15 звезд и их мам, глядя на которых сразу понимаешь, что обаяние заложено в генах
Мы отлично знаем, как выглядят наши любимые актеры, супермодели и музыкальные исполнители. Они активно пользуются социальными сетями, то и дело мелькают на ковровых дорожках и, конечно, на экранах. Гораздо реже мы видим звезд в компании их родителей.
Мы в ADME раздобыли фотографии артистов и их замечательных мам. А в конце вы увидите, в кого Леонардо Ди Каприо такой красавчик.
Линдси Лохан и Дина Лохан
Эмма Уотсон и Жаклин Льюсби
Билли Айлиш и Мэгги Бэрд
Брэдли Купер и Глория Кампано
Рианна и Моника Брэйтвэйт
Райан Рейнольдс и Тамми Рейнольдс
Бритни Спирс и Линн Спирс
София Вергара и Маргарита Вергара
Риз Уизерспун и Бетти Риз
Джеймс Франко и Бетси Лу Франко
Люси Лью и Сесилия Лью
Сальма Хайек и Диана Хименес Медина
Пенелопа Крус и Энкарна Санчес
Джейк Джилленхол и Наоми Джилленхол
Сандра Буллок и Хельга Мейер
Бонус: Леонардо Ди Каприо и его папа Джордж Ди Каприо
На кого вы больше похожи: на маму или на папу? А ваши дети?
Фото на превью Emma Watson / Twitter, Vanity Fair / Ferrari Press / East News
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