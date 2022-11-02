15 знаменитых мужчин, которых в свое время признавали самыми горячими в мире
С 1985 года журнал People составляет список самых горячих мужчин на свете и помещает их на своих обложках. Красота, конечно, вещь субъективная. Но независимо от того, согласны мы с выбором редакции или нет, экскурс в историю мужской привлекательности обещает быть весьма занимательным.
1985: Мел Гибсон
1990: Том Круз
1995: Брэд Питт
© Se7en / New Line Cinema and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
1997: Джордж Клуни
1998: Харрисон Форд
2001: Пирс Броснан
2004: Джуд Лоу
2008: Хью Джекман
2010: Райан Рейнольдс
2011: Брэдли Купер
2012: Ченнинг Тейтум
2015: Дэвид Бекхэм
2019: Джон Ледженд
2020: Майкл Б. Джордан
2021: Пол Радд
Кого вы назвали бы самым красивым мужчиной уходящего года?
Фото на превью MATT SAYLES / INVISION / AP / East News, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
Поделиться этой статьёй