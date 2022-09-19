15 знаменитостей, которые в кино не раз выходили замуж и всегда выглядели сногсшибательно

Многие замужние дамы, увидев в интернете новые модели свадебных нарядов, хотя бы раз думали: «Какое крутое платье! Ну почему я уже замужем?» Сейчас существует невероятное количество фасонов, и выбрать из этого разнообразия что-то одно бывает практически невозможно. А вот некоторым актрисам посчастливилось побывать в образе невесты несколько раз, не проходя через неприятный процесс развода, и примерить всевозможные свадебные платья.