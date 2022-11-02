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15 знаменитых мужчин, которых в свое время признавали самыми горячими в мире

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С 1985 года журнал People составляет список самых горячих мужчин на свете и помещает их на своих обложках. Красота, конечно, вещь субъективная. Но независимо от того, согласны мы с выбором редакции или нет, экскурс в историю мужской привлекательности обещает быть весьма занимательным.

1985: Мел Гибсон

PHOTOlink / Everett Collection / East News, Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News

1990: Том Круз

© Days of Thunder / Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films, JACQUES BENAROCH / SIPA / SIPA / East News

1995: Брэд Питт

© Se7en / New Line Cinema and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

1997: Джордж Клуни

DreamWorks / Courtesy Everett Collection / East News, Chris Pizzello / Invision / East News

1998: Харрисон Форд

2001: Пирс Броснан

Courtesy Everett Collection / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

2004: Джуд Лоу

EVERETT COLLECTION / East News, TOLGA AKMEN / AFP / East News

2008: Хью Джекман

© Deception / Seed Productions and co-producers, Charles Sykes / Invision / East News

2010: Райан Рейнольдс

Darla Khazei, PacificCoastNews.com / East News, Invision / Invision / East News

2011: Брэдли Купер

© Limitless / Relativity Media and co-producers, PATRICK T. FALLON / AFP / East News

2012: Ченнинг Тейтум

MATT SAYLES / INVISION / AP / East News, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

2015: Дэвид Бекхэм

Si, PacificCoastNews / East News, LOUISA GOULIAMAKI / AFP / East News

2019: Джон Ледженд

Invision / Invision / East News, Chris Pizzello / Invision / East News

2020: Майкл Б. Джордан

2021: Пол Радд

Кого вы назвали бы самым красивым мужчиной уходящего года?

Фото на превью MATT SAYLES / INVISION / AP / East News, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
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AdMe/Культура/15 знаменитых мужчин, которых в свое время признавали самыми горячими в мире
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