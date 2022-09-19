15 знаменитостей, которые в кино не раз выходили замуж и всегда выглядели сногсшибательно
Многие замужние дамы, увидев в интернете новые модели свадебных нарядов, хотя бы раз думали: «Какое крутое платье! Ну почему я уже замужем?» Сейчас существует невероятное количество фасонов, и выбрать из этого разнообразия что-то одно бывает практически невозможно. А вот некоторым актрисам посчастливилось побывать в образе невесты несколько раз, не проходя через неприятный процесс развода, и примерить всевозможные свадебные платья.
Мы в ADME никак не можем налюбоваться красотой невест, поэтому решили показать наших любимых знаменитостей, которые не раз примеряли свадебное платье для съемок.
1. Джулия Робертс
2. Риз Уизерспун
3. Дженнифер Лопес
4. Кира Найтли
5. Кейт Хадсон
6. Дрю Бэрримор
7. Кэмерон Диас
8. Натали Портман
9. Рэйчел Макадамс
10. Кирстен Данст
11. Аманда Сейфред
12. Сара Джессика Паркер
13. Энн Хэтэуэй
14. Кэтрин Хайгл
15. Кристен Стюарт
Какой из этих свадебных образов вам понравилось больше всех? Как выглядел ваш свадебный наряд?
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