 34 года)
14. Селена Гомес
15. Энн Хэтэуэй
Смена стиля какой знаменитости понравилась вам больше всего? Если бы у вас была возможность надеть один из этих нарядов для выхода на красную дорожку, какой бы вы выбрали?
Фото на превью Gregorio T. Binuya/Everett Collection/EAST NEWS, Elizabeth Goodenough/Everett Collection / Everett Collection/East News, Invision/Invision/East News
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