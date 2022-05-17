15 звезд и их мам, глядя на которых сразу понимаешь, что обаяние заложено в генах

Мы отлично знаем, как выглядят наши любимые актеры, супермодели и музыкальные исполнители. Они активно пользуются социальными сетями, то и дело мелькают на ковровых дорожках и, конечно, на экранах. Гораздо реже мы видим звезд в компании их родителей.

Мы в ADME раздобыли фотографии артистов и их замечательных мам. А в конце вы увидите, в кого Леонардо Ди Каприо такой красавчик.

Линдси Лохан и Дина Лохан

Эмма Уотсон и Жаклин Льюсби

Билли Айлиш и Мэгги Бэрд

Брэдли Купер и Глория Кампано

Рианна и Моника Брэйтвэйт

Райан Рейнольдс и Тамми Рейнольдс

Бритни Спирс и Линн Спирс

София Вергара и Маргарита Вергара

Риз Уизерспун и Бетти Риз

Джеймс Франко и Бетси Лу Франко

Люси Лью и Сесилия Лью

Сальма Хайек и Диана Хименес Медина

Пенелопа Крус и Энкарна Санчес

Джейк Джилленхол и Наоми Джилленхол

Сандра Буллок и Хельга Мейер

Бонус: Леонардо Ди Каприо и его папа Джордж Ди Каприо