15 остромодных образов с подиума, которые в реальной жизни смотрятся совсем иначе
Наряды с Недель высокой моды первыми всегда примеряют знаменитости. Кутюрные образы мелькают на «Оскаре», «Грэмми», Каннском кинофестивале и других престижных мероприятиях. Только порой на звездах экрана они сидят совсем иначе, чем на моделях, вышагивающих по подиуму.
Мы в ADME захотели посмотреть, как выглядят творения именитых дизайнеров до того, как их примеряют известные личности.
Mônot — Дженнифер Лопес
Gucci — Джаред Лето
Chanel — Кристен Стюарт
Jean Paul Gaultier — SZA
Fendi — Барби Феррейра
Rick Owens — Билли Айлиш
Moschino — Айла Фишер
Thom Browne — Блейк Лайвли
LaQuan Smith — Сиара
Ralph Lauren — Джессика Честейн
Roberto Cavalli — Кайли Миноуг
Stephane Rolland — Алессандра Амбросио
Moschino — Сара Полсон
Christian Lacroix — Кирстен Данст
Louis Vuitton — Тимоти Шаламе
Как считаете, на ком дизайнерские наряды сидят лучше — на моделях или на знаменитостях?
Фото на превью Estrop / Getty Images Entertainment / Getty Images
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