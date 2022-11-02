15 знаменитых мужчин, которых в свое время признавали самыми горячими в мире

С 1985 года журнал People составляет список самых горячих мужчин на свете и помещает их на своих обложках. Красота, конечно, вещь субъективная. Но независимо от того, согласны мы с выбором редакции или нет, экскурс в историю мужской привлекательности обещает быть весьма занимательным.