15 знаменитостей, которые с возрастом стали только краше

Исследования показывают, что стандарты красоты больше не привязываются к одному возрасту или одному типу внешности. И эту теорию подтверждают голливудские звезды, которые с годами становятся только привлекательнее. И хотя некоторые могут утверждать, что в этом им помогают косметические процедуры, одно можно сказать наверняка: их возраст им очень к лицу.

Мы в ADME верим, что все изменения нашей внешности — это лишь показатели пройденного нами жизненного пути. И знаменитости из нашей подборки, пройдя этот путь, стали выглядеть только лучше.

1. Дженнифер Лопес

2. Адель

3. Пенелопа Крус

4. Том Харди

5. Дженнифер Лоуренс

6. Джеймс Макэвой

7. Пэрис Хилтон

8. Эми Адамс

9. Дэниел Крейг

10. Дрю Бэрримор

11. Крис Эванс

12. Хэлли Берри

13. Райан Рейнольдс

14. Николь Кидман

15. Райан Гослинг