15 остромодных образов с подиума, которые в реальной жизни смотрятся совсем иначе

Наряды с Недель высокой моды первыми всегда примеряют знаменитости. Кутюрные образы мелькают на «Оскаре», «Грэмми», Каннском кинофестивале и других престижных мероприятиях. Только порой на звездах экрана они сидят совсем иначе, чем на моделях, вышагивающих по подиуму.

Мы в ADME захотели посмотреть, как выглядят творения именитых дизайнеров до того, как их примеряют известные личности.

Mônot — Дженнифер Лопес

Gucci — Джаред Лето

Chanel — Кристен Стюарт

Jean Paul Gaultier — SZA

Fendi — Барби Феррейра

Rick Owens — Билли Айлиш

Moschino — Айла Фишер

Thom Browne — Блейк Лайвли

LaQuan Smith — Сиара

Ralph Lauren — Джессика Честейн

Roberto Cavalli — Кайли Миноуг

Stephane Rolland — Алессандра Амбросио

Moschino — Сара Полсон

Christian Lacroix — Кирстен Данст

Louis Vuitton — Тимоти Шаламе