15 знаменитостей, чьи образы на красной ковровой дорожке кардинально изменились за эти годы

С годами образы с красных ковровых дорожек стали значительной составляющей стиля знаменитостей в целом. Каждый раз зрители с нетерпением ждут, а после обсуждают новые и необычные наряды звезд. Некоторые из них до неузнаваемости поменяли свой стиль и даже создали новые тенденции.

Мы в ADME подготовили для вас самые заметные изменения в образах знаменитостей за последние годы.

1. Леди Гага

2. Рианна

3. Дженнифер Лопес

facetoface/Reporter/East News , Ann Porter/Broadimage/EAST NEWS , Invision/Invision/East News

4. Скарлетт Йоханссон

RL/REPORTER / East News , AFP/EAST NEWS , Anthony Behar/Sipa USA/East News

5. Марго Робби

AFP/EAST NEWS , Anthony Behar/Sipa USA/East News , Pool AP/Associated Press/East News

6. Зендея

AXELLE/Bauergriffin.com/East News , Steve Ross/Capital Pictures/Capital Pictures/East News , ANGELA WEISS/AFP/East News

7. Ариана Гранде

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS , Frederick Taylor/Broadimage/EAST NEWS , Xavier Collin/Image Press Agency/BWP Media/East News

8. Дуа Липа

PacificCoastNews/BWP Media/East News , ddp/DDP Images/East News , B4859 / Avalon/Photoshot/East News

9. Гарри Стайлз

AFP/EAST NEWS , Laurent Vu/SIPA/SIPA/East News , Invision/Invision/East News

10. Пенелопа Крус

ASSOCIATED PRESS/East News , Invision/Invision/East News , AP/Associated Press/East News

11. Тимоти Шаламе

Jordan Strauss/Invision/AP/East News , Anthony Behar/Sipa USA/East News , Invision/Invision/East News

12. Николь Кидман

David Longendyke/Everett Collection/EAST NEWS , Anthony Behar/Sipa USA/East News , ANGELA WEISS/AFP/East News

13. Блейк Лайвли (23 года, 24 года и 34 года)

Gregorio T. Binuya/Everett Collection/EAST NEWS , Elizabeth Goodenough/Everett Collection / Everett Collection/East News , Invision/Invision/East News

14. Селена Гомес

Ann Porter/Broadimage/EAST NEWS , AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News , Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

15. Энн Хэтэуэй

Derek Storm/Everett Collection/East News , Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News , Invision/Invision/East News

Смена стиля какой знаменитости понравилась вам больше всего? Если бы у вас была возможность надеть один из этих нарядов для выхода на красную дорожку, какой бы вы выбрали?